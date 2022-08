Bajo el concepto de “La hamburguesa que no pudo ser”, la compañía quiere concienciar a la sociedad sobre la necesidad de apoyar al campo cuando más lo necesita y hace un llamamiento al ciudadano para ayudar a los afectados.

McDonald’s realizará una donación inicial de 50.000 euros y pone en marcha un mecanismo para recaudar fondos a través de los kioscos de sus restaurantes que se destinará a la “compra” de cosechas perdidas por los incendios.

Esta iniciativa se incluye dentro de la plataforma Big Good, lanzada en 2020, que tiene como objetivo ayudar al campo español.

McDonald’s, empresa líder de la restauración en España, ha querido mostrar una vez más su compromiso con el campo español con el lanzamiento de la iniciativa “La hamburguesa que no pudo ser”, un proyecto que nace con la firme intención de contribuir a paliar los efectos causados por los incendios que están arrasando muchas zonas del país y provocando importantes daños sobre la superficie cultivada y la ganadería. Esta campaña pretende, además, concienciar a los ciudadanos sobre la situación en la que se han visto envueltos los agricultores y ganaderos españoles.

Con este fin, McDonald’s ha creado una hamburguesa que no existe, pero que simboliza aquellos productos que no se podrán comercializar ya que sus ingredientes se han destruido a consecuencia de los incendios. La hamburguesa que no pudo ser se convierte así en el último lanzamiento de la compañía, y estará disponible en todos los restaurantes de España a partir de hoy y durante las próximas 3 semanas.

La hamburguesa que no pudo ser estará disponible en los restaurantes McDonald’s a través de sus kioscos digitales, por un valor simbólico de un euro. Todos los fondos recaudados por esta campaña irán destinados a paliar las pérdidas causadas por los incendios en la ganadería y agricultura. Además, McDonald’s aportará para esta acción una ayuda directa de 50.000 euros en concepto de “compra de algunas cosechas perdidas” que, junto con el dinero recaudado en restaurantes, también irá destinado a esta causa.

Para Luis Quintiliano, presidente de McDonald’s España, “esta iniciativa está en línea con nuestro propósito corporativo. Como empresa, nuestro deber es estar cerca de las comunidades en las que estamos presentes, y más aún en momentos difíciles como este, en el que los incendios están afectando de manera significativa al sector primario, con el que estamos firmemente comprometidos. Desde aquí quiero, además, hacer un llamamiento a todos nuestros clientes y a la sociedad en general a sumarse a esta acción”.

McDonald’s colabora con Cobadu para esta acción solidaria

Los fondos recaudados con esta campaña se donarán a la cooperativa Cobadu con la que McDonald’s ha firmado un acuerdo de colaboración. Esta cooperativa, con más de 40 años de experiencia, cuenta con casi 11.000 socios y colabora estrechamente con instituciones públicas, empresas, asociaciones y particulares para hacer llegar a agricultores y ganaderos las distintas ayudas.

Desde el comienzo de los primeros incendios, la cooperativa se puso a disposición de los afectados creando un comité especial desde el que coordinar toda la ayuda solidaria, destinando a los agricultores y ganaderos todo el apoyo necesario y llegando así a las principales zonas que han sufrido los incendios.

Los fondos recaudados se destinarán a la recuperación de los campos afectados y de los pastos, sembrando praderas para recuperar la erosión del suelo, ayudando así a los ganaderos a no separarse de sus tierras.

Big Good, una plataforma en apoyo al campo español

Esta nueva acción solidaria forma parte del proyecto Big Good, que arrancó en 2020 con el objetivo de apoyar al sector primario español. Destacan, hasta la fecha, iniciativas como la que dio origen al proyecto con el lanzamiento de una hamburguesa solidaria creada en plena pandemia para ayudar a los productores afectados por el cierre de la hostelería, o la instalación de Tótems en los campos de los principales proveedores de McDonald’s con el mensaje “Todo tiene un origen”, que es posible avistar en varios campos españoles, dando así testimonio constante de la importancia que tiene para la compañía la agricultura y la ganadería. Gracias a este sector, McDonald’s cuenta con más del 70% de su cesta de la compra de origen local.

Junto a todo lo anterior, se ha puesto en marcha hace unos meses +Campo, un programa de escucha activa con el objetivo de conocer sus inquietudes y atender a sus necesidades. Todo ello, en torno a temas tan relevantes como la sostenibilidad, digitalización e igualdad y, dentro de este último punto, aspectos como el papel de la mujer rural o el relevo generacional, entre otros. Todo el trabajo realizado a través de distintas comisiones, la identificación de retos, las recomendaciones y conclusiones quedará recogido en un Libro Blanco del campo español que McDonald’s espera presentar a finales de año.