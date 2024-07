(PACMA) Javier Luna: «Adoptar a un perro, o cualquier tipo de animal, no puede ser considerado un lujo».

Madrid, 11 de julio de 2024. – En España hay más de 30 millones de animales en las familias, de hecho hay más perros que niños menores de 14 años. Lo que no saben los que no tienen animales es el coste que supone mantenerlos. Los gastos anuales para un perro están cerca de los 1.500 euros. Javier Luna, presidente de PACMA, afirma que “en España cada vez viven más animales en nuestros hogares y no puede ser que las familias deban asumir un cada vez un mayor gasto veterinario; estamos hablando de la salud de un miembro de nuestra familia, no de un mal llamado «artículo de lujo»».

Luna asegura que «si lo analizamos bien, para una operación que en sí ya es preocupante y nos genera estrés, a la hora de afrontar el gasto con el 21% de IVA podemos hablar de 800 euros de gasto; que la diferencia entre el 21 y el 4 por cierto puede suponer más de 150 euros por operación».

Desde PACMA han solicitado al Gobierno la reducción del 21% al 4% y la desgravación de hasta un 10% de las facturas veterinarias de cara a la declaración de renta. «No queremos dejar solos a los más de 6 millones de familias que conviven con animales y a los que consideran parte de su familia. Es el momento de reducir ese gasto que, desde luego, ni es agradable ni es asumible para familias que contribuyen con sus impuestos a la sociedad», afirma el presidente de la formación animalista. «La salud nunca es un lujo, es una necesidad, y más aún si hablamos de nuestra familia», añade Luna.