(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Alemania) Tengo tanto que decirte que no sé por dónde empezar. No entiendo ahora, ni entendía en ese momento, por qué lo hacías, solo quería que parases, pero no lo hacías.

Durante mucho tiempo, te permití aquellas burlas, que, en parte, también eran culpa mía. No tenía que haber aguantado ni insultos ni degradaciones. A todos les parecía gracioso y, yo, solo quería encajar.

Este es el peligro de querer encajar, que dejas pasar situaciones. Tragas y tragas insulto tras insulto, por no ir en contra de una mayoría que le ríe los chistes a aquel que te increpa.

Cuando te ríes de una acción ofensiva hacia otra persona, participas en la agravación de esa conducta. La intensificas de manera, que haces al bullyng más fuerte y al oprimido aún más vulnerable, porque no siente que tiene ese apoyo, en lo que debería ser un entorno seguro.

Me sentía solo e incómodo conmigo mismo. “¿Por qué los morenos no tenéis ojos azules ?”, “ tu piel está sucia, ¿por qué no te limpias? ¿ llegaste en patera? En España no trabajas ? ¿Dormías la siesta ? Bailas flamenco ? , Estas eran alguna de las preguntas que me hacías.

La cosa con los años no mejoró. Tú te hacías más grande y yo más pequeño. Empecé a sentir que el problema era yo, que no era igual a los demás. En un mundo de rubios con ojos azules , Quería el pelo liso y la tez más clara pensando que, con esto, todo mejoraría. Hubo un día que hasta deseé levantarme con la piel blanca, el pelo rubio y los ojos azules. Por la mañana me levanté y seguía siendo igual de Moreno latino ,que cuando me acosté. Ni un cambio.

Aunque mi familia siempre me decía “No le puedes gustar a todo el mundo. Tienes que gustarte a ti mismo y quererte tal y como eres” Nunca les hice caso.

Veía en la tele a aquellas personas blancas con pelo rubio y ojos azules, que tenía un abanico de posibilidades laborales, en Alemania y los únicos morenos que veía eran Emigrantes sin una historia detrás. Mientras, pensaba ¿no hay ningún moreno de aquí? ¿no hay morenos médicos, abogados o solo pueden ser migrantes? ¿ no puedo sentirme de dos países?

Estás preguntas pronto se disiparon cuando en el trabajo , me dijiste “Tú no eres de aquí, porque eres moreno . Los morenos no pueden ser Alemanes ”. Te reías.

Un día me cansé, hablé, peleé, me revolví, y levanté de aquella agonía.

No podía seguir siendo alguien que no quería ser; no podía seguir sin ganas de levantarme.

No nos damos cuenta, pero cada vez que no actuamos ante el racismo, lo perpetuamos. Hacemos crecer a nuestro enemigo, hasta que nos engulle y nos hace perder la esperanza.

Ahora, hablo contigo, tú, sí, tú… aquel que mira, pero no actúa; aquel que se ríe, pero no reacciona; aquel que gira la cabeza o ignora el problema. tú, también tienes la culpa.

A ti, mi «querido» amigo, te digo, que ahora sé que soy fuerte y no me vas a volver a pisar.

A ti te digo, que antes yo luchaba contra mí, y ahora lucho contra lo que representas.

Pongámonos del lado correcto. El fanatismo y el racismo están entre las más letales plagas sociales del mundo actual. Pero, a diferencia de los súpervillanos, no pueden ser detenidos con un golpe en la nariz o un rayo láser, la única forma de destruirlos es exhibirlos como los insidiosos que realmente son. Su ignorancia es un odio irracional uno que odia ciegamente, fanáticamente, indiscriminadamente. Si su odio es contra los latinos, entonces odia a todos los latinos . Si un pelirrojo lo ofende, odia a todos los pelirrojos. Si un extranjero es mejor que él en un trabajo, el odia a todos los extranjeros. El racista odia a personas que nunca ha visto —gente que nunca ha conocido con igual intensidad e igual veneno.

Hasta luego y espero no verte nunca, mi «querido» amigo racismo.