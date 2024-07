El Concejal de Deportes Sergio Cortes visita El Estadio Municipal de Los Manantiales y El Complejo de Pistas de Pádel para ver los trabajos de Mantenimiento que se están realizando en ambas instalaciones.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha visitado esta tarde el Estadio Municipal de Los Manantiales donde se están llevando a cabo una serie de mejoras. Cortés ha recordado que este mes de julio por las tardes se está dando descanso al césped de los campos de fútbol del municipio “que entre entrenamiento y partidos está muy machacado todo el año”.

El edil anunció que se ha empezado con el equipo de pintores con los que cuenta Servicios Operativos, que está procediendo a pintar las gradas “lo están dejando precioso” afirmó.

Además, adelantó que se van a arreglar algunas partes de vallado que no están en buenas condiciones y recordó que en el Estadio Municipal de El Pinar “también se está haciendo una reforma, con la construcción de una nueva oficina y un nuevo cuarto de limpieza”.

Estas semanas estivales se va a aprovechar también para hacer mejoras en el centro acuático, concretamente en el spa, que actualmente se encuentra cerrado para los usuarios y posteriormente procederá a remozarse la piscina cubierta con la idea de que cuando llegue septiembre esté todo a punto para dar comienzo a la nueva temporada.

Sergio Cortés recordó que en Alhaurín de la Torre el deporte no para “aunque parezca que hay un par de meses de descanso no es así, se aprovecha para organizar los cuadrantes de horarios, reunirse con los clubes y escuchar sus propuestas… El verano es idóneo para centrarse en estas cuestiones” manifestó. Por otro lado, afirmó que el equipo de mantenimiento del Área está todo el año a tope, “pero en estas fechas es el momento de acometer algunas actuaciones que no se pueden hacer durante la temporada porque no hay margen para ello entre entrenamientos y competiciones”.

Tal y como informamos ayer, en el complejo de pádel se está procediendo a la sustitución del césped en las pistas 1 y 5, aprovechando que han finalizado las clases de la Escuela Municipal de Pádel.

Estas mejoras se unen a las ya realizadas el pasado año, cuando se sustituyó también el césped de dos de las pistas de arriba y además se mejoró la visibilidad de las pistas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 al retirar el vinilo que impedía la completa visibilidad de las pistas.

Además, está prevista la construcción próximamente de tres nuevas pistas con las que se espera aliviar un poco la alta demanda que tiene este deporte en nuestra localidad.