(Jmm Caminero) Aquella mañana el de Portoplano tenía que recoger el autobús para la revisión, de varias realidades, chequeo médico que tenía que realizar. Años antes estaría muy preocupado por los resultados, ahora, ahora ya con la edad, era consciente, que algún día, sería la información en forma de estoque de palabras, diciéndole algún trastorno, alguna enfermedad, que ya sería la última. Pero lo llevaba con cierta tranquilidad y sosiego, en principio, no con demasiado temor. Era la ley de la vida que había sido millones de años, tiempo para nacer, tiempo para crecer, tiempo para fallecer…

– No entristezcas sin motivo racional y verdadero y bondadoso la sonrisa de nadie. Eso te haré más feliz a ti, hará más feliz a los demás.

– ¿Existen individuos y colectivos e ideologías que defienden, que en nombre de grandes principios de libertad y otros similares, utilizando multitud de medios, bien organizados intentan que el cristianismo y, especialmente el catolicismo sea cada vez más débil en el mundo, especialmente en Europa, que es el bastión más importante, que durante siglos Europa ha sido cristiana…?

– ¿Es el cristianismo, especialmente el catolicismo, un objetivo a abatir, desde hace siglos, pero aún más desde hace dos siglos, y aún más en estas últimas generaciones, utilizando todos los medios posibles, de forma sutiles, y aprovechándose de la cultura, las letras, las artes, la música, la escuela, las costumbres sociales y otras organizaciones y entidades intermedias…?

¿Y desde hace décadas, especialmente deteriorando la moral y la ética, teórica y práctica de individuos y colectivos y entidades sociales, del sistema jurídico, del Estado…?

¿Para que así los humanos, unos caigamos en unos errores morales y otros, caigamos en otros, y así de este modo, se vaya deteriorando el bien y la bondad en el corazón humano, unos caigamos en la lujuria, otros en la avaricia, aquellos en la envidia, los de aquí en la gula, etc.? ¿En definitiva, individuos y las entidades que conforman los individuos, que son a cientos, se deterioren, y el mal y la maldad se vayan amplificando, y para ello el cristianismo y el catolicismo se vaya deteriorando…?

¿Aunque no seamos cristianos, ni católicos, ni teístas, no somos conscientes, que quizás, en el fondo se está jugando esta partida y no somos y no queremos ser conscientes…?

– Percibes como algunas personas se van denigrando moralmente, y tú, con tristeza asistes a ese espectáculo. ¡Y, es más, a veces, se alaba la decadencia moral…!

– No temas al declive físico o psicológico que irás sufriendo a lo largo del existir último, sino al declive y decadencia moral que puedes sufrir a tempranas o medianas edades de tu vida y existencia.

– Aquí, aquí yacen los huesos de un ser, que intentó comprender y entender la realidad.

– Cuándo los hombres creían en la inmortalidad del alma. El mundo era diferente.

– No crees conflictos a los demás, ni a ti mismo. Es la manera de vivir y sobrevivir en paz con uno mismo, y posiblemente con los demás.

– Siempre vas hablando de los defectos de los demás, pero pocas veces de los tuyos. El problema es si te gustaría que hiciesen lo que tú haces, a tus hijos o a tu conyugue…

– Esperamos, de los demás, un correcto trato y afecto. Eso, eso es lo poco o mucho que pedimos.

– Si no existe Juicio Particular después de esta vida, entonces, nunca sabremos de verdad, la bondad y la maldad que hemos llevado dentro de nosotros mismos.

– Demasiadas penas de muerte se han sentenciado en la historia humana, demasiadas se han cumplido y se han hecho efectivas.

– Vas a realizar un acto equis, que tu conciencia, no te deja tranquilo. Antes de hacerlo, piensa si dentro de treinta o cuarenta años lo harías o lo volverías a hacer.

– Los campos de concentración que se extendieron en el siglo veinte por toda Eurasia, nos lleva a preguntarnos, tantas incógnitas que la mente humana no sabemos cómo juzgar o cómo valorar…

– Se habla ya, en algunos ambientes, que pueden empezar, dentro de unos años, sistemas de delación de personas y entidades, por motivos hacendísticos o de otro tipo, ahora con medios electrónicos… ¡Aunque se denominarán quejas y sugerencias…!

– El concepto enemigo del pueblo, es un nuevo concepto que revitaliza al concepto viejo de hereje. Por eso, ambos son tan peligrosos.

– Sin una moral correcta, sin una espiritualidad-religiosidad correcta, todo ser humano está perdido en si mismo y dentro de si mismo, y fuera de si mismo. Esta es la realidad. Conquistar una ética correcta y moralidad práctica correcta, es la mayor inversión de tiempo y esfuerzo que todo ser humano debe realizar durante su vida. Pero lamentablemente, no es así…

– No pienses, que estos modestos párrafos o líneas o enunciados es menos filosofía, que otros que están materializados en grandes libros, con palabras que solo comprenden los especialistas.

Durante siglos y generaciones, los humanos iban pasando por el teatro de la vida, trágico y cómico, unos iban apareciendo y otros desapareciendo, el de Portoplano, sabía, que estaba en su recta final, aunque no conocía, si le quedaban unos días, unos meses, unos años, unos lustros. Pero ya estaba en el final…

