(Antonio Serrano Santos) Acababa de terminar la Misa. Eran los tiempos en que se decía en latín. Y de espaldas al pueblo. Y en las solemnidades, con canto Gregoriano. Ese3 “ Kirie” que nunca terminaba… La buena y paciente feligresía oía las oraciones y entendía algo. Generalmente, era como el diálogo de signos, o intentar escuchar y entender a un sordomudo. Era el santo sacrificio de oír y ver el Santo Sacrificio de la Misa. Y, sin embargo, se llenaban los templos. Hoy, no asisten ni la mitad; y eso que se dice la Misa en todos los idiomas y dialectos, con Misa flamenca, rociera, de sordomudos con intérpretes, por tele y al aire libre, no siempre participando activamente, ni comulgan.

Digo que acababa de terminar la Misa. El celebrante, vuelto, por fin, al pueblo, dice: “ Ite, missa est”. Que traducido al román paladino, al castellano, quiere decir: “ Marchaos, las oraciones han sido enviadas”. Porque la Misa es, con la Consagración, el conjunto de todas las oraciones que el pueblo, por mediación del sacerdote celebrante, eleva al Cielo, a Dios.

Llegó una muy cristiana gitanilla en ese momento de la despedida. Y, como no sabía latín, al oir “ Ite, missa est” entendió :” Esta misa es”. Y, con un suspiro, exclamó:” ¡ Por poco me queo sin misa!”. ¿ Es que los gitanos no tienen fe? ¡Ya lo creo! Hasta hay uno beatificado, ya mismo canonizado, Santo. El gitano Beato Ceferino Jiménez Malla,” el Pelé”. Mártir en la guerra civil, catequista analfabeto, por defender a un cura apresado. En su detención se le cayó el rosario que siempre llevaba y el miliciano dijo, enganchándolo con la bayoneta: “¿ de quién es esta lombriz?”. El saltó de la fila para recogerlo. Hay sacerdotes gitanos, monjas gitanas, profesores y profesoras gitanos y catequistas.

Antes, sin entender papa, o poco, las iglesias se llenaban. Hoy, que lo “entienden” hasta los perros que van a misa con sus amos y no estorban, ni el cura los expulsas( una perrita de esas la vio el cura y pidieron permiso, si no estorbaba y de broma, le dijeron :” Es que es protestante “, el cura les dijo: “¡Pues la bautizamos y ya está!”, hay iglesias casi vacías. O con ancianos, o personas mayores, pocos jóvenes, o ninguno. O algunos matrimonios heroicos con niños traviesos, que corretean por el templo, y nadie dice nada, más bien se sonríen. “ Dejad que los niños se acerquen a Mí”. Resuenan esas palabras como un eco en el corazón de los presentes. O como ese cura gruñón, o sacristán, o un presente devoto, que los regañan, protestan a los padres, o miran indignados. Ya apenas se dan estos casos. Hoy, El cura ni se inmuta. Al Papa durante una entrevista con gente en el salón, se le acercó, atrevido, un pequeñajo. La gente, entre admirada y sorprendida, quedó pendiente de la reacción del Papa Francisco. Una caricia y una inmensa sonrisa fue el acogimiento de Francisco.

La Misa, en realidad, no dura ni un cuarto de hora. Algunos no lo saben. El Papa San Pío X, decía la misa en veinte minutos. Y no por eso estaba mal dicha. Depende de cómo se dice. Se convierte en un sacrificio e impaciencia cuando el cura tarda mucho ,casi siempre, en la homilía; el sermón,tantas veces mezclado, hoy, con la política, regañando a las ovejas que son las presentes como si fueran las que nunca vienen. Y se van a donde el cura tarda diez minutos en hablar y una media hora en misa.

Porque lo esencial de la Misa, para que sea Misa, es la Consagración del pan y del vino. Con las palabras del mismo Jesús: “ Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros” “ Este es el cáliz con mi sangre que será derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados”. Estas dos frases son la misa. Nada más.Y añade, ya fuera de esas frases: “ Haced esto en recuerdo mío.” Y parte integrante, la sagrada Comunión. Que sin ella, es como ir a un banquete y no comer. Por eso se llama banquete o convite sagrado. Jesús nos invita a compartir con Él su amor, su Cuerpo y su Sangre, y en su recuerdo siempre.

