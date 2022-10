(Jmm Caminero) Existen dos tipos de personas, las que están deseando les suceda algo y contarlo y narrarlo a otros, los que les suceden cosas y las piensan y, apenas lo cuentan a otros.

Antes como nos narra Quim Monzó, (Necesidad de las postales, artículo del 2.000) era a través de las postales, ahora, el eterno móvil, artilugio de hace unas décadas, es el que envía palabras e imágenes, de lo que estás haciendo a receptores que pueden estar en la habitación de al lado o a diez mil kilómetros. Me digo y me pregunto, ahora que lo expresan muchas fuentes, que las Administraciones y Gobiernos, también los democráticos, tienen que analizar toda o casi toda la información, por mil motivos, que todo el mundo sabe y conoce, me digo a mi mismo, cómo será capaz, de digerir los cientos de millones de datos que pululan cada segundo por un territorio equis determinado.

Hoy, que estas semanas se habla-dialoga-polemiza, de cómo terminar con una guerra que ha sembrado Europa, ya que muchos creían/esperaban que ese fenómeno no volvería a suceder en esta tierra de leche y de toro, que tantas ha tenido. Narran y cuentan, que al inventor de la ametralladora, alguien le aconsejó, que dejase de inventar cosas diversas, sino que hiciese un medio de matar y matarse, y luego se lo vendiese a los europeos, y, así, se haría rico. Parece que esa catástrofe siempre está en y con nosotros, que estamos trágicamente, como un mito o leyenda de la vieja griega, a estar siempre en lucha, entre las ciudades Estado, ahora entre los Estados-Naciones de Europa. Y, así, siglo tras siglo.

Hoy, que muchos, indicaba buscan razones y métodos para terminar con esta guerra, desde soluciones muy imaginativas, a soluciones clásicas que termine/pause con el armisticio, con todos los grados intermedios. Para que este conflicto no se alargue, por mil motivos y razones. No somos conscientes, que hoy, los cambios de régimen y de política son realmente muy difíciles. El mundo de Internet ha cambiado todo. Porque hoy, el poder o poderes, puede meterse en la cocina de cada hogar o casa, solo es cuestión de algoritmos e interrelaciones, es seguir el hilo de Ariadna de una comunicación. Hoy, que un régimen termine o evolucione o progrese desde instancias exteriores, por el mandato social, a mi modesto entender-comprender, es enormemente difícil, porque el poder-poderes, de todo tipo, pueden conocer y saber, demasiado de demasiadas personas. Nosotros mismos ofrecemos los datos. Por consecuencia la evolución interna sociopolítica, de regímenes autócratas, semidemócratas, dictaduras duras o blandas o satrapías, es enormemente complejo/difícil/casi irrealizable –bajo mi modesta óptica y perspectiva y dimensión y horizonte…-.

Tal es así, exagerando argumentos y razones, que se viaja para conocer o para enviar una postal –antiguamente, a los conocidos, para que sepan que has trasladado tus posaderas a otro lugar-, ahora, podríamos traducirlo, pasamos a un restaurante, para degustar sabores y energía, para vivir y sobrevivir, o, para realizar la foto, que en el momento recorrerá las varias decenas de redes en las que tu nombre, como una parada de metro, estás inscrito. Toda frase literaria, es exageración, por mucho o por poco. El receptor al que le llega esa paloma mensajera, ya conoce los códigos, por lo cual, no entiende literalmente todo, sino metafórica o según la oratoria del momento. Según las figuras literarias, que todos conocemos, algunas o muchas, aunque no todos conozcamos la palabra que ha ido atravesando los siglos, para describirlas y analizarlas y sintetizarlas. A más libros de oratoria leas, percibes, más diferencias y clasificaciones existentes…

Una columna periodística de opinión/literaria/personal es como una postal, que un sujeto, emisor, que es un combinado de cientos de años, es como una línea de metro, es una parada de una estación en un trayecto de siglos, un emisor envía algunas palabras/ideas/conceptos/datos/mensaje/argumento a otro hipotético receptor/a para que alguien reflexione sobre algún aspecto de su existir o vivir. Puede ser pequeño o grande. Puede ser que le sirva para entretenimiento. Es como una abstracción. El receptor tiene una vida, diferente a la de su vecino. La carta del artículo periodístico, habla en abstracto de realidades concretas, o cosas pequeñas o grandes concretas las generaliza/abstrae para que el receptor la aplique a su existir: sea ama de casa, sea alto ejecutivo, sea maestro de escuela, sea adolescente que desea ser escritor, sea persona de mediana edad que está agobiada por las teorías de los seguros y sus aplicaciones, porque tiene un problema personal en este ramo de la actividad humana… la carta o postal o el correo electrónico o la utilización de las redes sociales, son realidades en sí, y, son grandes metáforas de la vida humana, quizás, de la vida de la inteligencia, sea cual sea la especie que exista y la tenga…

Quim Monzó, narra la supuesta anécdota de Ava Gardner y Dominguín, sea cierta o incierta o inventada, o aplicable a otra persona, todo el mundo en este terruño, denominado Piel de Toro, la antigua Iberia, que siempre está evolucionando, aunque parezca que está quieta, nos plantea siempre la misma pregunta: ¿cuántas realidades hacemos, porque debemos realizarlas, porque debemos construirlas, por deber o por derecho, o, en cierto modo, por contarlas o narrarlas? ¿Esta es una de las cuestiones, entre muchas, no es solo ser o no ser, es estar o no estar, es hacer o no hacer, sino porqué y por qué hacer o no hacer?

¿Y, cuánto de lo que hagas debes mostrarlo a los demás, en palabra, o si lo haces, por las redes informáticas, seas consciente o no, cuánto debes enseñar al poder o a los poderes o, quién sabe a qué y a quién…? ¿Y, cuanto tiempo quedará grabado…?

Fin artículo 3.231º: “Contar las cosas”.