Los Servicios Operativos ultiman los trabajos de reparaciones, mejoras y preparación del recinto de cara a las fiestas, que comienzan el próximo jueves, día 20 de junio. Un bando limita desde hoy el aparcamiento en las calles del entorno del Real

La Feria de San Juan 2024 está a escasamente una semana de su comienzo y los preparativos para el montaje de toda la infraestructura necesaria ya ha comenzado con la instalación de las portadas de las distintas casetas que conformarán el Recinto Ferial, el alumbrado artístico que dará luz al recinto durante los cinco días de fiesta y las mejoras en la pavimentación, pintura y jardinería de todo el espacio ferial y su entorno. Los trabajos corren a cargo de los profesionales del Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez y el de la instalación del alumbrado por parte de la empresa ganadora en el concurso de licitación del alumbrado artístico tanto para Feria como Navidad de 2024 y 2025, la rondeña Iluminaciones Flores e Hijos. Estos trabajos comenzaron hace unos días cuando, además, se prohibió el aparcamiento en todo el Recinto Ferial para facilitar estas tareas. Con el mismo motivo, un bando de Alcaldía prohibirá desde la medianoche de este jueves, 13 de junio, hasta la finalización de la Feria, la circulación, parar o estacionar vehículos, así como que existan cubas u otros elementos que ocupen los viales en las siguientes calles: Alcalde Cristóbal Ortega Navarro (ambos acerados frente a la Biblioteca), Mirador de Bellavista (desde el cruce con la calle Limonar hasta la calle Mezquita) y en el tramo de enlace de las calles Alcalde Juan Rodríguez Ruiz y Manuel Machado con el Recinto Ferial. Este año las tareas se han centrado no solo en el Real si no en todas las zonas que acoge la celebración de distintos eventos de la feria. Así, el Parque Municipal del Mirador de Bellavista ha sido objeto de una importante mejora con la reforma del estanque, la construcción de un mirador y la ampliación de la zona de camerinos del escenario que ha mejorado sustancialmente el mismo con dos aseos nuevos y una cómoda sala de estar para los artistas. El vallado perimetral de todo el exterior está a punto de culminar siguiendo el estilo Gaudí que se le ha dado a todo este espacio verde del corazón alhaurino para evitar actos vandálicos en horario nocturno. De igual forma, pensando en la Feria de Día, el espacio no solo tendrá sombra bajo la gran carpa que acoge todos los eventos si no que en la zona anexa, donde antiguamente estaban los columpios y zona de juegos se ha instalado un toldo que abarca unos 300 metros cuadrados. En el recinto ferial se están llevando a cabo mejoras en la pavimentación del mismo con el arreglo de baches y agujeros provocados por el uso durante el año de la zona como aparcamiento de cientos de vehículos, la sustitución de bordillos en torno a los 22 alcorques de palmeras con los que cuenta el Real y la mejora de jardineras y replantado de zonas verdes. De igual modo, las calles del entorno han mejorado su pavimentación con el reasfaltado de baches y zonas blandas de las mismas. Los trabajos de pintura y el repintado de la pavimentación hormigonada ornamental completan el lavado de cara al que se está sometiendo toda la zona. La delimitación de todas las casetas que van a dar vida al recinto durante cinco días es otro de los esfuerzos que realizan desde Servicios Operativos con el vallado perimetral de cada una de ellas y la colocación de portadas que siguen un mismo estilo arquitectónico y decorativo. De forma paralela, y para poder disfrutar con más sombra de los días de Feria, se va a finalizar la instalación del toldo de crochet de calle Málaga con su extensión a la cercana calle Ermita, donde también se está adecentando la zona de piedra de río que conforma un mural en el pavimento de dicha calle. La llegada de los feriantes con sus atracciones y puestos está siendo escalonada y en los próximos días se va a proceder al reparto de zonas que van a ocupar cada uno de ellos. Los festejos, organizados por el Área de Fiestas y Turismo que dirige Andrés García, comienzan el jueves 20 de junio y se prolongarán hasta el lunes 24 de junio, festividad local, contando con cuatro días de Feria de Día y con numerosas actividades, conciertos, talleres infantiles y momentos lúdicos. Una feria que volverá a ser inclusiva con todos ya que cada día de 18:30 a 20:30 horas serán horas sin ruido en la zona de las atracciones. Unas atracciones de las que se podrá disfrutar a precios rebajados en el Día del Niño el lunes 24. El programa completo de la Feria se puede descargar en: https://alhaurindelatorre.es/agenda/.