Empezamos a publicar la vida contada desde Alemania de mano de nuestro paisano José Mateos Mariscal, quien nos relatará como es la vida lejos de España.

(José Mateos Mariscal ) Una razón por la que tenemos tan pocas muertes en comparación con el número de personas infectadas es que hacemos muchas pruebas, medio millón a la semana”

En las calles, más policías y más guardias del Ayuntamiento Ordnungsamt de lo habitual, llevando comidas a las casas de los que no salen por la cuarentena . También camionetas repartiendo paquetes por todas partes y muchas bicicletas. En tiempos de coronavirus, las bicis se han convertido en un vehículo más seguro y práctico, para evitar el riesgo de contagio puesto tienes distancia de seguridad en muchas comunidades 1,5 en otras 2 metros ( abstand ) que conlleva el transporte público.

Los códigos sociales y de cómo ocupar el espacio público, se van construyendo sobre la marcha. También en el carril bici, donde todavía no está claro si esperar al semáforo en paralelo o en una fila alargada. En muchos supermercados esta prohibido realizar la compra sin carro, el mismo carro tiene 1 ,5 lo suficiente para no contagiar ni contagiarse. A partir del 24 de Abril será obligatorio llevar mascarillas o tapabocas en supermercados y tiendas de necesidad básica en su defecto multas de 50 € . Debajo del puente, tres conocidos charlan animados y mantienen también la distancia de seguridad. Y, en las casas autogestionadas, se organizaban asambleas en el patio para tratar de decir cómo de común es lo colectivo en tiempos de coronavirus y de separación física.

Cada estado federado ha aplicado las medidas con sus particularidades. Alguno incluso como Baviera ha optado por el confinamiento total. En la capital, el Gobierno regional recomienda evitar salir si no es necesario. Está por ver si estas medidas funcionarán o si serán solo un prólogo de otras más estrictas. De momento, la mayoría de los alemanes pueden disfrutar de su venerado aire fresco.

En Wuppertal ahora es más rápido en ciclovías que todos los demás distritos . En las últimas cuatro semanas, el distrito ha creado 28.2 kilómetros de carril bici “instalaciones de tráfico de ciclo temporal”, que ahora se llaman ciclovías Corona en todas partes .

No obstante, a partir de este lunes 20 de abril ha comenzado una relajación de las medidas con la reapertura de algunos establecimientos de hasta 800 metros cuadrados de superficie.

Por otra parte, los grandes eventos públicos no serán permitidos hasta, al menos el 31 de agosto y los restaurantes, bares o salas de concierto permanecerán cerradas por el momento.