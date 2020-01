(Jmm Caminero) Esta edición titulada Cuadernos de la Mancha, I-XIX y XXXIV-XLIX, editada en un modesto DVD, con D.L-Cr-1.261-2019. Es una edición gratuita, sin venta, con pocos ejemplares.

Entre otras características, estarían las siguientes:

– También creo que se utiliza distintos niveles de pensamiento y de temática, y de lenguaje, es decir, combinación de lenguajes rutinarios y normales, con más literarios y poéticos, y con otros de mayor grado de profundización y contenido. Por lo cual, diríamos se forma una ensalada, en la cual, pueden existir párrafos que sean muy asequibles, y otros menos. Pero igual que a las personas les gusta hacer crucigramas, ponerse a prueba, la escritura también puede cumplir ese fin. Creo que plantea problemas de filosofía y soluciones en distintos lenguajes, aptos para todos los públicos y otros para especialistas.

– No debemos olvidar que existe mucha filosofía escrita, diríamos de forma más popular, sin que por ello deje de ser alta filosofía, desde el mismo Platón.

– Creemos que el mundo hoy, la sociedad hoy, el hombre de la calle necesita saber más filosofía para de ese modo vivir y sobrevivir de forma más adecuada.

– Narra muchos mundos, narra mundos de la mente, de la mente de cualquiera, con multitud de casos y temas y cuestiones, que te pueden interesar en el momento, pero podrían interesarte en el futuro. No hay que tomar al lector como tonto, ni como demasiado listo o demasiado inteligente. Sino como alguien que está en todos los extremos y en el medio, todos somos ignorantes en muchas cosas, y superespecialistas en otras, y en otras, de la masa o del medio.

– Creo que libros que combinan filosofía y ensayo y autoayuda pero de más alto nivel, han triunfado y tenido éxito en otros países de Europa. Lo que le ofrezco podría estar en esa línea, pero creo que es una variedad o matización, que no se encuentra con los mismos matices en ninguna otra literatura ensayística y poética que yo conozca.

– Opino que esta obra podría tener interés para una parte suficiente de público, de la clase media intelectual y lectora y social. Es decir, personas que no desean leer refritos y recombinados, sino algo que tenga sustancia y tenga originalidad y tenga funcionalidad. Que les pueda servir para abrir sus entendederas. No todo el mundo le gusta leer tramas con personajes, o con paisajes. Los personajes ya los encuentran de mil modos en al vida diaria y en cientos de películas, y los paisajes ya han visto y percibido de forma directa o indirecta cientos de miles de imágenes. Por tanto, lo que buscan es diríamos pensamiento y profundidad en cualquier tema o cualquier cuestión, incluso las simples, otras perspectivas o dimensiones que no lo encuentran en otros libros, ni en la televisión, cine, etc. Porque eso le puede servir, para entretenerse, para el ocio, para sus distintos trabajos y profesiones y obligaciones y metas. Y le puede afinar su percepción y su pensamiento. Por otro lado, pienso que ellos sienten que no le están engañando, que no le están haciendo perder el tiempo, que le abre posibilidades. Que es útil y puede ser entretenido.

– Con un lenguaje normal, la mayoría de las veces, como hemos dicho, puede profundizarse en cientos de campos, no olvidemos cuando hasta los peluqueros discutían sobre la Critica de la razón de Kant. Bueno pues esto, es plantear cuestiones enormemente simples y complejas, de multitud de temas, de todas las formas y de todos los lenguajes.

– La literatura/filosofía/ensayo/pintura de esta obra Se puede leer perfectamente trozos en el metro y tenerlo como libro, algunas de sus partes, en la mesilla de noche.

– Además, incluyo dibujos o pinturas, para dar otras dimensiones. Unir literatura y pintura y ensayo y filosofía…

– Considero que algunas “partes” de la dimensión escrita de esta obra, Cuadernos o Cuadernos de la Mancha pueden ser perfectamente editable y publicable por algunas editoriales, a nivel nacional y mundial y, pienso que pueden tener perfectamente un público. Otras obras similares, aunque no iguales a ésta, que combina ensayo y filosofía lo han tenido a nivel internacional. Creo que ésta además de combinar esos aspectos combina literatura en sentido estricto, algunos géneros (poesía, relato corto, etc.), pero además combina ilustraciones dentro del texto (o se puede incluir realizadas por el autor). Hoy la mente humana está llena de imágenes, creo que la literatura/filosofía debe añadir esa variante.

