(Antonio Serrano Santos) Con la misma decisión que Putin está haciendo lo que está haciendo, quiero enviar de nuevo esta carta a Putin, que no sé por qué medio le puede llegar. Pero, sin por un milagro, o la participación de alguien capaz, llegara a él, me vería satisfecho de haberla escrito. Y sin odio, como buen cristiano. Pero firme, decidido, porque ya se está viendo que Putin está totalmente decidido a abrir la caja de Pandora: el apocalipsis nuclear. Ya no cabe la más mínima duda. Está loco de ambición personal. No le importan las muertes, ni de inocentes. Desde la primera vez que escribí esta carta hasta hoy, ya vemos que aumenta “ su guerra”, por más que en su mismo país se opongan. Dice el clásico sabio griego: “ Teme al hombre de una sola idea”. Por segunda vez lo vemos, tocando el féretro de Gorbachof, el que era enemigo de la guerra y valoraba la vida humana como el mayor bien, y haciendo la señal de la cruz, santiguándose, como lo haría el diablo para evitar la tentación de ser y hacer como el bueno de Gorbachof. Nadie lo va a parar; ni la Otan, ni los países de todo el mundo. Ni el mismo Dios que, en su misterioso designio, permite estas cosas, como hasta aquí vemos por la Historia , por más que, también, los imperios y los dictadores caen, uno tras otro, mientras el signo de la Cruz, sigue en pie. “ Confiad, dijo a sus discípulos, Yo he vencido al mundo”. Y lo va venciendo. Solo, al final, según sus planes del bien de la humanidad, respetando increíblemente, la libertad del hombre, dando tiempo para que cambien, hasta para hacer cosas como las de Putin, se verá el triunfo de la verdad y el bien sobre la mentira y el mal. Porque estamos de paso y, ni Putin, ni nadie, detendrá los sabios y bondadosos planes de Dios; y ,por eso, no hay que mirar lo que está pasando como si fuera lo último. No. Se engaña Putin y todos los que han sido o son como él. Les llega su hora, la de Dios y la de todos los que, siguiendo a Jesús, o su buena conciencia, tendrán su recompensa.

Y dejo este reto, este desafío, esta quimera de que alguien sea tan valiente, original y heroico, que haga llegar esta humilde y utópica carta al mismísimo Putin. Prometo, si esto lo consigue alguien, publicarlo como publico esta carta. Pero algo hay que hacer, algo más que aislar, negociar, acosar, económicamente y políticamente, porque está dando un peor resultado, envalentonando y revolviéndose la “ fiera” ,quizás dispuesto a morir matando. Y para los cristianos: Rezar,orar, ser mejores, que nos estamos descuidando, a ver si, así, como el profeta Jonás, enviado por Dios,hizo arrepentirse a la ciudad de Nínive, con su predicación, evitando su destrucción, lo conseguimos.

CARTA ABIERTA A PUTIN

Te vi santiguándote, haciendo la señal de la cruz, al modo litúrgico ortodoxo, del hombro derecho al izquierdo, al revés del culto latino. Y la vela encendida, símbolo de fe. En la celebración de la Navidad cristiana ortodoxa. Sabías el anuncio de una gran alegría: “Os ha nacido un Salvador…” Y, luego, “¡ Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”. Siglos de liturgia propia de ambas iglesias, que no obstan para que sigan creyendo en el mismo Jesús, en su mensaje de paz a los de buena voluntad, aunque con algunas diferencias teológicas. Ya lo sabes: no puede haber paz en la tierra a los hombres que no tengan buena voluntad. Y nadie da lo que no tiene. Y así, se demuestra la buena voluntad extendiendo la paz y no la guerra.

Participaste en ese acto religioso como presidente de Rusia. También estaba el Patriarca Cirilo, Kirill, como testigo y celebrante de lo que era un acto religioso. Solo quiero analizar algo que me sugiere ese acto religioso tuyo, no exclusivamente personal, sino como participante destacado en él y representante de la Rusia cristiana ortodoxa. Si fueras ateo militante, como es en la tradición comunista de tu país, no me extrañaría lo que estás haciendo en Ucrania. Pero eres cristiano, ortodoxo; pero cristiano. Y hay ateos que son tan buenas personas pacíficas y respetuosas como los buenos cristianos.

La señal de la cruz, y esa vela encendida, símbolo de la fe, indica que la persona que lo hace es cristiana. No digo católica ni protestante. Solo que se supone que cree en Cristo, que siente por Él afecto, que cree en sus enseñanzas, que tiene fe en Él y sigue, o intenta seguir, su doctrina y ejemplo, como todo buen cristiano. De ahí el nombre cristiano: de Cristo. Pero no basta creer. Para ser cristiano de verdad, y no falso o hipócrita, tiene que seguir su ejemplo y sus enseñanzas y mandamientos.

Mandamientos de Jesús, totalmente necesarios para ser cristiano:

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón…( “ Si uno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. Porque si a su prójimo, a quien ve, no lo ama ¿ cómo va a amar a Dios a quien no ve?”( Carta de S. Juan evangelista) Amarás a tu prójimo como a tí mismo. “ Este segundo mandamiento es semejante al primero”( Jesús) Amarás y rezarás por tu enemigo. No lo maldecirás. ( Se dijo.” Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos. No los maldigais y rezad por ellos”. ( Jesús) Amad al enemigo no significa sentir afecto, sino no desearle ningún mal y sí la conversión de su maldad, perdonándolo.

