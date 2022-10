(PAK) es una asociación de vecinos y familias de toda España que busca visibilizar la realidad detrás de la compañía que promociona Tamara Falcó

Una agrupación de familias y vecinos de toda España crea la Plataforma de Afectados por Kronos Homes (PAK) con los objetivos de denunciar públicamente los abusos cometidos por la famosa promotora inmobiliaria que oferta viviendas de diseño por toda la Península Ibérica y de dar voz a las personas afectadas. La táctica de Kronos Homes es utilizar a famosos como Tamara Falcó para promocionar sus proyectos bajo la enmienda de “máxima calidad”. Sin embargo, los actuales propietarios de la urbanización The Edge en Estepona (Málaga) emitirán una denuncia de 10 millones de euros a la compañía del libanés Saïd Hejal por las patologías de construcción que presentan sus hogares y por su uso sin consenso de los fondos comunitarios en su beneficio.

Kronos Homes: un cúmulo de desperfectos sin garantías posventa

Luis Benavente y Mercedes Obrero, presidente y vicepresidenta de la comunidad de The Edge, han sido los primeros en mostrar la realidad de los servicios de la empresa sumándose a PAK. Esta promoción se comenzó a comercializar en 2017 a familias de todo el mundo que, con mucho esfuerzo, lograron adquirir sus viviendas soñadas firmando unas calidades que no se han llegado a cumplir. De hecho, a partir de un informe preliminar del estudio de arquitectura ARTUQUITEC, se confirma que los materiales empleados para The Edge no son los que se acordaron en la compra y que la urbanización tiene daños y patologías de construcción con las que los propietarios tienen que vivir día a día.

Esto se resume en que las familias se enfrentan a inundaciones recurrentes en ascensores y garajes, falta de señalización y buzones, filtraciones de agua, humedades generalizadas, puertas que no cierran, grietas y roturas cortantes en el pavimento de las zonas comunes, corrosión de elementos por los materiales de baja calidad, falta de ventilación en algunos espacios, desperfectos en los techos que favorecen los abombamientos, la oxidación del puente de acceso a los portales interiores, el levantamiento del suelo de las viviendas, desprendimiento de alicatados, terminaciones defectuosas en las casas, fallos en los mecanismos eléctricos, entre otras cosas que documenta el informe.

El arquitecto, Arturo Ruíz Salvatierra, y el ingeniero industrial, Francisco Granizo Guzmán, que elaboraron el estudio, explican que tratándose de una edificación de tan solo dos años “llama la atención que hayan surgido tantas patologías negativas que tienen una gran influencia en el bienestar de todas las personas que viven en la urbanización”. En este sentido, debido al periodo tan corto de tiempo en el que han aparecido todos estos desperfectos, Kronos Homes debería hacer frente a los costes de reparación, pero “han ido esperando a que los plazos legales para cubrir las garantías terminaran y que a los propietarios no les diese tiempo a reaccionar”, subraya la vicepresidenta de la comunidad, Mercedes Obrero. “La gente ha ido reclamando los desperfectos desde primera hora, pero su servicio de atención al cliente durante la posventa es nefasto”, señala.

La empresa de Saïd Hejal se aprovechó de los fondos comunes de The Edge

A este descontento se suma que, desde 2020, la promotora tenía viviendas en la urbanización y contó con la presidencia de la comunidad hasta 2022. Esto derivó en que se fueron aprobando gastos imputables a la promotora como arreglos redundantes en las zonas comunes que deberían estar cubiertos por las garantías posventa. En total el pago pendiente a subsanar por Kronos Homes a la comunidad de vecinos asciende a 42.182,31€, según se ha revelado en una recopilación desde hace dos años por el administrador de fincas de The Edge, Alejandro Gómez.

