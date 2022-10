(Jose Mateos Mariscal, Wupperal Alemania) “Estoy aprendiendo magia para contarles historias verdaderas de la emigración española en Alemania para mis lectores, porque los trucos de magia te permiten contar historias”, tengo un montón de historias para contar. Como el hecho de haber nacido en España, cuando mis padres, huyendo de la posguerra Civil, estaban en viaje de España a Alemania. De haberme criado en un barrio marginal de Zamora España ( el barrio de Rabiche ) después de viajar por toda Europa con mis padres en busca de un lugar donde instalarnos. Como para tantos emigrantes Españoles, ese lugar se llamó Alemania. Pero Yo no soy único inmigrante que aparece en el serial » un español en Alemania» que narra, a través de mi historia y la de otros migrantes venidos de lejos, una parte fundamental de la historia de España en Alemania. Muchas historias de generaciones de españoles en el país Germano.

José Saramago habla del peso que el emigrante lleva sobre sus espaldas. Sin embargo los inmigrantes cargar con exceso de peso en sus ligeras mochilas, la integración al nuevo país sin saber una palabra del idioma siempre dicen haber tenido “una serie de gratificaciones”. Y se le cree, basta verlo y oírlo. Hay un plano metafórico en mi serial » un español en Alemania» que, como toda buena metáfora , no se percibe como tal.

Los españoles que emigraron a Alemania Recuerdan

Los españoles que emigraron a Alemania concreta mente en Wuppertal, Solingen y Remscheid se encontraron con la acogida de la Misión de Lengua Española en el país Germano, con el restaurante Andalucía y con su Gerente Miguel Hita – Esteban . La familia Mateos Hernández también se encontró un día sin un lugar donde pasar la noche sin comida sin techo. “ La historia comienza en 2008. Hasta ese año, todo le iba sobre ruedas para mí familia Yo José Mateos Mariscal tenía una empresa con 20 operarios y encargos por toda España. Pero llego la crisis, el banco se quedó me con todo y nos desahuciaron. Mis hijos se fueron con mis suegros y nosotros estuvimos viviendo de ocupas en nuestra propia casa. La reunificación familiar solo fue posible cuando nos concedieron una ayuda social de 630 euros. Entonces, nos fuimos los cuatro a una casa de alquiler. Pagamos 330 euros.

Estuvimos cuatro años malviviendo con el sobrante. En aquel momento, Yo tenía 39 años y pensé que no podían seguir así. Teníamos miedo de que nos quitaran a los niños y decidimos emigrar a Alemania”. “ Buceando en Internet, encontré una oferta de trabajo. No sabían ni una palabra del idioma, pero no querían perder la custodia de sus hijos. Llame y me pidieron 300 euros para darme el puesto”. Invertir en esta oportunidad mis últimos euros fue mi decisión. De hecho, vendí mi coche para poder pagar los billetes de avión.

El viaje fue una odisea. Por señas, lograron llegar hasta donde debía encontrarse su nuevo trabajo, pero allí solo había un descampado. Se nos cayó el cielo encima. Que hacemos ahora. Sin dinero, sin trabajo y sin conocer la lengua, estaban abocados a dormir en la calle. Pero, entonces, dieron de casualidad con el sacerdote José Antonio Azoz “ a través del cocinero del primer bar Andalucía en Remscheid en el que nos metimos. En seguida, el cura dijo: Voy a por ellos “. “Nos vino a buscar. Nos ayudó con los papeles, nos empadronó y nos acogió en su casa hasta que yo encontré mi primer trabajo.”

En ese transcurso que llegaba D.José Antonio Azoz

Miguel Hita – Esteban Gerente del Bar Andalucía de Remscheid, nos preparó una suculenta cena con abundante viandas de la tierra española , tapas variadas, hay años después desde este medio de comunicación » un español en Alemania» quiere transmitir el espíritu de la solidaridad entren españoles en el extranjero, dar las gracias mil gracias a Don Miguel Hita – Esteban por su solidaridad y contribución de la cultura española en Alemania atreves de su Restaurante en Remscheid Alemania

Embajador de las tapas de jamón

Los padres de Miguel Hita – Esteban se trasladaron a Alemania embajadores de la Gastronomía y profesional de la hostelería española en Alemania con mucha experiencia Miguel Hita – Esteban regenta su prestigioso Andalucía bandera de la Gastronomía y hostelería española en Alemania, sus tapas son famosas entre Alemanes y muchas nacionalidades en el país germano

nuestra gastronomía triunfa en el extranjero, sus cervezas legendarias españolas y sus caldos de todas las denominaciones de origen de territorio Español, en el bar restaurante Andalucía se escriben muchas historias de emigrantes españoles en Alemania historias de Amor entre emigrantes, historias de éxito, historias de menos éxito, historias de la propia vida, tristes, felices, Miguel Hita Hita – Esteban como embajador español de la hostelería española en Alemania nos cuenta

» Eran años de paro en España. Llegaban muchos padres de familia, solos, tratando de conseguir un buen capital en Alemania corto plazo y poder regresar a casa junto a su familia «. » En nuestros restaurantes encontraban afecto, la medicina para la nostalgia, en eso soy especialista como emigrante el mejor antídoto es el cariño, el afecto, el amor para la morriña,» el Restaurante Andalucía punto de reunión para no perder la lengua materna española en Alemania, pero esto era una expectativa que no era cierta los emigrantes de tercera generación son alemanes y no frecuentan el restaurante , Muchos emigrantes españoles optaron por la reagrupación familiar en Alemania, y ante esta nueva vida siempre contaron con el apoyo del restaurante Andalucía, hoy día poco frecuentado por españoles afincados en Remscheid.

La crisis del 2008 hizo que la emigración volviera a repuntar hacia Alemania otra vez el Andalucía como punto de reunión de Españoles en Alemania se pone de moda, en el año 2010. Con todo este bagaje a sus espaldas, “nos sentíamos comprometidos a acoger, españoles de cocineros y de meseros apoyar e introducir a los nuevos que venían”. Personas que “habían sufrido mucho”, como la familia Mateos Hernández, que Miguel Hita – Esteban ayudo y recuerda “ con mucho cariño”. Desde este medio de comunicación la Familia Mateos Hernández de da las gracias y le nombra embajador de la Gastronomía y cultura española en Alemania con una nota de sobresaliente en solidaridad, Gracias a todo el equipo que hace posible el Restaurante Andalucía,

Jose Mateos Mariscal