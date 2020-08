Izquierda Unida es miembro fundador y de pleno derecho del espacio de Adelante tanto en la coalición electoral que se presentó a las últimas elecciones Andaluzas, como en aquellos municipios en los que nos presentamos así a las elecciones municipales de 2019.

En las últimas semanas hemos conocido la aparición de Adelantes en distintos territorios, como puede ser el de Arriate, utilizando y representando un proyecto político del que formamos parte (incluso en su imagen corporativa nuestro logo está presente) sin nuestra participación, conocimiento y por ende sin el consentimiento de Izquierda Unida.

Un hecho que flaco favor le hace al objetivo de búsqueda de unidad con el que nació Adelante, y que, en algunos municipios, ante la imposibilidad de articular consensos antes de las elecciones municipales de 2019 (como es el caso de Arriate), dejamos aparcado hasta que transcurrieran las mismas de cara a las siguientes elecciones.

El motivo de la presente es aclarar a los medios de comunicación en particular y a la ciudadanía malagueña en general, que a día de hoy y teniendo en cuenta que en ningún municipio se ha dado ningún avance desde las últimas elecciones municipales, la implantación territorial de Adelante en Málaga se circunscribe a aquellos municipios en los que se presentó la coalición en las últimas elecciones municipales, cuyo listado se enumera a continuación (añadiendo la denominación utilizada en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la mayoría de los mismos su impulso fue únicamente desde Izquierda Unida al no existir en dicho territorio otra formación política firmante de la coalición):

MUNICIPIO Y DENOMINACIÓN DE LA COALICIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALAMEDA ADELANTE ALAMEDA

ALFARNATE ADELANTE ALFARNATE: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

ALHAURÍN DE LA TORRE ADELANTE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN EL GRANDE ADELANTE ALHAURÍN EL GRANDE

ALMARGEN ADELANTE ALMARGEN: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

ALMOGÍA ADELANTE ALMOGÍA

ÁLORA ADELANTE ÁLORA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

ALOZAINA ADELANTE ALOZAINA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

ANTEQUERA ADELANTE ANTEQUERA

ARCHIDONA ADELANTE ARCHIDONA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

ARDALES ADELANTE ARDALES: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CAMPILLOS ADELANTE CAMPILLOS: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CAÑETE LA REAL ADELANTE CAÑETE LA REAL: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CARRATRACA ADELANTE CARRATRACA

CÁRTAMA ADELANTE CÁRTAMA: PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CASABERMEJA ADELANTE CASABERMEJA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA-INICIATIVA

CASARABONELA ADELANTE CASARABONELA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

COÍN ADELANTE COÍN

CUEVAS BAJAS ADELANTE CUEVAS BAJAS: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CUEVAS DEL BECERRO ADELANTE CUEVAS DEL BECERRO: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

CUEVAS DE SAN MARCOS ADELANTE: IZQUIEDA UNIDA ANDALUCÍA

FUENTE DE PIEDRA ADELANTE FUENTE DE PIEDRA

HUMILLADERO ADELANTE HUMILLADERO

MÁLAGA ADELANTE MÁLAGA: IZQUIEDA UNIDA ANDALUCÍA-PODEMOS

MOCLINEJO ADELANTE MOCLINEJO: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

MOLLINA ADELANTE MOLLINA

MONDA ADELANTE MONDA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

NERJA ADELANTE NERJA MARO

TEBA ADELANTE TEBA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

TOTALÁN ADELANTE TOTALÁN: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

VALLE DE ABDALAJÍS ADELANTE VALLE DE ABDALAJÍS: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

VVA. DE ALGAIDAS ADELANTE VVA. DE ALGAIDAS. IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

VVA. DEL ROSARIO ADELANTE VVA. DEL ROSARIO: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

VVA. DEL TRABUCO ADELANTE VVA. DEL TRABUCO: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

TORREMOLINOS ADELANTE TORREMOLINOS: PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA

Volviendo al tema concreto que exponíamos al inicio, en Arriate no se logró llegar a acuerdo entre las distintas formaciones políticas del espacio y por ello no se presentó Adelante, sino que fueron las distintas formaciones, pertenecientes al espacio Adelante a nivel general, las que se presentaron; Izquierda Unida, que sí obtuvo representación y grupo municipal (a uno de la mayoría absoluta), y PODEMOS-Juntos por Arriate (que no obtuvo representación).

Desde entonces hasta ahora, no ha habido comunicación formal ni informal ni desde el ámbito municipal, ni supramunicipal, entre las formaciones políticas que forman Adelante, en el sentido de avanzar hacia la construcción de este espacio de confluencia, por lo que a día de hoy simplemente NO EXISTE ADELANTE ARRIATE, y por tanto no se puede utilizar la marca que engloba a todos por una parte, y menos cuando desconocemos de forma oficial a que parte representa en estos momentos quienes dicen representar la coalición en Arriate.

Desde Izquierda Unida, con una amplia implantación territorial en la provincia de Málaga, seguiremos apostando por profundizar y ampliar los espacios de unidad. Sabemos y deseamos que se aclaren todos los problemas existentes en estos momentos en Adelante Andalucía, de los que ni somos ajenos, ni podemos mostrarnos indiferentes. Por ello, apelamos a la responsabilidad de todas las partes, entendiendo que si compartimos objetivos comunes, debemos respetarnos mutuamente y a partir de ahí poner todos nuestros esfuerzos en construir esos espacios.

Así se lo hemos comunicado a quién se ha atribuido la representación del espacio en Arriate, requiriéndole que rectifique y que desde las bases del diálogo, el acuerdo, nos emplacemos a seguir construyendo y avanzando en la unidad sin anomalías democráticas.

Un saludo.

El Coordinador Provincial,

Fdo. Guzmán Ahumada Gavira.