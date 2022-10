TEATRO CON VINO 2022

5, 6, 12, 13, 20 y 27 de noviembre a las 12:00h

Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre, Plaza de la Juventud. 05/11/2022 Adrenaline Espectáculo protagonizado por Ernesto Pico, Premio Nacional de Magia 2022 y la bailarina profesional Andrea Illusionists. . Espectáculo protagonizado por Ernesto Pico, Premio Nacional de Magia 2022 y la bailarina profesional Andrea Illusionists.

06/11/2022 Carrot Cake. Los protagonistas Hugo y Walid se pelean en el parque. Una carrot cake abre paso a una comedia salvaje: ¿acabarán llegando a un acuerdo o matándose unos a otros? Los protagonistas Hugo y Walid se pelean en el parque. Una carrot cake abre paso a una comedia salvaje: ¿acabarán llegando a un acuerdo o matándose unos a otros?

12/11/2022 Impro Reality 2.0. Año 2500. Exconcursantes de los mejores realities del mundo fueron criogenizados para enfrentarse mediante escenas improvisadas, creadas en el momento y basadas en las sugerencias de los espectadores.

13/11/2022 Cave Canem? Un paréntesis divertido que quiere homenajear el universo animal, sketches com temática de guiones anteriores: Artefacto, Por si las moscas, Animalaje, Fiesta… Un paréntesis divertido que quiere homenajear el universo animal, sketches com temática de guiones anteriores: Artefacto, Por si las moscas, Animalaje, Fiesta…

20/11/2022 Bacanal. Humor, teatro, música en directo, improvisación, historia y mucha interacción con el público…Una sorprendente Bacanal teatral que no dejará indiferente a nadie.

05/05/2023 La Isla. La particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Una pareja que se habla sin escucharse y una distancia que se agranda sin pretenderlo. Cada vez que me muevo me alejo más y cada vez que me acerco te mueves más.