Las artes escénicas llegan al MVA y a la provincia con 17 espectáculos y acciones formativas de apoyo al sector teatral malagueño

Los ciclos ‘Entrance’ y ‘Con sello propio’ llevarán a los escenarios malagueños música de todos los estilos que se completará con las propuestas de los artistas malagueños incluidos en el catálogo de Culturama y con conciertos de la OSPM y la JOPMA

Exposiciones en el MVA, en el espacio expositivo Pacífico 54 y en el MAD de Antequera y el ciclo de documentales con seis premiadas proyecciones completan la oferta de Culturama

Por su parte, el Centro del 27 propone más de medio centenar de actividades culturales en torno a la poesía y la literatura, y la Biblioteca Cánovas del Castillo sigue abierta al público y desarrollando actividades de fomento de la lectura

La Diputación de Málaga ha programado 165 actividades culturales para el último cuatrimestre del año. Espectáculos escénicos y actividades de impulso al sector teatral de la provincia, música de todos los géneros y estilos, artes plásticas en tres espacios expositivos propios y un ciclo de premiados documentales internacionales conforman la programación de Culturama, que se completa con el más de medio centenar de actividades que propone el Centro Cultural Generación del 27 y con las propuestas de fomento de la lectura de la Biblioteca Cánovas del Castillo.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, durante la presentación de esta programación en la que el ente provincial ha invertido más de 300.000 euros.

Artes escénicas

En artes escénicas se han programado 17 espectáculos, de los cuales cuatro son para todos los públicos. Van a participar 13 compañías nacionales y tres de la provincia. Todos los espectáculos comenzarán a las 20:30 horas, excepto los infantiles, que serán a las 19:00 horas.

Destacan los montajes de ‘Ama’, de Marie de Jongh; ‘Réquiem de un campesino español’, de la compañía Ché y Moche; ‘Winnipeg’, de la Puça Espectacles; ‘Órbita’, de Zen del Sur, y ‘Los Remedios’, de la compañía ExLimite. Una novedad es que por primera vez se hará una lectura escénica durante la representación de ‘El trueno dorado’, de Ramón de Valle-Inclán.

Por otro lado, la Diputación mantiene el compromiso de contratar a las compañías teatrales premiadas por el Ateneo de Málaga, que irán tanto a la capital como a la provincia. El sello del premiado aparecerá en carteles y hojas de sala.

Además, para responder a las necesidades expresadas por el sector de las artes escénicas en el III Congreso Provincial de Málaga celebrado en abril, Culturama pone en marcha el programa de lecturas dramatizadas ‘Ciclos de autor’ para dar visibilidad a dramaturgos malagueños, conectándolos con el público, y realizar un censo de los mismos. Tres de estas lecturas dramatizadas se realizarán en la provincia y una en el MVA.

El diputado ha explicado que numerosas creaciones malagueñas quedan sin distribución adecuada por la falta de este perfil profesional que, además, no cuenta con una formación reglada. Es por ello que desde la Diputación se pone en marcha el curso ‘Distribuir artes escénicas, una profesión de futuro’, que será impartido por las profesionales Celia Negrete y Cristina Gandarias.

Además, se mantienen los proyectos de mediación y formación cultural en artes escénicas ‘Territorio expansivo’ y ‘Deplano teatro’, que buscan la transformación social.

Música

El apartado musical viene cargado de propuestas para este último cuatrimestre. Continua el asentado ciclo ‘Entrance’, dedicado a la música pop, rock, indie, alternativa y electrónica, que en esta ocasión cuenta con grupos de talla internacional como Caloncho, nacionales como Mäbu (con Signodanza) y Chloé Bird, y locales con colaboraciones internacionales como ‘Stepping out of reality’, de Daniel Torres, o The 59 Sound.

El ciclo ‘Con Sello Propio’ dará cabida a la música folk, tradicional, músicas del mundo y canción de autor, destacando el concierto de Mariola Membrives con su nuevo trabajo discográfico sobre la historia y el mito de Babilonia. Además, la esencia del folclore vasco combinada con la experimentación y las nuevas tecnologías llegará de la mano de Neomak. También se contará en este ciclo con el multiinstrumentista, compositor, arreglista, productor, director musical y maestro El Amir, con su quinteto de flamenco.