Gómez y Benavente afirman que además de estos gastos soportados por la comunidad, también se autorizaron obras a espaldas de los vecinos, ya que la antigua administración de la urbanización era de la propia promotora. Frente al bloque 1 se abrió Chiringuito El Nido, un local de restauración y ocio que perturba la tranquilidad de los vecinos y con el que Kronos firmó un acuerdo sin avisar a los propietarios para autorizar la obra que le suministraría electricidad y que dejó el jardín comunitario totalmente destrozado.

Esta obra consistía en la construcción de una franja que atraviesa el jardín común y que produjo desperfectos de los que todavía no se ha hecho cargo la compañía. Tras consultar a un perito agrónomo, la comunidad de vecinos estimó que el coste de los operarios de la comunidad que se utilizaron para la instalación fueron de 5.852€, a lo que se le suman 7.788€ del césped. Pero, en el caso de querer rehabilitar la zona del jardín afectada, el presupuesto sería de 40.266,29€ que se deberían añadir a los gastos anteriores.

La promotora inmobiliaria será denunciada por 10 millones de euros

Desde la comunidad de vecinos de The Edge se están tramitando los documentos oficiales que se emplearán para demandar por 10 millones de euros a Kronos Homes. El descontento generalizado de la comunidad ha recibido evasivas por parte de los representantes de la empresa de Saïd Hejal algo a lo que Benavente ha referido, haciendo hincapié en que en total, hay 70 viviendas afectadas a excepción de seis que todavía pertenecen a Kronos. “En The Edge no solo vivimos españoles o malagueños. Gran parte de los propietarios son europeos que confiaron en comprar una vivienda a Kronos bajo la supuesta firma del prestigioso arquitecto Rafael de La-Hoz. Pero de La-Hoz se salió al poco tiempo del proyecto y continuó un arquitecto de la promotora. De hecho, hemos estado esperando a que Kronos nos facilitara documentación que corroborase esto. Sin ir más lejos, la memoria del proyecto nos la han entregado tres años más tarde”, añade.

¿Qué tiene que ver Kronos Homes con Tamara Falcó?

Una de las estrategias más empleadas por Kronos Homes es aprovechar la imagen de personas con renombre. Entre algunos de los famosos se encuentran arquitectos de prestigio como Ricardo Bonfill, Rafael de La-Hoz, Eduardo Souto de Moura, Rafael Llamazares o Joaquín Torres. Este último, también conocido como “el arquitecto de los famosos”, ha sido el que ha firmado el proyecto de la nueva vivienda de la embajadora más notoria de la promotora: Tamara Falcó.

La marquesa de Griñón es la imagen más potente de Kronos. Hace poco compró, por un millón de euros, un ático de 186 metros cuadrados de la promoción The Collection by Kronos Homes, ubicada en Puerta del Hierro, en Madrid. Algo que ha sido aprovechado por la promotora para hacerse eco en diferentes medios de comunicación y viralizar su nombre en redes sociales. La empresaria, tras su ruptura con Íñigo Onieva, asistió al evento promocional del estreno de la producción audiovisual sobre arquitectura de Kronos Homes en la que ella aparece. El evento, en el que además se celebró el octavo aniversario de la promotora, tuvo lugar el 27 de septiembre en Madrid y se convocó a varias figuras conocidas entre las que destacó la modelo Eugenia Silva que fue la presentadora del acto.

Sobre PAK:

La Plataforma de Afectados por Kronos Homes (PAK) nace en 2022 como una iniciativa que une a vecinos y familias de toda España para denunciar públicamente los abusos de la promotora Kronos Homes. La razón de ser de PAK es visibilizar la realidad detrás de la oferta inmobiliaria de la compañía, dando voz al gran número de personas afectadas por sus servicios, los cuales difieren de la imagen de calidad y diseño que pretenden dar. PAK persigue evitar que más familias sufran los abusos de la compañía del libanés Saïd Hejal, aunando en sus redes sociales las opiniones de compradores de Kronos Homes y difundiendo la actualidad sobre los hechos a los que tienen que hacer frente diariamente los clientes potenciales de dicha promotora inmobiliaria.