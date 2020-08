No se podrá superar el 50% del aforo y se recalca el uso obligatorio de la mascarilla.

La Junta de Andalucía ha aprobado este jueves una serie de medidas de prevención

en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares tras la tercera reunión

de autoevaluación y seguimiento de las medidas para hacer frente al Covid-19 puestas

en marcha por la administración andaluza.

Así, entre las nuevas normas se establece que las localidades asignadas deberán

guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen

asientos contiguos en la misma fila de tendidos o butacas, y no se podrá ocupar las

localidades inmediatamente superiores ni inferiores de cada fila de tendidos o butacas.

Además, las plazas de toros no podrán superar el límite del 50 % del aforo permitido.

En ese sentido, los organizadores deberán inhabilitar debidamente las localidades

que no cumplan con los criterios de distanciamiento, así como las localidades no

vendidas y se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la plaza

y a los aseos.

Las plazas de toros podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con

localidades preasignadas y numeradas y se garantizará en todo momento que las

personas que asistan al espectáculo permanezcan sentadas y provistas de mascarillas.

Por otro lado, la empresa organizadora deberá presentar ante la Delegación del

Gobierno de la Junta un plan de contingencia Covid-19 para la autorización del

espectáculo y garantizar así las medidas de seguridad sanitaria.

Las nuevas medidas recogen que la apertura de puertas se realizará con una

antelación mínima de dos horas y se garantizará que el acceso y la salida sea de manera

gradual con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Por último, no se entregarán revistas ni programas del evento ni otra documentación

en papel, se acometerá a la desinfección y limpieza de todas las instalaciones de uso

público y especialmente de los aseos antes y durante a la celebración del espectáculo y

los organizadores deberán poner a disposición del público dispensadores de geles

hidroalcohólicos o desinfectantes.