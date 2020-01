El 112 gestiona más de 230 incidencias durante la madrugada debido

a las fuertes precipitaciones.

La delegada del Gobierno accidental de la Junta en Málaga, Carmen

Casero, ha activado a las 07.07 horas el Plan de Emergencias ante el Riesgo

de Inundaciones (PERI), en su fase provincial, situación 1, por las fuertes lluvias

registradas en la provincia durante toda la madrugada.

Este nivel hace alusión a la presencia de anegaciones en zonas localizadas

cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los

medios y recursos locales. No obstante, la activación del plan implica la comunicación

permanente con el Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM 112) para informar en todo momento de la situación y solicitar el apoyo y recursos

necesarios de la administración autonómica. Además, se encuentran activados

los Planes de Emergencia Municipal (PEM) de Málaga, Alhaurín de la

Torre, Cártama y Coín.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha coordinado, desde la medianoche

y hasta las 07.00 horas, un total de 232 de incidencias a causa de las

fuertes precipitaciones en la provincia de Málaga, la mayoría de ellas se han

debido a balsas de agua, viviendas y carreteras anegadas, viario con acumulación

de agua y conductores que se han visto sorprendidos por las lluvias. Las

incidencias coordinadas por el 112 se han repartido por toda la provincia y han

afectado a municipios como la propia capital malagueña, Campanillas, Mijas,

Benalmádena, Marbella, Alhaurín de la Torre, Torremolinos o Estepona.

Entre los avisos más destacados hay que señalar que en Málaga cuatro

personas (tres adultos y un menor) fueron rescatados por la Policía Local tras

haber quedado atrapados en un coche en la zona del arroyo de Los Pilones;

una residencia de ancianos anegada en la Avenida Carlos Haya, la caída

parcial de un muro en la calle Armijo; mientras que en la calle Alejandro Puskin

se ha producido el hundimiento de parte de acerado y se ha caído una farola.

Además, ha caído un rayo sobre la Jefatura de Policía Local de Mijas que ha

dejado a las instalaciones sin servicio de telefonía y en la localidad de Campanillas,

ha subido el nivel del río y ha provocado la anegación de varias viviendas.

Hasta el momento, no hay constancia de que se hayan producido daños

personales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja por lluvias en las comarcas de Sol, Guadalhorce y la Axarquía, hasta las

18,00 horas de este sábado y amarillo por tormentas en las comarcas de la

Axarquía, Sol y Guadalhorce, Antequera y Ronda, también hasta las 18.00 horas.

Consejos de Autoprotección

Emergencias Andalucía recomienda, ante episodios de fuertes precipitaciones

como el de hoy en Málaga, retirar del exterior de las casas aquellos

muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua para evitar accidentes.

También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a

la orilla de los ríos, para evitar así ser sorprendidos por una súbita crecida de

agua o riada.

Los automovilistas deben extremar la precaución y respetar, como en

cualquier otro momento, las normas de circulación e indicaciones de los paneles

informativos de la Dirección General de Tráfico, así como no cruzar nunca

en coche por lugares inundados. Si se encontraran con una pequeña balsa de

agua, se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para

que el agua no salpique el motor y poder pararlo. Después, es recomendable

comprobar el buen funcionamiento de los frenos.

No se debe, aunque se conozca perfectamente su trazado, avanzar con

el vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo

con agua. La fuerza de la corriente podría arrastrarlo; además, se debe evitar

viajar de noche, dado que es en estas horas los peligros son más difíciles de

detectar.

En caso de tormentas, se aconsejable cerrar puertas y ventanas para

evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, pues éstas atraen los rayos.

En la calle, se debe tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del

riesgo de descargas. No se debe nunca buscar, sin embargo, el cobijo debajo

de árboles, sobre todo, si están solitarios, ni tampoco en colinas, cimas de los

montes o árboles altos, y sí buscar zonas bajas. También deben evitarse

pequeños edificios, graneros y cobertizos; tiendas de campaña y automóviles

descapotables.