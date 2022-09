¿Es la pereza uno de los errores morales graves, que tiene consecuencias negativas, de existir, a y en todas las facetas de la vida y del existir personal, familiar, social?

¿La gran y grave pregunta, es que se habla de lujuria, de una manera o de otra, de envidia, de distintas formas, de avaricia-codicia, de ira-cólera, etc., pero raramente se habla de pereza o de acidia…?

Debemos considerar que este concepto, no es solo y propiamente, surgido de las religiones, y, del cristianismo en particular, sino que también, ha surgido o existía en el mundo romano.

Por otro lado, tenemos que pensar y analizar y razonar, cuándo y cuánto se puede indicar como pereza. Las ciencias sociales, especialmente, la psicología y sociología y, otras, nos podrían explicar, por territorios, cómo está difundida. Cuánta población de un territorio equis, sea una provincia o región o localidad o nación o continente, se puede indicar, que ha caído en la pereza. La pereza como un error o defecto psicológico y moral.

Podrá alguien, individuo o colectivo, indicar que la pereza-acidia, en esa doble acepción no es un defecto moral y ético y psicológico y psicológico moral. Sino alguien, podría pensar que es un modo de ser y de estar y de actuar en el mundo. Alguien podría indicar que es una forma de identidad personal, de autoidentidad personal, de entender y comprender y pensar y sentir y desear el mundo, etc.

Emilio Carrere Moreno (Madrid, 1881-1947), poeta y articulista y columnista y escritor y periodista y narrador y cronista oficial de la Villa de Madrid, -que usted supongo no conocerá su nombre/existencia, no le acuso de nada por ello, porque yo tampoco, recuerdo haber oído hablar o por escrito de esta persona/personaje literario, que merecería tener un puesto, aunque sea modesto en las letras y en el columnismo-. Volvemos el problema de siempre, se necesitan más estudios e investigaciones sobre el columnismo de estas tierras y mares y aires y pozos. Redactó un artículo, en Informaciones, del 06 octubre de 1931, titulado Paradojas de un perezoso. El hombre del baúl.

Nadie niega que el justo ocio y descanso es necesario para el individuo, la sociedad, todos los colectivos, porque el ser humano, como todo ser viviente, necesita el descanso, también el ocio, como el descanso realizando otras tareas, no laborables, no estrictamente económicas, no obligatorias, no profesionales, además, de que el ser humano, como ser viviente, tiene que dedicar un tiempo y unas energías y una fuerzas y una inteligencia a su familia, a si mismo, a las cuestiones metafísicas, a la reflexión de y en la sociedad, a otras realidades sociales, además del trabajo, a relacionarse con otras personas, etc.

¿Pero también la pregunta y la cuestión, es, si un individuo o un colectivo o una sociedad o una parte proporcional de una entidad social, es más perezosa que otra?, ¿si existen individuos y colectivos de unos territorios frente a otros, que son más propensos a la pereza-acidia, y, que eso lleva como consecuencias, errores a y en distintos sentidos…?, ¿a semejanza, de la lujuria, puede llevar a personas a acarrearle graves problemas económicos, sociales, familiares, de salud, que se pueden extender sus consecuencias por varias generaciones de una familia…?

¿La pregunta, es si es una forma de ser y hacer, un hábito negativo, un vicio moral y psicológico, una desvirtud que acarrea consecuencias negativas y perniciosas a personas, familias, colectivos problemas de distinto orden de/en la realidad…?, ¿la pregunta sería fácil responderla, si a usted le diesen mil euros sin trabajar, y mil euros por trabajar, qué opción tomaría…?

¿En las cuestiones humanas, existen diversidad de factores y variables y ponderaciones y funciones, raramente, se produce un efecto, solo por una causa, sino que existen concatenaciones de causas y de orígenes y de fuentes…?, ¿pero el fracaso escolar, entre otras muchas razones, puede ser un hábito negativo de pereza, que se puede ir desarrollando e incentivando en parte de los escolares, debido a diversas razones, quizás familiares, ambientales, costumbres, hábitos, problemas psicológicos, etc.?

¿Qué en algunas regiones más que en otras de un mismo Estado se produzcan más desempleo y por tanto, más migración, un nivel de vida más bajo, por causas/consecuencias de un nivel de inferioridad en multitud de variables del estado del bienestar en la práctica, etc., se debe en parte, a que un tanto por ciento de la población, ha caído en una especie de pereza, y, otra parte, toma el trabajo como un castigo, no con diligencia, no siendo consciente, que es una manera o forma de colaboración con y en la sociedad, con el Estado, con el bien común y general, con la producción de bienes y servicios para la sociedad, para el bien de la propia familia, no sentirse orgulloso del propio trabajo bien hecho…?

¿Cuántos males, usted o su vecino sufre, porque ha caído en la pereza, sea leve o grave o mediana?, ¿cuántos su sociedad o su región o su familia o su barrio o…?

