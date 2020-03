Profesionales y aficionados a la cocina protagonizan 15 vídeo recetas con las que la Diputación invita a la ciudadanía a quedarse en casa y disfrutar de la cocina a fuego lento

Sabor a Málaga publicará un vídeo cada día en sus redes sociales y anima a los malagueños a compartir sus experiencias en la cocina

Además, la red de blogueros gastronómicos que colaboran con la marca sigue activa con consejos y recetas

La marca Sabor a Málaga de la Diputación provincial se suma a la campaña #quédateencasa y recupera para estos días un vídeo recetario con 15 platos tradicionales explicados paso a paso por profesionales y aficionados a la cocina.

A partir de hoy viernes, las redes sociales de Sabor a Málaga publicarán cada día una nueva receta a base de ingredientes malagueños; recetas explicadas paso a paso y de forma sencilla pero que, eso sí, requieren para su preparación un tiempo que a veces no se tiene. Ahora que muchas personas disponen de ese tiempo, Sabor a Málaga las invita a invertirlo de una forma sabrosa y saludable y a compartir el resultado de la experiencia en sus redes sociales.

Este video recetario es el resultado del proyecto ‘Cocinando en red’ y del curso de cocina tradicional malagueña celebrado en el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación con el objetivo de preservar el patrimonio culinario malagueño. Así, el curso sirvió de lugar de encuentro para que un grupo de cocineras con experiencia compartiera sus conocimientos con jóvenes profesionales del sector de la hostelería, transmitiendo recetas que tradicionalmente se han elaborado en distintos lugares de la provincia pero que corren el riesgo de caer en el olvido.

Recetas sencillas, atractivas, accesibles y representativas

El recetario recoge platos como las almojábanas, los calamares rellenos, las albóndigas en gazpachuelo, los fideos a la parte, las sopas cachorreñas o el pulpo a la marenga. La selección incluye, además, algunas recetas que estaban a punto de desaparecer, como los pellejitos de Mijas, los roscos de vino de Marbella o las tortas de Torremolinos; otras muy habituales pero poco conocidas por la población más joven, como la cazuela de fideos, la cazuelilla de boquerones, el escabeche de sardinas o el caldillo de pintarroja; y recetas que se circunscriben a la tradición de una comarca concreta, como el pipeo de Casarabonela, la porra de habas de Casabermeja o el ajobacalao de Vêlez Málaga.

Blogueros gastronómicos

La Diputación cuenta además con una red de blogueros gastronómicos que durante estos días siguen publicando recetas y consejos que se pueden seguir en las redes sociales de Sabor a Málaga.

Twitter: @SaboraMalaga

Facebook: @saboramalaga.es

Instagram: @saboramalaga

Blogueros Sabor a Málaga

Alicia en la Cocina de las Maravillas. Recetas de Cocina fáciles, españolas e internacionales.

Asopaipas. Un blog de cocina tradicional, la de siempre.

Azúcar Glass. Recetas de cocina sencillas y humildes pero con mucho sabor y tradición.

Caroline’s Creative Food. Vive y cocina diariamente sus creaciones durante 365 días y más.

Chatidieta. Recetas, nutrición y consejos y actividades para llevar una vida saludable.

Chiqui_Rrojas. Costumbres, curiosidades y actividades gratis o al alcance de todos en Málaga.

Cocina andaluza. Recetas típicas de Andalucía.

Cocina come y calla. Recetas, eventos en La Costa del Sol y el mundo gourmet, vinos, salud…

Cocina con Maribel. Cocina fácil y muuuy rica.

Cocina Compartida. Recetas fáciles de andar por casa. Ricas, sencillas, sanas, económicas y muy resultonas.

Cocina con Marta. Un blog con recetas sencillas y sabrosas.

Cocina con Reina. Recetas fáciles para todos paso a paso.

Cocinando El Sur. Recetas y lugares para disfrutar de momentos especiales y cualquier otra cosa relacionada con la gastronomía, viajar y la cultura.

Cocinar al punto. Recetas vegetarianas rápidas y fáciles.

Cocina sin miedo. Recetas fáciles, muchos postres y dulces.

