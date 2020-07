(Jmm Caminero) Comentamos la obra2150 Artículos Periodísticos de JMM Caminero que se ha publicado, con DL-Cr-367-2020, en un DVD que contiene 3.594 páginas, 2.416.278 palabras, 12.136.000 caracteres. Se ha autoeditado modestamente esta obra, es una edición sin venta, gratuita, testimonial, sin ánimo de lucro…

Se intentan con estos artículos, tratar temas complejos y temas sencillos, pero unos y otros, con estilos sencillos sean entendidos por cualquier persona. O, dicho de otro modo, no deseo hacerle perder a nadie, diez minutos de su existencia, leyendo uno de estos artículos, simplemente para mostrar mi vanidad o soberbia de cultura o de conocimientos o mi ideología o mi sistema de pensamiento y sentimientos, sino que intento ser útil, servir a otros, no dando vasos de agua, sino proporcionando palabras e ideas y emociones, que pueden, quizás a otros, que por sus fuerzas y energía y pensamiento y trabajo ellos mismos alcancen a llenarse sus vasos de agua o de gaseosa…

Enlazar y desenlazar ideas, simples y profundas, que parece todo es fácil, pero que pueden ser el trabajo de décadas de reflexión, pero que para el lector, puede parecerle simple e intuitivo y fácil y vital y existencial, es decir casi evidente. Un artículo es intentar meter en mil palabras diez páginas de un libro académico, cuando no cien. Y, que además tenga ese doble nivel, sea provechoso, o se intenta para investigadores y especialistas, y también, para el público en general, no experto. Al final, tenemos una enorme responsabilidad, los interpretadores de la cultura, porque las ideas son como escaleras, según en qué escalón estés situado así percibirás un mundo o percibirás otro. Un mundo, que te influirán. Porque las ideas afectan a las emociones, y ambas a la existencia de los seres humanos, individual y colectivamente. No hay nada que no tenga ideas, sean ideas conceptuales, sean ideas emocionales, o ambos mundos unidos…

Quizás a reacción de gran parte de la filosofía alemana clásica, que se empezó a dar con Nietzsche y Schopenhauer y otros, quizás por eso, existen como dos mundos culturales filosóficos, los que continúan haciendo cultura y filosofía y ciencia social, que es casi solo inteligible para los círculos académicos, y los que intentan, construir edificios, altamente profundos y esenciales, innovadores y creativos pero con vigas que todo el mundo pueda entender y comprender, incluso abran caminan a la investigación, al mundo académico. Cierto hoy, que un filósofo que no tenga cátedra en la Universidad o similar, que escriba artículos periodísticos filosóficos y no artículos académicos en las grandes revistas del ramo, un pensador así, hoy lo tiene muy difícil que el mundo cultural oficial, le abra alguna pequeña puertecita, aunque por otro lado, se les seque la boca de comentar al Nietzsche de los aforismos filosóficos-literarios, filosofía asistemática, como la que se puede producir con los artículos…

Permítanme indicarles, que aunque no regente ninguna cátedra filosófica, ni tenga lugar mis palabras en las revistas filosóficas, que llaman científicas, creo conocer suficiente filosofía, y suficiente tecnicismo filosófico, pero se ha optado en estos cientos de artículos que estamos comentando, en este libro que los recoge, se ha intentado presentar la profundidad esenciales de todo y en todo, con lenguajes asequibles. Es más, tratar cualquier tema, incluso un artículo sobre el modesto churro, y no solo inducir metáforas y oratorias mínimas literarias, sino planteamientos filosóficos esenciales…

El ser humano no es solo vivencias y experiencias y cosas y percepciones, sino con todo ello, mezclado como la sal y el agua y el azúcar, en todo hay ideas y conceptos. En todo, en las vivencias, en las emociones, en los hechos y sus interpretaciones, en las percepciones, en los deseos. En todo hay ideas, dentro de ellas, metidas en ellas como el queso o jamón dentro de un bocadillo. En todo hay conceptos combinados con todo. Por eso, debemos analizar las ideas, para poder de ese modo entender mejor todo el resto de complejos esenciales. Debemos analizar las ideas que están en los objetos materiales y en los objetos formales y en las experiencias y en las sensaciones. Somos ideas, aunque no solo somos ideas, vivimos en las ideas, aunque no solo de ideas. Al final, este siglo dicen, descubrirán el misterio del cerebro, y entonces, sabremos lo que son las ideas, las emociones, los sentimientos, las penas, los datos, los hechos, las alegrías…

Los grandes sistemas sociales y políticos y económicos y culturales e ideológicos y religiosos y espirituales, no son explicados todavía por los métodos científicos, ojala lo fuesen, sino medio explicados y medio creados por las humanidades, la filosofía, las teologías, las religiones, las espirituales, las artes… ¡Y, este es la fuente de nuestras felicidades y de nuestros dramas…! ¡Porque nos movemos en ideas, que no están totalmente demostradas, sino que en gran parte son creencias, de ahí, la importancia de estos modestos artículos, que intentan desenredar algo del enorme misterio del ser humano1 ¡Solo intentan, no quiere decir, que lo consigan…! ¡En Internet, no tiene usted este libro en Dvd, pero si, muchos de estos artículos1 ¡Paz y bien…!

http://soliloquios.blogia.com © jmm caminero (28 junio-02 julio 2020 cr).

Fin artículo 2.160º: “2150 Artículos Periodísticos de JMM Caminero, III”.