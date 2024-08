No podemos dejar sin compartir este poema, con tan bellas palabras sobre nuestro pueblo, Alhaurín de la Torre, del amigo Laureano, Muchas gracias por dejar compartir:

(Laureano Fernández García)

Puedo ser cofrade verde,

Puedo ser cofrade Morao,

Pero lo que si se que tengo claro,

Es que de éste pueblo estoy enamorado

Pueblo que vine a vivir a principio de los 80

Por su gente con alegría,casas blancas y armonía,

Por sus calles con puertas abiertas, sierras llenas de pinares y con un hermoso jardín.

Y aunque no he dicho su nombre ,no es otro

Que Alhaurín.

Quisierais que me entendieran,y quisiera referir que del pueblo al que comento es DE LA TORRE ,ALHAURIN

De su SEMANA GRANDE yo no quiero distinguir ,me gustan todos los pasos ,sus gentes enamoradas de sus santos y de sus vírgenes ,y los que están por venir.

De su FERIA que decir ,casetas llenas de gente ,

De chiquillos disfrutando con padres que están feliz,

Cada año más atracciones, mas luces y más relucir

San Juan estará contento ,desde lo alto estará diciendo !! Así me gusta el pueblo Así!!

Su PATRÓN San SEBASTIÁN ,fiesta local de este pueblo,que se unen las familias para hacer grande el festejo , con comidas tradicionales y su salida de su templo.

Grandes urbanizaciones,parques y paseo,

Pueblo que va creciendo ,Barriadas que se hacen pueblo, pero que haciendo piñas ,grande haremos al PUEBLO

Tendría más que decir ,pero ven y corres,que

El pueblo que te digo es

!! ALHAURIN DE LA TORRE!!

(Pueblo para ver, comer,comprar y vivir)