Cocinando con Thermomix Málaga. Recetas cocinadas con Thermomix.

Cocina x2. Recetas, tiene una sección con todas las recetas de platos malagueños.

Cocineros Lauro. Blog de Jesús Fernández y todo aquel que guste del buen comer, buen beber y en general el buen yantar.

Coinfusión. Una curiosa mezcla de recetas y música, también comparten experiencias gastronómicas de todo tipo, actividades y fomentan los productos locales.

Cucharón y Paso Atrás. Cucharón y Paso Atrás es un medio para compartir las ganas de cocinar y el buen comer.

El tendedero de Amy. Noticias, ferias y actividades que se celebran en la provincia de Málaga.

El Tiovivo Rojo. Recetas tradicionales, veganas, repostería, cocina del mundo…

EnCocinaando. Un blog con el corazón partido, entre las playas de Málaga y los olivares de Jaén.

Guisadora Ducan. No es cocinera, no es chef, es una guisadora que disfruta en su cocina y con las cosas que pasan en la vida.

i-Sierra de las Nieves. Toda la actualidad de la Sierra de las Nieves: eventos, gastronomía, actividades…

Kesito Recetas de todo tipo, ganadora del primer premio del Restaurante Alborada con su receta “Matrimonio Marengo”.

Kus uit Spanje (Un beso desde España). Un blog holandés donde Marion habla sobre costumbres, eventos y gastronomía en los pueblos de Málaga.

La Alacena de Málaga. Un blog con recetas y actualidad gastronómica de la provincia de Málaga.

La cocina de Inma. Recetas, aventuras y desventuras de una malagueña enamorada de la cocina.

La dulce Ali. Recetas y muchos postres.

La cocina malagueña de Al Sur del Sur. Blog de Reme de Al Sur del Sur sólo de cocina malagueñas.

La Flor de Limón Recetas, pensamientos, recuerdos, reflexiones, lugares, viajes…

La Guía Manjar. Rincones de Málaga y alrededores para disfrutar de buenos entornos y manjares con precios para todos los públicos.

La Pura Vida (en holandés). Gastronomía malagueña y productos autóctonos para el público holandés.

Las recetas de Belencilla. Recetas del “día a día”, fáciles, ricas, y en la medida de lo posible, económicas.

Las Recetas de Carmen. Recetas de toda la vida y mucho más.

Loleta. Recetas imaginativas explicadas paso a paso de forma natural, viajes y mucho más…

Los Pucheritos de Inma. Recetas caseras de la abuela Milagros, de la propia Inma y de otros muchos de sus compañeros blogueros.

Me Sabe a Málaga. Un blog de cocina tradicional malagueña.

Mi Cocina Carmen Rosa. Recetas tradiciones familiares y sobre todo malagueñas.

Mi Dornillo: La cocina de Estela. Cocina malagueña y andaluza.

Miss Comiditas. Recetas fáciles y económicas de realizar por todo el mundo.

Naranjas y Aceitunas. Las recetas caseras de Mari Carmen, y como ella misma dice al final de las recetas: a comer y a disfrutar.

No dejamos ni las migas. Cocina de todos los días, de andar por casa y rica, rica.

Nutrisana Educación. Educación Alimentaria, Salud, Nutrición y Dietética.

Pintxopinche. Cocina para celíacos y no celíacos sin gluten y con alma malagueña.

Taller de Cocina Paz. Blog para personas apasionadas del mundo de la gastronomía.

The Gourmet Journal. Periódico digital de gastronomía editado por el chef y sumiller Manuel Balanzino. Recetas, vinos, escapadas enogastronómicas…

Recetas Casa Carmen. “La mejor medicina, será siempre la cocina”. El blog sobre recetas de Carmen.

Ronda de Vinos. Vinos y gastronomía por el periodista gastronómico y sumiller Manuel Morales.

Sabor y gastronomía. Noticias relacionadas con el mundo de la gastronomía, recetas ricas y fáciles de cocinar y muchas cosas más.

Un punto de sal. Un blog de recetas donde Conchi comparte con nosotros sus mejores platos y trucos.

Valkicocina Recetas y trucos fáciles para todos los gustos, y al alcance de todos.