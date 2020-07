(Jesús Relinque, Profesor de Málaga) Todos sabéis bien que se habla mucho de la educación en valores para la tolerancia , la solidaridad, el respeto a la diversidad en todos los aspectos pero que poco o nada se habla de la educación para la sinceridad y la honestidad .

Otro gallo le cantaría a nuestra sociedad en general si se educase desde pequeños a los niños y niñas a ser sinceros y honestos, a decir la verdad y a no ser competitivos a costa de lo que sea ,aunque sea humillando a nuestros semejantes.

Cuanta hipocresía y mentira hay en nuestros comportamientos, muchas veces dejamos que las cosas sigan mal hechas por no decir la verdad de lo que pensamos.

En los hogares y las escuelas desde mi particular modo de ver y de sentir se debe educar desde la sinceridad ,desde el pensamiento crítico constructivo y no desde la deshonestidad, el egoísmo y el todo vale para conseguir lo que queremos.

Así le va a nuestra sociedad en la que prima por encima de todo el dinero y las posesiones sobre el amor ,el cariño, el afecto ,la amistad y las relaciones humanas cordiales.

En muchos ámbitos influyen estas actitudes aprendidas en casa y en la calle y a veces en las escuelas con ejemplos competitivos y humillantes para otros por parte de los adultos que están al cargo de los menores en cualquier ámbito de la vida.

En los ámbitos de la política, de las empresas, del comportamiento cívico en la calle , de las relaciones de amistad ,familiares, de pareja ,con los hermanos etc etc … en todos estos ámbitos influye una educación que no fomenta la sinceridad ,la honestidad y no humillar al prójimo para conseguir lo que quiero pase lo que pase.

De este modo yo como educador apuesto totalmente por una educación para la sinceridad, la honestidad y la comprensión a nuestros semejantes que nos lleve a convivir en un futuro próximo en un mundo más humano, más solidario y que vea claramente lo que es importante en nuestras vidas ,que son las personas con las que nos relacionamos, el cariño , el afecto y el amor a nuestros seres queridos que es el sentimiento y la actitud más importante en nuestra existencia.