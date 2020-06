(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Alemania) Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. (Martin Luther King)

El uso de la palabra ¨expatriado¨ siempre me hace sentir triste, a muchos esta palabra les hace sentir diferente y superior, pero a mi sólo me evoca tristeza .Es curioso, como la humanidad en general y los idiomas en particular son clasistas. Nos gusta etiquetar, nos gusta poner a cada uno en un sitio diferente y nos gusta sentirnos distintos a los que sabemos que no gozan de buen estatus.

Han pasado algo más de siete años y medio desde que yo José Mateos Mariscal y mi familia tuvimos que abandonar mi España para buscar un futuro mejor en otro país. Como a tantas otras personas, la crisis económica de 2008 nos golpeó e hizo que perdiéramos todo lo que teníamos . Yo era autónomo y tenía una pequeña empresa de estructuras metálicas para grandes superficies comerciales con 20 operarios a mi cargo, a la cual me contrataban grandes empresas de todo el Estado Español

Todo iba bien, hasta que la empresa quebró y la recesión me obligó a poner todo mi patrimonio sobre la mesa. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla,

La crisis me hundió a familia y a mi. y a mi negocio en Zamora y, después de desahucio tras desahucio, Nos fuimos arruinados y engañados a Alemania para que no nos quitaran a los niños los asistentes sociales

Mis hijos no tuvieron infancia. La crisis se la robó. Estuvimos cuatro años malviviendo con 460 euros de subsidio de la junta no daban para nada con sólo el alquiler no teníamos dinero , tuvimos que vivir dos desahucios.

En 2013, abandone España sin dinero ni conocer el idioma Alemán en busca de una nueva vida.

La primera vez en mi vida que oí la palabra expatriado, fue cuando llegue a vivir a Alemania . Resultó que yo no era un Emigrante en Alemania sino un expatriado . Bastante intrigado consulté en el diccionario qué significaba exactamente ser un expatriado. Un expatriado es “una persona que vive fuera de su patria” Conozco muchos Emigrantes pero ningún expatriado. Todos los Emigrantes que conozco viven en España y Alemania porque huían de la guerra y la pobreza de sus países. La palabra Emigrante ha quedado marcada, manchada por las circunstancias ¿Cómo gente como yo puede denominarse a si mismas con palabras tan sucias?

Según la RAE un inmigrante es alguien que llega a un país extranjero para radicarse en él y un emigrante puede ser esa misma persona que abandona su país para establecerse en otro, pero son palabras agridulces, normalmente los emigrantes no emigran para vivir la aventura, sino para vivir.

Me suelo preguntar en qué se diferencian una persona que llega a un país extranjero para radicarse en el y una persona que vive fuera de su patria. La respuesta es obvia, la diferencia está en que una persona que vive fuera de su patria no soporta que se la denomine y sobre todo no soporta que se la trate como a alguien que llegó a un país extranjero para radicarse en el. Por eso nos hemos buscado en el diccionario un sinónimo, un sinónimo para referirnos a lo mismo con una palabra nueva, una palabra aún sin marcar, un palabra limpia que nos libre de correr la misma desdicha que nuestros compañeros Emigrantes e inmigrantes.

¿Quién es expatriado? Encontrar una respuesta concisa y precisa para esta pregunta no es fácil. Viendo que cada vez aparecen más en los titulares los viajes globalizados y las costumbres de trabajo, se adentra en la jungla semántica formada por palabras como expatriado, inmigrante, refugiado o migrante económico.

Lo sé cuando lo veo, fue el comentario de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos en su intento de definir la obscenidad. Muchas personas tienen la misma actitud hacia los expatriados: “Sé que es cuando lo veo”.

En su sentido más literal expatriado – ¡No necesariamente ‘expatriota’! – es alguien que vive en el extranjero. Esa es la definición en la mayoría de los diccionarios. expatriado es “una persona mayor de 18 años que en la actualidad vive fuera de su país de origen”.