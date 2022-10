Casarse una vez hecho el divorcio es algo que se puede hacer, de hecho, se ha vuelto en algo habitual, ya que muchas personas deciden no renunciar al amor ni a crear un proyecto de vida en común.

Debemos saber que el divorcio conlleva ciertos trámites que pueden alargarse con el tiempo, de hecho, hay procesos legales de separación que llegan a prolongarse por años.

Ahora que pasa si en ese tiempo hemos encontrado una persona especial, y queremos compartir nuestra vida junto a ella. Esto es precisamente lo que vamos a aclarar aquí.

Como mencionamos antes poner fin a un matrimonio es un proceso de que tiene que cumplir varios plazos. En el Código Civil se nos dice que no puedes plantear una demanda de divorcio hasta que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha del enlace.

Cuando se inicia el proceso, vas a tener que esperar varios meses. El tiempo medio que se tarda en tramitar un divorcio de mutuo acuerdo en España es de cuatro meses, pero si es una separación no amistosa, el plazo puede llegar a extenderse 12 meses. Hay que señalar que hoy día no se suele pedir una separación legal, ya que este no es un requisito para poder divorciarse.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si estás separado de hecho o legalmente, no puedes volver a casarte. Esto se debe a que, a efectos legales, tu estado civil sigue siendo el de casado. Esto quiere decir que tendrás que esperar que se resuelvan todos los trámites relativos al divorcio y se dicte la correspondiente sentencia para que tu matrimonio haya finalizado por completo. Será a partir de este momento que serás considerado una persona soltera.

Dicho esto, para casarse después del divorcio, es importante la inscripción de la sentencia. Tanto si el divorcio es de mutuo acuerdo como si es contencioso, se tiene que reconocer a través de una sentencia emitida por el juez competente.

De ella se da traslado al Registro Civil, el cual procede a inscribir el divorcio en los asientos registrales correspondientes a los que en su momento fuera su pareja.

Esta se trata de una forma oficial de dejar constancia de que el vínculo matrimonial quedó disuelto. Además, de que se ha producido una alteración del estado civil de los interesados. Es decir, han dejado de ser personas casadas y han vuelto a ser solteras. Puedes consultar en divorcieitor.com información sobre qué hacer si quiero divorciarme, pero no tengo dinero.

Ahora es importante señalar que la sentencia tiene que ser firme, debes saber que la sentencia no se inscribe en el Registro hasta que no sea firme. Debido a que hay un plazo para su impugnación. Una vez que se haya agotado el mismo sin que nadie recurra (suele ser lo más común) entonces se lleva a cabo la anotación en el Registro Civil.

Por otro lado, la práctica de la anotación del divorcio puede tardar un poco si el Registro tiene una gran cantidad de trabajo. Entre que se dicta la sentencia de divorcio y se vuelve a cambiar legalmente el estado civil de una persona, suelen pasar unos 30 o 60 días. Desde ese momento el interesado es soltero y puede volver a casarse si lo desea.

Cuando ya todos los trámites hayan finalizado, cualesquiera de los ex cónyuges pueden volver a contraer matrimonio, de hecho, incluso pueden casarse de nuevo entre ellos.

Algo que, aunque pueda sonar raro, suele ser bastante común. Independientemente de esto, para celebrar el enlace es necesario que se instruya el expediente matrimonial.

Recuerda que, si uno de los contrayentes ha estado casado con anterioridad y se ha divorciado, deberá aportar copia del certificado de matrimonio anterior donde conste la anotación del Registro que acredite que ese matrimonio está legalmente disuelto.

Dicho esto, es importante tener en cuenta diversos aspectos, y estos no tienen que ver con el divorcio, sino con contraer matrimonio con una nueva pareja.

Cuando se llega a esto se tiene que asegurar de tomar la decisión acertada, sobre todo si la otra persona tiene hijos, ya que hay casos donde existen roces. Aquí te dejamos detalles sobre lo que debes hacer si el hijo de mi pareja es manipulador.