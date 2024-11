(Por Andalucía) Morillas: “Ante la indecente situación de emergencia habitacional que vive la provincia de Málaga, el PP no sólo no interviene el mercado de la vivienda, ni baja los alquileres, sino que tiene la osadía de recortar un 25% de los presupuestos que se destinaban a políticas de vivienda”

Por Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) en la provincia de Málaga, califica los presupuestos generales de la Junta de Andalucía (PJA) para 2025 como “los presupuestos del sálvese quien pueda, en los que el PP de Moreno Bonilla vuelve recortar lo público, lo que nos protege a todos y a todas”.

La coordinadora provincial de IU en la provincia de Málaga, Toni Morillas, asegura que “frente a estos presupuestos del sálvese quien pueda, demandamos a Moreno Bonilla (PP) unos presupuestos útiles para la gente trabajadora, que protejan los servicios públicos de nuestra tierra y que brinden seguridad y certeza. Es el momento de defender lo común con propuestas solventes y desde la calle, reclamando los derechos y servicios públicos que nos corresponden”.

Morillas denuncia que “ante la indecente situación de emergencia habitacional que vive Málaga el PP no sólo no interviene el mercado de la vivienda, ni baja los alquileres, sino que tiene la osadía de recortar un 25% de los presupuestos que se destinaban a políticas de vivienda, lo que significa que se va a disponer de 130 millones de euros menos para políticas activas que garanticen el derecho a la vivienda. Y eso que en el último año el PP viene de dejar sin ejecutar el 70% de los presupuestos en materia de vivienda”.

“Tenemos unos presupuestos y un gobierno andaluz ausente ante los problemas de la gente trabajadora, que está muy preocupada e indignada porque, mientras no puede pagarse acceder a una vivienda el gobierno del PP no ejecuta sus competencias en materia de vivienda, se niega a declarar Málaga zona tensionada y a bajar los alquileres y sigue favoreciendo el mercadeo y los intereses de los rentistas y los especuladores”, afirma la coordinadora de IU.

Morillas expone que “la gente está indignada porque no sabe si va a poder llegar a tiempo a su cita con el especialista o para una operación quirúrgica, estos presupuestos ponen en riesgo la vida de la gente. La gente está muy preocupada por los recortes de los recursos especializados que atienden la diversidad en la escuela pública, ya que suponen poner en riesgo la igualdad de oportunidades y está muy preocupada porque no confía en que sus instituciones vayan a actuar de una manera diligente ante catástrofes naturales como la que vivimos con la dana. La gente está muy cabreada porque no sabe si su hija va a sufrir una agresión sexual y no va a tener un servicio público de asistencia jurídica o psicológica gratuita. Estamos ante unos PJA que no atienden las necesidades reales y las preocupaciones de la gente trabajadora, que apuntalan las recetas neoliberales. Por eso, la gente se está movilizando, como este sábado 9 en defensa del derecho a la vivienda o el próximo 17 de noviembre en defensa de la sanidad pública”.

El secretario de Organización provincial de Podemos, Rafael Herrero, sostiene que “son unos presupuestos de mentira porque son, una vez más un nuevo copia y pega de las infraestructuras que año tras año se quedan sin construir, como el tercer hospital de Málaga. Estos presupuestos de vergüenza no resuelven la situación de la sanidad, la educación o la dependencia. Hay 1.747 millones de estafa fiscal en favor de los amigotes de Moreno Bonilla, de ahí es de donde tiene que salir la financiación en favor de la gente”.

La portavoz de Equo, Rosa Galindo, advierte que “los presupuestos del PP siguen recortando las políticas medioambientales para potenciar un modelo de consumo y crecimiento que ha puesto en jaque la sostenibilidad de los territorios y la vida de las personas. Y ante la emergencia habitacional sin precedentes que sufrimos faltan propuestas que aporten soluciones y que lo hagan atendiendo a la calidad medioambiental”.

El portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz, Andrés Lozano, critica que “estos PJA no se adecuan a lo que el modelo productivo andaluz necesita. Arrastramos unos diferenciales respecto a la media española en todos los indicadores, en especial en el desempleo y el PIB por habitante. Necesitamos una diversificación del modelo productivo, para no centrarlo todo en el turismo, y modernizar sectores estratégicos como la agricultura. Pero estos PJA no resuelven nada de ello, es más, lo que traen son recortes”.