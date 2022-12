(Chico López) No, la vida es ese camino por el que cada uno en su vehículo circulamos camino del fin, la meta del recuerdo, dejando el rastro mas o menos marcado cada cual por los hechos y los acontecimientos pero cada uno de nosotros con eso, la parte que nos queda positiva y alegre de nuestra existencia.

No son bonitas palabras, o al menos alegres para felicitar La Navidad, pero es lo que dicta mi corazón, tengo todo un año por delante para dejaros gracias y chorras de las que acostumbro a publicar, pero hoy toca eso, estar con quien no, y con quienes peor….. por y para ellos va este brindis en forma de alegato reflexionado, para su recuerdo.

También tengo palabras y difundo mis mejores para mi familia, amigos de todo genero y costumbres, clientes y como siempre en una esquina de mi zurrón de polvos mágicos para quienes no nos caemos bien, pero son «poques»…

Todas estas palabras no pueden ser solo para la parte de mis seres que discurren y caminan o no, erguidos, por supuesto que en un apartado muy grande de mi vida están mis animalitos, mis plantas, ese cielo, esos bosques, ese mar, mi playa, …. a ellos, también mis mejores deseos y pronta recuperación a quienes habéis sufrido el mal trato de la mano inhumana y/o azote de la naturaleza.

Y ahora voy a dar un tirón de orejas de un lado al otro del abanico político social del mundo; No puede ser que se permitan esas atrocidades mundiales de perdidas, sacrificios asesinatos, crispación, discriminación y demás barbaries por motivos de odio, envidia, egoísmo y demás valores negativos de esta sociedad llamada civilizada.

No se puede por un lado adorar ídolos de barro, de cartón o de papel y a la vez matar en nombre de ellos, no hay dioses, hay personas, seamos cautos. Ni Ala, ni Dios, ni Buda ni ninguna deidad inexistente en pleno siglo XXI permitiría eso, no creamos en lo que el hombre inventa y en todo caso quedémonos con lo bueno que predicaron quienes si existieron.

Y ahora si, es el momento de que quede a pie de pagina lo que venia a contar y esperar desde el corazón, que tengáis FELIZ NAVIDAD y que el 2023 sea prospero en salud amor amistad y sobre todo cordura. OS QUIERO ❤