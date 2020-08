Compartiendo con los emigrantes la morriña dolorosa de mi “miña terra queridiña, non che podo olvidar. Galicia terra meiga, miña casa, meu lar”, y los irreverentes Siniestro Total recordando con ritmo que poco había cambiado con mi “miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Miña terra galega. Es duro estar lejos de ti”, tal vez no cambiaran demasiadas cosas para la emigración gallega, tan contada y cantada, reivindicada en poemas y músicas y a veces despreciada en políticas y en murmullos.

No es fácil sobrellevar la actual crisis generada por el coronavirus, pero ver a un aeropuerto semivacío, sin actividad turística y con el temor de que esto va para largo, no es el mejor mensaje que se puede dar en estos momentos, pero la realidad se impone como un duro sopapo a las previsiones más optimistas.

Los turistas cuyas vacaciones fueron truncadas por el Covid-19 han recibido bonos para poder viajar en otro momento, cambiar de destino, de fecha o incluso de producto turístico, algo que en el sector se conoce como re-reservar. Así, hay una guerra por atraer a estos clientes y por el momento en el mercado alemán se está imponiendo totalmente la industria crucerista. Y es que un 44% de las ‘re-reservas’ efectuadas por los turistas alemanes son para vacaciones a bordo de un crucero. Así se desprende de un estudio elaborado por la organización Travel Data + Analytics (TDA), detallado en exclusiva para el diario alemán fvw.

La investigación desarrollada se centra en la semana 22 del calendario, la del 27 de mayo al 3 de septiembre . En el período de tiempo estudiado se observa que solo el 23% de las ‘re-reservas’ son para paquetes clásicos de vuelo y hotel, mientras que el 18% para estancias hoteleras reservados a través de touroperadores y el 16% para ‘otros servicios’, como el alquiler de coches.

En este punto, cabe destacar que el 22% del total de re-reservas son para la próxima temporada de invierno, es decir la 2020/21, mientras que el 38% para el verano 2021. De esta manera, los turistas están optando por los viajes a largo plazo.

Vacaciones en el pueblo

El Covid 19 rescata el modelo de vacaciones en el pueblo El coronavirus nos ha hecho regresar las vacaciones de antes. El coche cargado, la familia al pueblo

Alemania ha decidido extender su advertencia parcial de viajes a la capital de Madrid y el País Vasco, según informó el martes (11.08.2020) el ministerio de Asuntos Exteriores.

El ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la advertencia en contra de cualquier viaje turístico innecesario a las dos regiones se debe al incremento de las nuevas infecciones y restricciones locales establecidas para contener la expansión del nuevo coronavirus.

El gobierno alemán ya había emitido advertencias de viaje para las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra.

Con muchas fronteras cerradas y restricción de movimientos en los próximos meses.

Los emigrantes tenemos que ahorrar durante todo el año para poder descansar unos días, muchas veces de manera miserable sin poder tomar un café fuera de casa , Y este año este ahorro no se logrado para muchos de nosotros por culpa del Coronavirus . La parte positiva es que este año serán pocos los que sufran estrés por el síndrome posvacacional, pero si no logramos desconectar el nivel de estrés será alto durante lo que queda de año.

ya nos recuerdan que, cuando todo esto termine, nos van a estar esperando y, mientras tanto: ¿A dónde vamos de vacaciones? Tendremos que ponerle humor y como digo a mis hijos mientras se asoman a la ventana, a tomar el aire, valorar un poco más las vistas desde nuestro balcón.