Además, el cuatrimestre llegará a la provincia cargado de actuaciones de artistas pertenecientes al catálogo Culturama, desde verdiales, pasando por el flamenco, la copla o el pop-rock. Algunos de los nombres que visitarán la provincia serán, entre otros, Emilio Ortigosa, Zulu Men, Dry Martina, José Carra o Wasabi Cruz. Y también disfrutarán diversos municipios de conciertos sinfónicos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.

Documentales

El ciclo ‘Documentales en el MVA’ cuenta ya con una sólida trayectoria y un público fiel que durante muchos jueves llena las filas de la sala de proyección para disfrutar de los filmes más actuales y controvertidos, muchos de ellos con un extenso currículum de festivales y premios a las espaldas y, algunos, estrenados por primera vez en España.

En el cartel de este último cuatrimestre se anuncian seis documentales procedentes de España, Francia, India, Rumanía y Estados Unidos y de temáticas como el cine, biografías, derechos humanos o medioambiente. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 20:30 horas en el MVA y el acceso a sala será libre hasta completar el aforo.

Exposiciones

De uniformes militares, fotografías y documentos del Museo de Historia Militar a las viñetas de Idígoras y Pachi, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge en su sala temporal hasta el 27 de noviembre la muestra ‘Cuba 1897’, que reúne unas 50 piezas, entre uniformes, fotografías y piezas originales de la guerra de Cuba.

Tomará el relevo una retrospectiva de los hermanos dibujantes Ángel Idígoras y Pachi, colaboradores de diario Sur y El Mundo, entre otras publicaciones. La muestra se inaugurará el 5 de diciembre y se clausurará el 5 de febrero de 2023.

Además, se mantiene en la primera planta del Palacio de Los Colarte la exposición permanente ‘Siglo XX. Artistas malagueños en el patrimonio de la Diputación’.

Por su parte, el MVA acoge en la actualidad las exposiciones ‘New/news’ y una colectiva de pinturas relacionadas con la Navidad que forma parte del patrimonio de diario Sur, y en el espacio expositivo Pacífico 54 se puede visitar ‘Museo de los sentidos 2022. Marea viva de conjunción’.

En la provincia está abierta hasta principios de octubre la exposición ‘Tauromagia’, del fotógrafo David Bracho, en la sala Juan Antonio Segovia Lobillo de Moclinejo.

Generación del 27

Para este otoño, el Centro del 27 ha proyectado 53 actividades de las que en el MVA se celebrarán 20 incluidas en los ciclos ‘El cine en la época de la Generación del 27’, ‘Las islas invitadas’ de coloquios y lecturas de poesía, y el ciclo ‘Son de otoño’ de música y poesía con protagonistas como Daniel Amat, Sheila Blanco, Begoña Olavide & Javier Bergia y Julia Martín & Ángelo Nestore.

Además, se llevarán a cabo varias presentaciones de libros y se celebrarán tres actos con ocasión del fallo de los tres premios que convoca el Centro del 27: Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años, Premio Internacional de Poesía Generación del 27 y Premio Internacional de Ensayo María Zambrano, que llevan aparejados tres espectáculos de artes escénicas.

El programa se completa con un congreso sobre Agustín Penón, pionero en la investigación sobre la muerte de Lorca, que reunirá a destacados hispanistas; la celebración de unos talleres integrados en el Festival de Poesía de Málaga Irreconciliables y la celebración del Festival Eñe.

En la provincia serán 33 las actividades culturales de muy distinto signo: talleres educativos, documentales, lecturas poéticas, conciertos músico-poéticos, espectáculos de música y narración o actividades del Festival Eñe.

En el apartado musical se celebrarán en la provincia seis sesiones del ciclo `Tecleando el misterio. Soul y poesía bajo las estrellas´. En tres de ellas actuará un trío de soul capitaneado por la artista Suzette y los poetas Ben Clark, Ioana Gruia y Javier Bozalongo, y en las otras tres, en la parte musical estará la artista Julia Martín con tres poetas aún por determinar.

Biblioteca ‘Cánovas del Castillo’

El equipo de la Biblioteca ‘Cánovas del Castillo’ continúa trabajando en su transformación, creando una nueva filosofía y paradigma de biblioteca más socia, abierta y próxima a las inquietudes y necesidades de los ciudadanos y a las tradiciones malagueñas.

Para ello, se han programado una serie de ciclos y actividades de fomento de la lectura y para promover el acercamiento a otras culturas y el conocimiento de la historia de Málaga.