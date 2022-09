(Rafael Alfonso Alfaro García) Viene de un artículo previo. Conclusiones: Por tanto parecen estar representadas dos fases del proceso genético: Por un lado la serpiente va a recibir los brazos y por lo tanto esta solo sirve de base para crear otro ser humano mediante ingeniería genética. Y por otro lado va a recibir el cerebro humano o la capacidad espiritual y de inteligencia humana. Ya que es difícil imaginar el cuerpo sin ese software divino que es el alma y que le da vida.

En definitiva, en esta escena se ve con claridad como la serpiente va a recibir los dos brazos a la vez que la capacidad de inteligencia y quizá el alma a través del humano que está de rodillas debajo de la ampolla.

Por tanto deberíamos considerar la posibilidad de que el alma sea algo tecnológico. Teniendo en cuenta los datos aportados en otros capítulos, donde hemos visto que somos un sistema cibernético alucinante con decenas de miles de distintos tipos de maquinas moleculares a nano escala.

Con respecto a las bombillas eléctricas habría que pararse a pensar, partiendo de un supuesto muy distinto ¿Para qué iba a necesitar una raza que ha venido de las estrellas unas bombillas de cinco metros?

En la esquina superior izquierda del mosaico de imágenes podemos ver un Djed (significa ascensión de vida según la egiptología) con dos brazos en la primera arandela sujetando una especie de ampolla.

Justo debajo de ese cuadro o representación se puede ver un Djed con dos brazos entre la segunda y tercera arandela, de los que cuelgan dos cruces ansadas, y están sujetando una ampolla en la que está la serpiente. Si nos fijamos en las distintas imágenes del mosaico podemos ver las distintas posiciones que ocupan los brazos en el Djed. Así como la ampolla y los distintos personajes.

Si establecemos una comparación entre los personajes humanos que están bajo la bombilla, con el personaje/Creador que está manejando la bombilla; este tiene un tamaño de al menos entre tres metros y medio y cuatro metros y medio. Por lo que se estima que la medida de la bombilla, es de cinco metros. Está claro que estas supuestas bombillas son demasiado grandes para la época que nos da la cronología oficial, suponiendo que las tuvieran. Y también sería muy difícil iluminar esa estrecha cripta con semejante bombilla, pues apenas cabría ahí.

Y desde luego los verdaderos constructores no las necesitaban para construir ese supuesto templo.

Los que construyeron esa cámara no necesitaban luz, tal como nosotros la conocemos, por ejemplo podrían bastarles unas lentillas para ver incluso más allá del espectro visible con solo pensar en ello. Y por otro lado, como sabemos ese templo con todos sus relieves se construyo con esa tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas. Por lo tanto no son bombillas para alumbrar, son unas ampollas estériles y aisladas donde tienen lugar la función creadora.

En definitiva los “Dioses Creadores” eran mucho más altos que nosotros, vinieron de un planeta de mayor tamaño que el nuestro, lo que deja claro que somos su creación y sus iguales adaptados a las condiciones de gravedad de este planeta. Y la prueba está en que no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos ya que no tuvimos tiempo de aprenderlo.

Con respecto al personaje que está sujetando “dos supuestos cuchillos”. En la imagen de abajo. Un ser con cuerpo humano y una extraña cabeza a la derecha de la imagen, el cual a todas luces ya ha recibido la esencia o el intelecto humano, no creo en absoluto que esta representación signifique que hay peligro de corriente eléctrica, ya que los primeros cuchillos de hierro son de la dinastía XXIV (según la egiptología), y resulta muy raro que se indique el peligro de corriente eléctrica mediante un ser sujetando dos cuchillos. Además no son cuchillos; son signos jeroglíficos que se pueden ver en más sitios.

Pero por otra parte vemos que pegado a este personaje y delante de él hay jeroglíficos que sin duda hablan de este personaje ¿Por qué no está traducido?

También podemos ver que el tercer signo por la parte de arriba de ese jeroglífico es exactamente igual que los supuestos cuchillos.

En las imágenes aportadas se pueden ver seres con cuerpo de humano y distintas cabezas de animales que a todas luces ya han recibido la transferencia del intelecto, no solo por su comportamiento humano o su papel en la escena, sino que también está indicado por la esfera o almohadilla que tienen sobre la cabeza, que también puede representar el nivel de conciencia, así como una conexión real y en vida con el más allá.

En todas estas escenas está escrito lo que se está representando ¿Por qué no está traducido? Sin duda sería muy interesante y clarificador de lo que esas escenas quieren decir, y esto es extensivo a todos los jeroglíficos de Egipto de los que no hay nada divulgado, aparte de los supuestos datos familiares y nombres de los supuestos faraones, infidelidades y nada más, que da la egiptología; es decir nada que explique que son todos esos supuestos templos, cómo fueron construidos y mucho menos qué son en realidad.

En la escena de las supuestas bombillas, toda la estancia está llena de inscripciones que hablan de lo que se está representando ¿Alguien ha descifrado estas inscripciones? Se supone que los jeroglíficos egipcios están traducidos. Una cosa es que no se le pueda dar el verdadero sentido a cuatro o cinco palabras y otra muy distinta que no se encuentre sentido a una sola frase, ¿tan distintos son los signos utilizados en esa supuesta jerga científica? O más bien es que los jeroglíficos egipcios no han sido traducidos.

Resulta extraño que todo el mundo hable de las enormes bombillas que utilizaron para alumbrar esa pequeña estancia y nadie hable de estas inscripciones en las que seguramente se describe el origen de la humanidad, e igualmente incomprensible que todavía estén esas once salas llenas de escombros, cuando de ese increíble aparato llamado Djed, ha salido la especie humana, e igualmente extraña que los textos aun estén sin descifrar la evidente relación entre el zodiaco y estas doce salas.