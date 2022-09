(Rafael Alfonso Alfaro García) Pero supongamos que estos tres bloques no estuviesen taponando la entrada de señal.

El camino que seguiría la señal después de entrar en la bifurcación seria; una parte para la Cámara de la Reina y otra por el canal ascendente a la gran galería que desemboca en la Cámara del Rey.

La cámara de la reina es sin duda una cámara de resonancia en la que hay indicios de que había un “sarcófago” que sería en realidad una cavidad resonante la cual resonaría a su frecuencia característica, pero no con emisión fotónica, o no solo con emisión fotónica, sino también con esa emisión desconocida procedente del material activo de la supuesta tumba de Osiris o de cualquier mastaba y también del material activo del que estaría hecho el propio “sarcófago”. Al igual que el “sarcófago” de la cámara del rey; granito rojo de Asuán. En la que también hay dos canales llamados de ventilación.

Este mal llamado “sarcófago” de la cámara de la reina estaría sellado al vacio teniendo las mismas características de construcción que el “sarcófago” de la cámara del Rey y los mal llamados “sarcófagos” para bueyes del Serapeum, o de la supuesta tumba de Osiris o de cualquiera de las mastabas. O también de cualquiera de los llamados templos.

La emisión desconocida sería emitida gracias no solo al granito; sino también a las proporciones de construcción del supuesto sarcófago, y también a la cámara del caos y las cinco cámaras de descarga.

Que excitarían el material activo donde estaría concentrado buena parte de ese poder tecnológico y que no sería otro sino los casi tres millones de bloques de caliza.

Formando todo esto, junto con más cosas desconocidas parte de ese poder tecnológico que sin duda tenían las piedras, no solo de las pirámides; sino de todas estas enigmáticas construcciones que están por todo el mundo.

Que los verdaderos constructores les arrancaron de una forma eléctrica y en el caso de la gran pirámide y la de Kefren, taponando el principio del canal ascendente y el canal inferior descendente. Cuando los verdaderos constructores tuvieron que abandonar el planeta dejándolo todo a medio construir. (Punto que abordaremos más adelante)

Todo esto ocurrió cuando se estaban construyendo estas increíbles maquinas, puesto que están sin terminar de construir. Por lo que podemos olvidarnos de todas las dinastías de faraones.

Así como de todas las cronologías de Egipto y de todos los países donde están este tipo de construcciones.

Aquí habría que preguntar a los arqueólogos oficiales para que servirían unos canales de ventilación que estaban tapados por doce centímetros de pared y 62 metros más arriba por otros dos tramos más, tal como descubrió el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink en 1993. Si bien estos serían transparentes para la emisión manejada.

La otra parte de la señal iría a la gran galería, donde hay bloques de sesenta toneladas se podría decir que de material activo y donde se ha comprobado que hay una acústica muy especial.

Por tanto la señal entraría en una estancia muy grande, para salir por una cavidad muy pequeña donde está la cámara de los rastrillos. Estos eran de granito. Y arriba de estos la abertura de 60 Cm. Que inyecta señal de la gran galería a la cámara de Campbell.

En estos rastrillos podría producirse emisión radio-eléctrica por efecto piezo-eléctrico, mediante las ondas de presión, pero esta emisión “solo” se desplaza a la velocidad de la luz y teniendo en cuenta que la estrella más cercana, Próxima de Centauri está a 4,22 años luz ¿Cuánto tardaría la señal en llegar a su destino? Está claro que no sería esta la emisión manejada. O en todo caso no solo la emisión manejada, sin duda habría más cosas desconocidas.

Se ha apuntado también la posibilidad de que esta señal podía haber ido a una nave nodriza, cerca de la Tierra. ¿Pero para qué construir semejante complejo para enviar esa información a quinientos kilómetros de altura?

La cámara de los rastrillos que antecede a la del Rey podrían servir como un filtro que dejase pasar la frecuencia con la que trabaja la “cámara del rey”, en una especie de frecuencia intermedia ya que por la bifurcación del canal ascendente que va a la gran galería podían entrar muchas frecuencias procedentes de la supuesta tumba de Osiris o de cualquiera de las cercanas mastabas, que tendrían la misma función que los 24 “sarcófagos” del Serapeum tienen para el complejo de Saqqara.

Como la mastaba de Khentkaus, que posiblemente povehía de señal a la llamada “tumba” de Khentkaus, que también cuenta con un “sarcófago” o cavidad resonante.

Se ha dicho que las piedras de los rastrillos podrían moverse mediante poleas o cuerdas. Lo que no parece probable ya que esta construcción fue diseñada para durar miles de años y las poleas no guardan relación con la tecnología empleada además que no durarían tanto tiempo, eso sin entrar a considerar cómo se movían.

Así pues de hacerlo sería mediante mecanismo anti-gravedad por resonancia de esa emisión desconocida, lo que quizá nos podría dar la clave de la anti-gravedad.

