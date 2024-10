La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido el tradicional acto de inicio de una de sus actividades más exitosas, que esta vez ha tenido como protagonista a esta escritora de novela negra. Los grupos de esta temporada suman unas 200 personas

La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre ha abierto oficialmente este miércoles, 2 de octubre, la temporada 2024-2025 de sus clubes de lectura con otro de sus tradicionales encuentros literarios.

En esta ocasión, la protagonista ha sido la escritora Inés Plana, conocida por su exitosa trilogía de novela negra en torno al teniente Tresser de la Guardia Civil y que este mismo año ha publicado el que es su cuarto libro ‘Fugitiva’, una novela que será objeto de lectura y estudio en los clubes este curso.

El acto se ha celebrado en la Sala María Moliner del recinto y decenas de personas han participado del encuentro que ha estado moderado por la gestora cultural Cristina Consuegra. Al mismo han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Manuel López, y el personal responsable de estos clubes.

Manuel López ha introducido el diálogo y ha explicado las novedades para este curso 2024/2025 en los clubes de lectura que suman a los ya habituales siete grupos con un total de casi dos centenares de usuarios, un club de lectura en inglés en el que la mitad de sus miembros son ingleses y la otra mitad españoles creando un club muy rico en idiomas y aprendizaje de lenguas y culturas.

Asimismo es de nueva creación un club de lectura mensual, que se reunirá el último miércoles del mes y en el que los usuarios trabajarán con libros que ya se han leído anteriormente en los clubes de lectura semanales y supone abrir una ventana a todo aquel amante de la lectura y de su reflexión que por circunstancias no pueden acudir de forma semanal.

Los clubes de lectura continuarán impartiéndose por las técnicas de la Biblioteca Rocío Serrán, Isabel Luque y Rosa Jiménez y los libros a leer son de temáticas muy diversas como novela histórica, negra o clásicos de la literatura.

Igualmente durante el acto se ha dado a conocer que otra de las actividades estrella de la Biblioteca Municipal, ‘Un cuento alh mes’, que volverá este mes de octubre destinada al público infantil. Será el día 24, coincidiendo con la celebración del Día de las Bibliotecas, y próximamente se darán más detalles de esta actividad. También se desarrollará un círculo de escritura en el que comparten escritos y textos entre los participantes.

Manuel López ha anunciado una iniciativa en colaboración con el Centro Sesmero para la que ha solicitado voluntarios como es la de promover la literatura con nuestros mayores realizando lecturas en las residencias de mayores.

El diálogo con Inés Plana ha servido de presentación de su último trabajo, la novela ‘Fugitiva’ publicada por la editorial Espasa, que es un thriller en el que una madre hace todo lo posible por encontrar al asesino de su hijo al precio que le cueste. Los críticos la catalogan como «frenética y adictiva».

SOBRE INÉS PLANA

Inés Plana Giné nació en Barbastro (Huesca). Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el principio desarrolló su carrera profesional en Madrid. Ha trabajado en diversos medios de prensa escrita y, en el terreno editorial, ha creado y coordinado distintas colecciones de títulos relacionados con la divulgación de la historia y el arte. ‘Morir no es lo que más duele’ fue su primera novela y cosechó un gran éxito de crítica y público. En 2019 publicó la segunda parte de la trilogía del teniente Tresser, ‘Antes mueren los que no aman’, y en 2021 la tercera, ‘Lo que no cuentan los muertos’. El 13 de marzo de 2024 publicó su cuarta novela, ‘Fugitiva’.