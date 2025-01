(Por Moisés S. Palmero Aranda Educador ambiental) Coincidiendo con las Cuadrántidas y el mes de la Educación Ambiental, presentamos una nueva asociación en mi pueblo. Puede que, al no ser el tuyo, pienses que esta información no va contigo, y si eres convecino, dejes aflorar ese primer pensamiento negativo, conformista e irónico de «¿otra más?».

Ambas ideas, que nublan la vista y taponan los oídos, invitan a aislarnos de lo que nos rodea y defender nuestro rincón del mundo, son impuestas por un sistema que teme, desprestigia, domestica y amordaza a las asociaciones, que no son otra cosa, que la manera de organizar las voces, críticas, propuestas y fuerzas de la ciudadanía que, dicho sea de paso, es la única capaz de mover la poltrona desde donde manejan los hilos.

Es por eso, que el nacimiento de cualquier asociación, debería ser celebrado, vitoreado y aplaudido. El tiempo dirá si fue un intento fallido, una estrella fugaz, un bonito y vacío discurso, una maniobra de distracción, una herramienta política, un agujero negro de subvenciones, un blanqueamiento de imagen o un encubrimiento empresarial. Pero de primeras, que se una un grupo de vecinos, ciudadanos, dispuestos a trabajar por el bien común, debe ser una buena noticia y un canto a la esperanza para enjuagar el amargo sabor a derrota.

Aunque las palabras, primera y tercera, parezcan gastadas, añejas, desprestigiadas, estigmatizadas, politizadas, masticadas, escupidas y pisoteadas hasta la saciedad y se les haya robado, redefinido y tergiversado el significado primigenio, su nombre es toda una declaración de intenciones, Plataforma Ejido Sostenible.

Plataforma, porque, para recuperar el equilibrio, que nunca debimos perder, entre desarrollo económico, justicia social y ecología, quiere ser lugar de encuentro, un ágora, una herramienta de debate, pensamiento crítico, análisis de la realidad, planificación, búsqueda de consenso, acuerdos y soluciones. De convivencia, difusión, formación, innovación, cohesión, protección y conservación de nuestra identidad y patrimonio ambiental y cultural.

Nace con el compromiso de ser práctica, participativa, activa, transformadora y plural. Abierta a todos los vecinos, organizaciones, empresas y administraciones, que crean en lo común, en la fuerza de la sociedad civil. Que sean capaces de aparcar insignias, banderas, colores, intereses personales y balances económicos y estar dispuestos a crear redes, sinergias y poner, desinteresadamente, su conocimiento, experiencia y habilidades para contar de dónde venimos, quiénes somos y lo que hacemos, y afianzar las bases de El Ejido del futuro.

Pensando en ese futuro, en las oportunidades, potencialidades, y recursos que tenemos, añadimos, en letra mayúscula, la palabra Sostenible, porque todo lo que hagamos ahora tendrá consecuencias en El Ejido del mañana, en la vida que llevarán nuestros descendientes. Es nuestra responsabilidad, sin perder las comodidades y servicios que nos hacen la vida más cómoda, corregir los errores, mitigar los impactos que generamos y adelantarnos a las tragedias. Debemos recuperar y mantener el legado histórico, preservar la biodiversidad y los espacios y recursos naturales, y crear una economía resiliente, justa e igualitaria, que se adapte y sobreviva a las inciertas circunstancias que están por venir.

Soy consciente de que estarás pensando que ya leíste, creíste y te decepcionaron palabras parecidas, que otros muchos tuvieron las mismas buenas intenciones y fracasaron, que la economía de mercado y la tecnología han borrado de nuestra memoria la necesidad de colaboración, de la fuerza del grupo para sobrevivir. Pero, seguimos pensando, convencidos en ello, que juntos somos más fuertes, llegamos más lejos y en mejores condiciones. Que la segregación, dispersión y división de ideas, personas, de la comunidad, del pueblo, solo beneficia a unos pocos.

Por eso quiero invitarte a que vengas a conocernos, escucharnos, opinar y sumarte. Todo está empezando, es una idea que moldear, un destino sin vereda. Será el próximo sábado, a las 10:30, en el Centro de la Cultura Mediterránea.

Por cierto, después habrá una mesa redonda, organizada por Athenaa, con cuatro vecinos que estuvieron en el descubrimiento, protección y difusión del mosaico de Ciavieja. Si no fuese por ellos, otros que ya no están, y las decisiones que tomaron, seguiríamos pensando que no teníamos historia. Recuperaron el pasado para transformar el presente y mostrarnos el futuro. Ojalá algún día, podamos decir lo mismo.