(Jmm Caminero) Con distintos nombres la frase corta, como una ecuación matemática de/con palabras, el aforismo-sentencia-apotegma-versículo atraviesa los milenios.

Durante milenios, los humanos debieron traspasarse la sabiduría o conocimiento de una generación a otra, desde la prehistoria más antigua, desde cuándo crearon-inventaron-diseñaron-descubrieron el lenguaje, haya sido esto una invención de los homínidos o de los homos. Con pequeñas frases o frases de siete o diez o quince palabras, imagino, que la humanidad se ha ido transmitiendo conocimientos o ideas o datos, hayan sido más ciertos o más verdaderos o más bondadosos o menos.

No olvidemos, que la escritura lleva con nosotros cuatro milenios y medio, cierto es que la pintura figurativa y abstracta, lleva decenas de miles de años, el cerdo verrugoso de Céleles, cuarenta y cinco mil años, signos pictográficos, achacables a los neandertales, sesenta o setenta mil años. Pero esos signos después, tendrían que darles explicaciones lingüísticas, sentidos y significados, frases y palabras, quizás utilizaban aforismos. Sistemas prehistóricos nemotécnicos.

A veces, pienso que el aforismo-sentencia-apotegma es el lenguaje original de la humanidad. Primero, empezarían con palabras, después unirían varias palabras formando una oración o enunciado o frase -no entremos en la diferencia de esos términos hoy día-. Pienso que de esa frases cortas o enunciados cortos han emergido todos los géneros literarios, la poesía la reunión de varios aforismos o frases, el cuento-relato un poco más largo, con algunos elementos más, el diálogo normal, el teatro, la novela, incluso, el artículo periodístico, que es, casi siempre, sino diez o quince aforismos o sentencias cortas en relación a un tema… -al menos, entendido en general-.

Diría el maestro Alcántara, que en un artículo “sobre todas las cosas no canses a nadie”, yo, añadiría, además de lo anterior. “sobre todas las cosas no hagas perder el tiempo, ni cinco minutos a nadie”. Por lo cual, pienso que una columna es una especie de caleidoscopio-microscopio-espejo que intenta reflejar algo del exterior, para que el lector-a se asome a esta agua, y sienta que puede entrar en su yo, en algo de su yo. Es como un café bien calentito en invierno, bien fresco con hielo en verano. Algo que sacia la sed, tranquiliza el alma y la carne y el espíritu y la mente, y entretiene, y, proporciona un sorbo de jarabe de palabras e ideas y datos. Para que sea como un pequeño bocadillo-pulga de pan e ideas. (A veces, pienso que nosotros los incultos hablamos, y en cambio, los cartujos que llevan lustros en sus eremitorios, reflexionando dentro de si mismos, que habrán llegado a introspecciones tan profundas, toda esa sabiduría se pierde, porque no la escriben, o, si lo hacen, no la publican para el conocimiento de nosotros, limitados y limitantes pecadores…).

El autor José Estebán, en un artículo titulado: Bergamín, creador de Aforismos, publicado en la Revista Anthropos, nº 172, mayo-junio 1997, nos narra una pequeña historia del aforismo y del aforismo en Bergamín. Hoy, debemos indicar, con sumo respeto, que mucha literatura-filosofía ensayística en forma de fragmento o aforística o sentencial o apodíctica, es mal vista, no la consideran como potencial gran literatura y filosofía. Pero es curioso, que los mismos, que se niegan a analizar un trabajo cultural en esos géneros fragmentarios, al mes siguiente o a los seis meses, van a un Congreso Nacional o Internacional a analizar la genial obra de Pascal, Wittgenstein, Benjamín, Machado, Nietzsche, Schopenhauer, etc. Que realizaron gran parte de su obra, en trozos pequeños o microensayos fragmentarios, aforismos y sentencias…

Debo confesar, que en mi caso, me gustan los tratados, si es posible, gordos y bien embarazados de cientos de páginas, bien estructurados. Es decir, la formación y enseñanza y aprendizaje totalmente académico. Pero por otro lado, pienso, que el mostrar preguntas y cuestiones, de forma fragmentaria, también es esencial. Ambos métodos se pueden completar. Siguiendo a Nietzsche, parafraseándolo, “yo digo, en una página lo que otros utilizan diez o quince”. Yo, modestamente pienso, que si en una página se puede aportar lo nuevo o innovador, un nuevo argumento, una nueva razón, un nuevo dato, para qué expresar cien páginas, con toda la historia de ese problema, que ya pueden encontrarla, en docenas de libros…

Vivo en esa contradicción interna, me gustan los manuales de mil páginas, y, aconsejo a las personas que lean manuales de los diversos saberes y disciplinas, varios de cada temática, de mil páginas, porque alcanzarán a captar, información y preguntas y datos, que abrirá su mente. Interrelacionarán ideas. Pero varios manuales sobre la misma disciplina, para entender y comprender distintos modos de verdades, ideologías, tendencias. Y, por otro lado acepto/defiendo la necesidad del aforismo. Yo, les diría a los periódicos y medios de comunicación. Que en algún trozo de página electrónica o de papel, que al lado de la editorial y sección de opinión, publiquen varios aforismos cada día…

Al final, que es una viñeta de humor gráfico sino un aforismo o dos, combinados con unas líneas en forma de color o dibujo. El aforismo está con nosotros y en nosotros, en la forma popular se llama refrán. Y, en el refrán como en el aforismo sucede la gran paradoja, podemos encontrar frases cortas y refranes y aforismos sobre el mismo tema, con distinto sentido y significado. Con lo cual el aforismo es un método para pensar, no para creer en todo lo que dicen, en/con diez palabras.

El aforismo es un método para observar, porque puedes encontrar sobre el mismo tema, que unos dicen que es blanco, otros azul, aquellos verde, o naranja… El aforismo es una puerta que te abre un mundo, o una ventana que te cierra en un mundo. Es tu deber, afrontar y analizar cada sentencia de diez palabras, su grado de verdad y veracidad y bondad y racionalidad… ¡Qué son las frases de propaganda o de publicidad, sino una variedad de aforismos, que son los libros sagrados de casi todas las religiones, sino combinados de aforismos…!

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (25 octubre-02 noviembre 2022 cr).

Fin artículo 3.254º: “Aforismos: género milenario”.