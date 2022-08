(Jmm Caminero) Existen los siete problemas matemáticos del milenio, es decir, grandes cuestiones de este saber, que si se resuelven se plantearía nuevas respuestas, nuevas realidades matemáticas quedarían resueltas.

De esos siete grandes problemas matemáticos, ya se ha solucionado uno, por lo tanto, siguen quedando seis. Cierto es que quedarán cientos, y a nuevas soluciones, nuevas preguntas matemáticas. Pienso, que como metáfora esto nos podría servir para abordar, esta serie de artículos, que estoy realizando desde hace unos años, sobre la muerte, las epidemias, el hambre, la guerra, etc.

Pienso que si se resuelven o disminuyen o se buscan parámetros de respuesta, sobre todos y cada uno de ellos, se encontrarán soluciones a otras multitud de temas. Es más, pienso, que estas cuestiones, están formadas por docenas de problemas y preguntas y soluciones y argumentos y datos parciales, que pueden abrir nuevos caminos-soluciones-preguntas a multitud de temas humanos, antropológicos, sociales, naturales, tecnológicos, etc.

De ahí, pienso, que la primera cuestión, es que la humanidad debe plantearse contestar a estos retos. Toda la vida-existencia, mi modesta vida-existencia-vivir, en gran parte, ha estado buscando soluciones a cuestiones humanas. En ellos he puesto mis pequeños enunciados y datos y juicios y argumentos, de alguna manera, equivocada o acertadamente, he intentado aportar algo. A veces, quizás ahora porque ya he entrado en la tercera edad o jubilación, uno, se pregunta, que los escritos que he realizado, no deberían surtir tantos silencios, porque estén acertados en algo o equivocados en todo, se ha dedicado gran parte del tiempo y esfuerzo del vivir, a intentar resolver problemas que favorecerían a todos. Bien harían, los que tantas zancadillas me han ido poniendo, tantos clavos en los caminos, que sean conscientes, que no me perjudican a mí, sino a ellos mismos y, en definitiva, a la humanidad, porque si he acertado en algo, en algún tema, negarlo es ir en contra del progreso de la humanidad.

Al final, en tan grandes y graves problemas conceptuales has estado buceando toda la existencia, que al final, al no pertenecer al gremio académico y universitario, tampoco diríamos al común sentir de la mayoría, toda la vida has pagado un precio enorme y triste de silencio y soledad, ni unos, no te entienden, ni otros tampoco, ninguno de los grupos te aceptan totalmente ser de los suyos…

– ¿Sin una moral correcta, armónica y equilibrada y racional, puede que muchos de los males estructurales y coyunturales de la sociedad, no disminuyan, ni se erradiquen nunca…? ¿Pueden que con saberes más ortodoxos disminuyan, pero puede ser que sin una ética correcta, aceptada y practicada por la mayoría de la población muchos males no puedan resolverse totalmente, ni muchos bienes incentivarse y engrandecerse más…?

– Los cuatro jinetes del Apocalipsis, esta figura y metáfora que los humanos hemos inventado y creado para intentar entender y comprender aspectos del mundo natural y natural social humano. Para intentar entender y comprendernos, para intentar erradicar mal y males. Diríamos que en esta fórmula hemos decantado, realidades que denominamos males…

Hemos alargado que la muerte sea más distante desde el nacimiento, hemos resuelto multitud de enfermedades y patologías, estamos ahora, con esas dos luchas, pero además, intentado que la guerra desaparezca o se ralentice o disminuya, y, estamos intentando que el hambre suceda lo mismo…

Los humanos hemos emprendido muchos caminos, muchas búsquedas, muchas investigaciones, pero una de las más importantes, es la reducir los cuatro jinetes del Apocalipsis, ralentizarnos, disminuirlos, erradicarlos. Pienso que como hemos resuelto la viruela que se ha llevado a millones, decenas de millones de seres humanos, a lo largo de milenios, nosotros, podemos también resolver la guerra. No digo, que no continuemos preparándonos para dicha realidad, no sabemos lo que hay en la galaxia, lo que nos espera en la galaxia. No lo sabemos, no lo conocemos, no entendemos. Pero si podemos erradicar la guerra, empezar a erradicar la guerra de este planeta. La polemología y la irenología, como estudios de los conflictos y de la paz. Hay que estudiar los conflictos, para entenderlos y comprenderlos, y, para buscar sistemas de paz…

Tenía pensado realizar una serie de columnas, sobre esta temática, cómo erradicar los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero pienso, que quizás sea mejor, introducir ideas y conceptos y datos y notas y argumentos, trufados y combinados en bocadillos de multitud de temáticas. Quizás sea un error, pero esta columna no avanza, pienso que quizás, haya que abordarlos de otras maneras y de otras formas…

Necesitamos, sugiero, envío esta paloma al mundo, que los humanos creemos programas de investigación, para analizar los cuatro jinetes del Apocalipsis, y encontremos, sabios y no sabios, cultos e incultos ideas para erradicar y disminuir y ralentizar las plagas de los cuatro jinetes del Apocalipsis… Pienso que si nos fijamos en este objetivo lo conseguiremos, pienso que es cuestión de hacerlo sistemáticamente, pienso que es cuestión de tener esperanza…

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (21 agosto 2021-10 agosto 2022 cr).

Fin articulo 3.139º: Sobre la erradicación o disminución de los 4 jinetes del Apocalipsis”.