¿Entonces? Pues todo lo demás anterior a ese momento central es solo una preparación con lecturas del evangelio, de la biblia y peticiones por las necesidades. Y lo último, una acción de gracias a Dios, Jesús; qué menos. Y algún canto a la Virgen. Con coro o sin él. Mucho menos tiempo que tomar unas cañas en el bar o ver una película.

¿Qué pasa, entonces, que van menos o van de rutina, o solo en las bodas y bautizos, o misas de difuntos? Salvando las misas de algunos sitios donde sí abundan, comparten, se llenan las iglesias y hasta de jóvenes, la mayoría es un triste” espectáculo”. Porque se ven caras “tristes”, aburridas. “ Así dice ese refrán: “ Un cristiano triste es un triste cristiano”. El pobre cura habla a sordomudos. Salen como entran. Casi siempre con prisas para salir y diciendo: “¡ Qué pesado este cura!” Algunos se salen antes, sobre todo en la Comunión, precisamente en la Comunión.

Es cierto el refrán: “ Nadie ama lo que no conoce” O:” Si no lo veo, no lo creo”. Lo que no se conoce bien, no se valora ni se ama. Por tanto es la ignorancia, unas veces culpable, al no querer saberlo; otras, sin culpa porque nadie les ha enseñado. O la pereza, la comodidad, el puro materialismo. Lo que pasa con la misa cuando se vive con fe y alegría, es lo mismo que con Jesús: Milagro de la fe, de la verdad de la fe, lo que dijo el apóstol San Pedro en su primera carta a sus cristianos primitivos: “…Jesucristo, en Quien creéis sin haberle visto y a Quien amáis sin haberle conocido y os alegráis con un gozo inefable”. Si, desde niños, se preocupan los padres de que le enseñen, si ellos no pueden o no saben, y rezan en familia y acuden a la iglesia, “ La familia que reza unida, permanece unida”, si les habla de Jesús, y rezan a la Virgen, su Madre y nuestra, leen su vida y palabras, enseñanzas, antes de ir a Misa, o cuando puedan, los domingos, sobre todo, si al dormir, rezan con ellos o les enseñan a rezar, los besa y abraza, seguro que al llegar a la adolescencia, tan cambiante, resistirán las dificultades y desganas. Y su fe infantil se convertiría en fe de adulto. Estimulados con lecturas educativas y vidas de santos. Así muchos han llegado a una fe y una información firmes, con defensa y respuesta a los argumentos y vida anticristianas. Si han conocido y amado a Jesús, tan amante de los niños, tan bueno con todos. Seguro. Sobre todo si han encontrado afecto y amor en esas prácticas, no solo rutina y cumplimiento externo, con el ejemplo y amor de los padres y familia. Si saben y reciben, con fe, el alimento espiritual para el alma, como el alimento físico para el cuerpo, tendrán más garantía de vencer las traiciones y provocaciones del mundo.

Así y todo, puede haber baches, ida y vuelta de la fe. Pero no vencerán al amor y la enseñanza puesta de corazón, sin obligar, en los hijos. Porque el ejemplo arrastra, las palabras vuelan. Al fin, si hubo amor y fe, vencerán.

Ese es el error de muchos padres y madres, en el que caemos muchos, excusándonos del mucho trabajo, del poco tiempo, del cansancio. Pero pasamos, nosotros y los hijos, horas enteras de tele, de móviles,de video juegos…” Mirad que no se embote vuestro corazón con los placeres y preocupaciones de la vida”. Advierte Jesús.Y no quede capacidad para lo espiritual, la fe y el amor cristiano.

“El que come mi Cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna.” “Haced esto en recuerdo mío. Si no coméis ni bebéis mi cuerpo y mi sangre no tendréis vida en vosotros. “ Un mandamiento de amor. De amor. No un mandamiento de cumplimiento, de cumplo y miento. El nos ama y quiere salvarnos .

“Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Mientras vivo en este cuerpo, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí”. ( San Pablo, que, de perseguidor, se convirtió en gran Apóstol)

“Hermanos, sed sobrios y vigilad, porque el diablo, vuestro enemigo, anda a vuestro alrededor, como león rugiente, buscando a quien poder devorar. Resistidle firmes en la fe”(.San Pedro, después de su conversión de negar tres veces a su Maestro, al que amaba, pero tuvo miedo y fue débil) Su amor pudo más. Como todos podemos, si amamos.