4.” Guarda los mandamientos y poseerás la vida eterna “: “ No matarás, no robarás, no ambicionarás los bienes ajenos…” Matar no está justificado en ningún caso, ni por ley ni en las guerras. Solo Dios puede disponer de la vida como autor que es de ella. Por tanto, donde hay vida, desde el momento de su existencia o concepción,hasta su último momento, no es lícito matarla. Nunca está justificado, además, la muerte de un inocente. En ningún caso. Ni robar ni ambicionar los bienes ajenos. La invasión de un país, por ejemplo, que es un bien, un territorio ajeno, lo prohíbe Dios en sus mandamientos.

“ Todo lo que hacéis ( de bien) a los demás, a mí me lo hacéis: Venid, benditos de mi Padre, a poseer el Reino de los Cielos, porque lo hicisteis…Id, malditos al fuego eterno, porque no lo hicisteis…” “ Amaos unos a otros como Yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos”.

Estos mandamientos están en todas las religiones cristianas, ortodoxas, protestantes, anglicanas, evangelistas, católicas… Por encima de todas las diferencias, esto es lo que las identifica como cristianas. Las separaciones, el odio y las diferencias esenciales, están totalmente en contra de esta doctrina fundamental.

Amigo Putin, te llamo amigo por muy enemigo que seas y por muchos males que estés haciendo. Te llamo amigo, como dijo Jesús a Judas. Porque puede estar ocurriendo ahora, como en la prisión de Jesús en el Huerto de los Olivos,traicionado por Judas, : “ Amigo, ¿ con un beso me entregas?”.

Hacer la señal de la cruz, símbolo de amor, de perdón y de paz, es un modo externo de lo que la fe en esa cruz vemos y aprendemos y practicamos, si no es un acto falso e hipócrita, como el beso de Judas. Jesús, con su inmenso amor y misericordia con los pecadores por su ignorancia y debilidad, era tremendamente duro, implacable, con los hipócritas, los que fingían ser buenos y santos. Les dijo públicamente, porque en privado, personalmente, respetaba a cada uno por su dignidad de persona, les dijo amenazas y condenas terribles: “ ¡ Ay de vosotros, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y llenos de podredumbre por dentro! ¡ Ay de vosotros que pervertís a otros, que ni entráis ni dejáis entrar, y luego, se vuelven peores que vosotros! “. Pero hay una excepción en la que Jesús, refiriéndose a una persona, en particular, exclama: “ Esta noche, uno de vosotros me traicionará. Uno que moja el pan conmigo en la mesa. ¡ Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido!”

Acabo de ver la película “ El jardín del diablo”, con Gary Cooper y Richard Wilman. El tema es la ambición por el oro. Hay dos frases en ella, del protagonista, que dicen: “ La cruz es el símbolo más hermoso. Todos tenemos una”. La otra, ya, al final : “ Si el mundo estuviera construido de oro, los hombres se matarían unos a otros, para arrebatar un trozo”. Ya vemos que no hace falta que sea de oro para arrebatar un trozo de tierra matándose de mil maneras y con las armas más terribles y destructoras. Armas a nivel de la maldad diabólica de los que las usan; porque, algunas, hasta están prohibidas en la guerra. Son los llamados “ crímenes de guerra”, actos de maldad en la guerra, fuera de la intención bélica, es decir, sin objetivos militares, como un hospital, un colegio, edificios y personas civiles. Como ha ocurrido y ocurre en tantas guerras, no solo en la de Ucrania. En la historia de la Humanidad, amigo Putin, tú has llegado a un nivel tan diabólico, en el uso y amenaza de destrucción, como nunca. Superando las bombas atómicas de Hirosima y Nagasaqui, otro comienzo de apocalipsis. Armas nucleares capaces de destruir parte del planeta, si no, todo él. En media hora un especial misil tuyo destruiría prácticamente Europa. Ahora sí podemos hablar de armas de destrucción masiva o total. Y provocando una respuesta también nuclear. ¿ Hasta dónde piensas llegar? “ Por envidia del diablo entró el pecado en el mundo y, por el pecado, la muerte”, dijo Jesús.

Por ambición y envidia de occidente estás amenazando al mundo con un apocalipsis. Que, junto con las pandemias y la degradación progresiva de la naturaleza por el hombre, y las maldades diabólicas del hombre con los demás, nos estamos acercando al apocalipsis definitivo.” Estamos viviendo signos apocalípticos”( San Juan Pablo II) No es Dios quien va a destruir el mundo, sino el hombre a la tierra y a sí mismo.

Santiguarse, encender una vela , cantar” ¡ Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”,y, luego, matar y destruir, inmisericorde, a todo un pueblo, es el acto hipócrita que tanto condenaba Jesús. A un hombre así:” ¡ Ay de ese hombre!. ¡Más le valiera no haber nacido!”. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos en un momento trascendental en el que muchos de ellos se apartaron de Él, dijo refiriéndose a Judas: “ Uno de vosotros es un diablo”, porque tuvo parte de culpa en ese apartarse. Pedro lloró amargamente sus tres negaciones de Jesús. Pero fue débil y amaba y creía en Jesús. Judas se arrepintió mal y tarde, porque ni creía ni amaba a Jesús. Judas se ahorcó. O eres Judas, que aparta de Jesús, y terminarás como él, o Pedro, arrepentido, al que pidió su maestro que afianzara a los demás en la fe, cuando se arrepintiera. Pues Dios aún está dando tiempo de arrepentimiento y perdón, como rezan,pidiendo, “cristianos” de todo el mundo.

Y lo que te digo a ti, amigo Putin, lo dice, no yo, sino el mismo Jesús, a todos los que dicen que creen en El.