Se ha demostrado que los llamados conductos de ventilación están orientados al cinturón de Orión, el Dios Osiris para los egipcios y a la estrella Sirio que era Isis, la esposa de Osiris; en el 10.500 a.C. Así como a otras estrellas.

Pero no debemos olvidar también que la tierra gira sobre sí misma y alrededor del sol y todo el sistema da una vuelta cada 25.920 años alrededor de la estrella Alción de las pléyades, sin olvidar el movimiento de precesión que dura unos 26.000 años y estas construcciones estaban hechas para durar miles de años. Estos conductos también debían tener algún papel en el funcionamiento de esa máquina.

Las llamadas cinco cámaras de descarga, donde lo único que se descarga de una forma misteriosa son las baterías y las pilas de las linternas mucho antes de lo normal podrían también ser un amplificador al que entraría parte de la señal procedente de la gran galería, por la abertura cuadrada de 60 cm., para hacer entrar en vibración esas llamadas cámaras de descarga.

La señal que entra en la cámara del Rey a través de la cámara de los rastrillos podría sufrir un batido de frecuencia con la emisión del llamado “sarcófago” de la cámara del rey, siendo la frecuencia resultante la que hiciese vibrar toda la pirámide.

Este “sarcófago” también es en realidad una sofisticada cavidad resonante cuyo volumen interior es igual a la mitad de la masa de roca empleada y estaba sellado al vacio, como ocurre con los llamados “sarcófagos” para bueyes del Serapeum. Según el doctor en física, química, gran matemático y aficionado a la verdadera egiptología, José Álvarez López. Quien también afirma que nosotros no tenemos matemáticas para hacer los cálculos de las proporciones de construcción de esos supuestos sarcófagos. Pues se plantea una ecuación de 8 elementos con 6 incógnitas.

Hay sin embargo algo en todo esto que no encaja, ya que esa civilización que está a años luz por delante de la nuestra en tecnología, fue capaz de construir esta sofisticada maquina de las piedras. ¿Por qué no utilizaron un transmisor mucho más pequeño, acaso no pudieron hacerlo de otro modo? Hay que tener en cuenta que nosotros con nuestra tecnología somos capaces de escudriñar incluso el inicio del universo, y de comunicarnos con las sondas Viking que están fuera del sistema solar y desde luego los sismógrafos que supuestamente se colocaron en la Luna son mucho más reducidos.

Por tanto veamos: tanto la llamada cámara del Rey, como la de la Reina, junto con las llamadas cámaras de descarga y la cámara del caos son en realidad el mecanismo de bombeo que excita el material activo de ese generador laser que no es otro, sino los casi tres millones de bloques de caliza que están confinados dentro de una cavidad resonante que estaría formada por las losas de revestimiento que estaban pulidas con calidad óptica, de las cuales solo quedan las de la parte de arriba de la pirámide de kefrén.

Losas de revestimiento que fueron construidas con una calidad óptica, comparable a la de lente mayor del telescopio de Monte Palomar, que se tardo todo un año en construir utilizando la tecnología más avanzada y 10 años en terminar de pulir. Teniendo en cuenta que eran 27.000 las losas de revestimiento que cubrían las 10 pirámides de Guiza, (las tres famosas y las 7 satélites). A nosotros con nuestra tecnología nos hubiese costado 270.000 años hacer esas losas de revestimiento. Por no hablar de las losas de revestimiento que cubrían las más de 120 pirámides que hay en Egipto. Luego estamos hablando de una tecnología muy superior a la nuestra.

Y la emisión producida saldría por la punta de la pirámide o piramidión. Todo esto es lo que se podía apreciar por la similitud con un generador laser, salvando las enormes distancias entre una tecnología y otra.

Pero en todo caso cabe preguntarse ¿Qué hace un generador laser (básicamente) en el interior de las pirámides? Que han sido construidas con una tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas. A las que dieron un poder tecnológico que en algunos casos le arrebataron de una forma eléctrica.

En definitiva lo que muy bien pueden ser las pirámides es unas infraestructuras a través de las cuales se desplazaban o pretendían desplazarse de una forma instantánea desde su civilización a este planeta los verdaderos constructores. Siendo los templos; no solo de Egipto, sino de todo el mundo, lo mismo que las pirámides pero en una configuración diferente de la misma máquina. Que también tienen distinto estilo arquitectónico.

Y los viajeros como no podrían materializarse en las pirámides, lo harían en los llamados templos del valle a los que llegarían a través del templo adherido a las pirámides y a través de la llamada calzada procesional.

En el caso de la pirámide de Kefrenk este viajero muy bien podía aparecer y conformarse como ser humano a través de su representación en piedra en este planeta; es decir a través de la estatua de Kefrenk. En esta estaríamos viendo los rasgos faciales verdaderos de uno de los usuarios de esa terminal de viajeros.