– Creo que esta obra merecería algunas recensiones en revistas de Filosofía, porque creo que es filosofía en sentido estricto, aunque no sólo sea Filosofía.

– Creo que esta obra sin dejar de ser literaria, es plástica al mismo tiempo, con ilustraciones, y además es filosófica, en un doble sentido, filosofía para un público mayoritario, sin dejar de ser, filosofía de investigación y creación para un público especialista. Creo que se ha sabido combinar ambos elementos, que es difícil de realizar, créanme.

– Una de las razones, que esta parte de esta obra está pensada o imaginada para intentar que sea clásica. Quizá pensarán que es demasiada ambición, pero qué le voy a decir, cuando alguien pinta un cuadro, debe intentar que pueda estar al lado del Greco. Creo que cuando uno escribe y piensa una obra literaria/filosófica debe intentar si puede estar al lado de las mil grandes obras del pensamiento/literatura de Occidente. Y creo, claro está, ustedes podrán pensar con razón, que estoy en el error, creo que Soliloquios o Enciclopedia de Filosofía si puede estar en ese ranking, y estas “partes” que les muestro es una parte de esa obra.

– Esta obra es filosofía de divulgación, pero también es filosofía de investigación. Es un intento de forma asistemática de expresión y de investigación filosófica. La literatura se utiliza en varios sentidos, en sentido propio, pero también como un método de investigación filosófica. Las artes, literatura y arte plástico, no sólo tienen sus fines propios, sino que son métodos para intentar indagar más y mejor en cuestiones filosóficas. Hasta ahora, han existido pensadores que han escrito libros y obras de filosofía y otras de literatura, pero esta obra pretende e intenta ser ambas cosas a la vez, para intentar conseguir o intentar plasmar o intentar plantear cuestiones en ambos sentidos y en ambos métodos. Es decir, las artes plásticas como un método de observación, percepción, análisis y síntesis filosóficas. Un método para ver más y mejor. Sin dejar por ello de ser literatura o ser arte plástico, ni dejar de ser filosofía en los sentidos tradicionales.

– Por otro lado he planteado ya en artículos concretos de filosofía que están insertos en esta obra, que creo que equipos de investigadores universitarios deberían realizar tratados al estilo de la Summa, siempre abiertos a nuevas preguntas y nuevas respuestas. Véanse dichos artículos, donde desarrollo esta cuestión, si no queremos que la filosofía se convierta en algo del pasado, sólo en filología. Como personalmente no puedo, una persona individual realizar este trabajo, por eso realizado este trabajo en forma asistemática, y por otras razones, esta obra o Soliloquios. Por otro lado creo que esta obra contiene una multitud, cientos de temas y cuestiones filosóficas. Algunas respuestas aunque parezca que se ha dado una solución baladí y asistemática y sin pensar demasiado se ha tardado lustros en solucionar, una respuestas, que después se expresa simplemente con un párrafo o varías líneas. Aquí creo que hay bastante filosofía.

– Considero que la Filosofía como otras actividades económicas, industriales, culturales, artísticas se ha globalizado por tanto si queremos sobrevivir en ese mercado global/mundial tendremos que ofrecer algo nuevo e innovador, asumiendo todas las tradiciones culturales e ir un poco más allá…

– Que en esta obra existan multitud de cuestiones de forma sistemática, sin notas a pie de página en sus formas de redacción no quiere decir que no lleven un trabajo muy profundo y exacto en la metodología filosófica, algunas cuestiones, cientos se están elaborando durante décadas.

– De forma asistemática, en forma de literatura, en forma de arte plástico, y en forma de otros géneros literarios, ensayísticos y filosóficos, en esta obra se tratan cientos de cuestiones de filosofía clásica, y de otras cuestiones nuevas, además de relaciones con el resto de saberes, ciencias sociales, religiones, culturas, etc. En muchos sentidos es una verdadera enciclopedia, por la enorme cantidad de temas y cuestiones que trata.

Fin artículo 1.937º: “Cuadernos de la Mancha, I-XIX y XXXIV-XLIX, III”.