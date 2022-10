(Jmm Caminero) Pregunto si algún periódico digital de esta sociedad-país estaría dispuesto, a abrir una pestaña dentro su Web, dónde se pueden realizar un directorio de todos los articulistas y columnistas que quieran estar…

Entre otros servicios de información, documentación, educación, entretenimiento que un diario, en papel o digital o una revista semanal o quincenal, alguno o varios libremente, si desea, podría abrir este servicio, esta base de documentación que podría ofrecer distintas posibilidades posteriores.

Las administraciones, hoy, con un golpe de tecla, pueden obtener el conocimiento y ele entendimiento de saber-conocer, cuántas panaderías, fontanerías, centros sanitarios o clínicas privadas, cuántas veterinarias y cualquier oficio o profesión. Pero alguien sabe y conoce, cuántas personas, de una forma rutinaria, digamos, una vez a la semana, cada día, cada quince días, publica un artículo de opinión, sea literario o sea de análisis en algún o algunos medios de comunicación… -podríamos posteriormente, abrirlo a comunicaciones en radio, televisión, blogs, etc.-.

Cierto es, que existen diríamos cuatro categorías en esta temática: los profesionales que reciben $ por su trabajo, más o menos cantidad; segundo, los que podríamos denominar profesionales pero sin $, ya que publican varios a la semana, de forma rutinaria, y llevan diríamos en esa labor, cinco o diez o veinte años; y tercero, si queremos otra categoría, aquellas personas, que publican de forma temporal y rutinaria, pero con cierta espacialidad y temporalidad, digamos, una vez cada quince días o una vez cada mes –con estipendio o sin dínares-; y cuarto, si ya que nos hemos puesto a taxonomizar-clasificar la realidad, aquellas otras entidades biopsiológicas, que pueden publicar varios artículos cada varios meses… -con o sin pesetas de intermediación-.

Pero sea la categoría que sea, son opiniones e ideas y conceptos y argumentos y razones y demostraciones y tesis y temas y cuestiones, que entran diríamos, en el complejo de la cultura popular, o, si se quiere a medias, entre la forma de sentir popular y la académica, porque diríamos que un artículo, sea de análisis en sentido estricto, o sea, de los denominados de opinión literaria personal, están siempre basculando, en mayor o menor grado entre esos dos extremos o tentaciones o realidades o funciones o finalidades.

Pero sea como sea, no cabe duda, que nos aportan opiniones, sobre grandes hechos económicos o sociales o políticos o culturales o de costumbres, desde distintos puntos de vista. Si hoy, por ejemplo, queremos entender el segundo tercio del siglo veinte en el terruño de la Piel de Toro, tenemos que leer artículos de opinión de aquella época, no solo sirven sesudos estudios y análisis históricos desde todos los puntos de vista y desde todas las posiciones. No se puede entender, ni siquiera el hoy, si no volvemos a leer esas columnas…

Hoy, Internet, ha cambiado el mundo de la cultura, comunicación, información, educación, documentación. Hoy, podemos disponer de una base enorme de datos y de conocimientos, con un esfuerzo pequeño, comparado con hace cuarenta años, por poner una cifra, hoy, una frase o idea de un autor, puede encontrarse en unos minutos, recuerdo, haber estado buscando alguna frase de algún autor, conociendo el autor, una tarde en una biblioteca, y, a veces, encontrarla, y, a veces, la mayoría, no…

Pienso que hoy, un periódico, de gran audiencia o de pequeña –incluso, una biblioteca, un museo, una fundación, un departamento universitario, un investigador-, pueden abrir una Web o una etiqueta en su página, e, ir citando y documentando, todos los periodistas o articulistas que en su medio, en estos últimos cinco o diez o veinte o cincuenta o cien años, han publicado. Es sencillo, una pequeña descripción curricular, no más de diez líneas, y, después, enlaces a información en la mar de Internet, o, si son anteriores a esta época, y, no existen referencias en este medio, cosa que es rara, a libros o periódicos dónde publicó…

Se puede empezar el melón, primero, con los autores y autoras de ese mismo medio de comunicación, de hoy, o de hace treinta o cincuenta años. Y, al mismo tiempo, ya que se tiene abierta la ensalada de palabras y nombres, dar la posibilidad, a todos los escribientes del presente, que deseen estar citados en ese directorio-diccionario-archivo-centro documental virtual, pues que envíen sus datos, esas diez líneas de curriculum, y, los enlaces a Internet que deseen…

Al cabo de un tiempo, si mi proyección no se equivoca, podría ese medio, disponer de un centro documental de articulistas y periodistas, de esa sociedad, país, de esa región, de esa localidad, con decenas o cientos o miles o decenas de miles de nombres. Una riqueza documental, que podría ser la base para posteriores estudios y análisis y artículos científicos y universitarios y tesis doctorales y trabajos fin de grado… Podría ser, incluso para publicar hoy, en alguno de esos medios, alguna columna de hace ochenta años, con respeto a la propiedad intelectual, sin menoscabo de los derechos de los descendientes…

Si de verdad, como tantos indican, quieren revalorizar el periodismo en todos sus géneros, especialmente, el articulismo, el viñetismo o el humor gráfico, el reportaje, la entrevista, la crónica en todos sus géneros, la editorial y editoriales, la publicación de géneros literarios en los periódicos –cuentos, poesía, etc.-, si de verdad queremos o quieren realizar este trabajo o función, pienso, que entre muchas posibilidades de acción, está esta. Esta es muy simple, pero sería muy eficiente y, apenas sin coste económico, y, pienso que la entidad que lo hiciese, aumentaría el número de visitas, de prestigio, de valoración en su especialidad informativa….

Al cabo de un tiempo, podríamos conocer, que al menos han existido diez mil panaderos de las palabras o quizás veinte mil electricistas de las ideas o cincuenta mil cirujanos de los símbolos y conceptos en este país o terruño o lagar o viñar o… ¡Ahí y aquí y dejo este ay! ¡Este molino de viento de palabras y sugerencia…!

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (02-05 octubre 2022 cr).

Fin artículo 3.220º: “Sugerencia a los Periódicos”.