El municipio acogerá por primera vez el Campeonato de Málaga por Edades, que reunirá a unos 160 jóvenes jugadores de toda la provincia en cinco categorías. Las partidas se desarrollarán en el Pabellón El Limón y se podrán seguir en directo por internet gracias a tableros electrónicos.

Alhaurín de la Torre será escenario por primera vez del Campeonato de Ajedrez de Málaga por Edades, que tendrá lugar este fin de semana, 8 y 9 de febrero. La competición, puntuable para el ‘ranking’ andaluz y que se prevé que reúna a unos 160 jugadores de cinco categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16) , fue presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Deportes, Francisco José Sánchez; el presidente del Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre, Sebastián Santaella; el delegado de la Federación Andaluza de Ajedrez en Málaga, José Garret; y Cristian Claros, de Chesscuela.

La cita, que en anteriores ediciones se había desarrollado en otros municipios de la provincia, contará con la participación de algunas de las grandes promesas malagueñas del ajedrez, entre ellas una treintena de jóvenes de Alhaurín de la Torre, donde existe “una cantera espectacular”, según han resaltado los responsables del club y de la escuela.

Las partidas se celebrarán en el Pabellón Polideportivo El Limón y, por primera vez en este torneo, se podrán seguir también por internet gracias a una serie de tableros electrónicos y al sistema ‘streaming’, a través de la web www.chess24.com y del canal de Youtube de Chesscuela. Serán en horario de mañana y tarde, con una duración máxima de 2 horas (1 hora por jugador). La entrega de premios se ha previsto para el domingo a las 14,30 horas.

El campeonato está organizado por la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre y Chesscuela. Francisco José Sánchez ha resaltado el trabajo que se está realizando desde Chesscuela y el club de ajedrez con los jóvenes alhaurinos en los últimos años. “Es importante que sigamos apostando por deportes como este de una forma decidida”, ha señalado el edil.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es