(Jmm Caminero) Rozamos el tema de las fronteras, tocamos el tema de la organización política mundial según territorios. Hemos ido evolucionando en tribus, ciudades-Estado, imperios…

Todo lo que se diga sobre este tema, es equivocado, es casi imposible, al menos, a mí, así me lo parece, poner equilibrio y coto a esta cuestión. Hasta ahora, las sociedades a lo largo de la Historia e historia ha ido avanzando, podemos poner unos hitos: tribus formado por decenas de asentamientos, con una cierta unidad política; después se pasó a ciudades-Estado con un territorio alrededor de ese núcleo, en la antigüedad hubo miles, decenas de miles, y, éstas últimas se ampliaron, cuando un poder los unificó en imperios. Los primeros imperios. Y, hay que indicar que desde se inventó diseñó este sistema teórico-práctico no han existido grandes evoluciones –podríamos indicar que el famoso concepto de Nación-Estado, es simplemente, diríamos la aplicación de Imperio-Estado, con todas sus multiplicidades…-.

Me he encontrado con un artículo de Julio Sierra, titulado El saltador del Muro, que se refiere a los acontecimientos de la famosa Caída del Muro de Berlín, publicado dicha columna en El Independiente, el día 17 de julio de 1989, que además este artículo mereció el Premio Julio Camba de artículos periodísticos de opinión, en el año 1990.

Cuándo hablábamos de tribus, ciudades-Estado, nación-Estado, imperios-Estado, por describir las cuatro maneras básicas de organización del territorio, de los habitantes o personas que lo habitan, de los recursos que se encuentran en dicha geografía, siempre nos hallamos que en todas las formas existen unas fronteras, existen unos límites, existen los que se consideran que son del exterior o del interior, de fuera o de dentro. Los que estando dentro tienen todos los derechos ciudadanos, y, los que diríamos, están en una situación de “tránsito jurídico”.

Es relativamente fácil, indicar levantar muros que asciendan hasta las nubes, y, nadie pueda pasar y nadie pueda salir. O, es relativamente fácil, indicar que quiten hasta los pilares de las puertas de las aduanas y que no existan. Ambos extremos, son fáciles con ellos, plantear un artículo o un sistema de argumentación, -la palabra argumentarlo, no me suena bien-, porque una argumentación tiene que disponer de datos y de conceptos y de interrelaciones entre hechos y principios y, siempre basándose en la lógica racional y la comprobación en la medida de lo posible.

La realidad es que existimos, actualmente, ocho mil millones de personas. Y, existen casi doscientos Estados o Unidades Políticas Máximas, con soberanía real y teórica, en el planeta. Además de existir una veintena de grandes religiones, que tanto influyen en este tema, varios miles de lenguas, se indican que siete mil lenguas, cierto que algunas habladas por unos cientos de personas, otras por cientos de millones de personas, unas con alfabeto, otras sin él…

La cuestión es si en el siglo veintiuno, con una revolución científica en marcha, a nivel tecnológico informático, además de otras revoluciones teórico-prácticas, ¿cómo organizar a los humanos y, que sea de la forma más eficiente y racional y justa y equitativa y moral, para que todo individuo pueda vivir y estar bajo un Estado, que defienda y sea garante de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales de toda persona y, pueda vivir en paz y con la riqueza suficiente, para llevar una vida normal…?

Cada persona, la realidad tiene una conformación neuronal, que podríamos denominar psicológico cultural. Las personas están bajo la creencia y afirmación que su sistema de organización del mundo, cultural del mundo, es la más justa y equitativa, basada en metafísicas y religiones y filosofías y creencias, que forman una totalidad de interpretación del mundo y en el mundo. Y, esos sistemas “teórico y prácticos”, no suelen conformarse en todos los aspectos, con otras personas, que tienen otra organización psicológica mental cultural del mundo. Y, en el concepto de mundo, entramos multitud de vectores, variables, ponderaciones, realidades, etc.

Por un lado, es obvio y evidente, que el mundo se ha globalizado o mundializado. No existen graves y grandes distancias. Alguien en un avión puede trasladarse, en unas horas de un continente a otro. Por otro lado, con los sistemas de contenedores se pueden trasladar millones de toneladas de cualquier mercancía de un lugar a otro, en una unidad de tiempo.

Por otro lado, guste o disguste, millones de personas que viven de forma inadecuada, están dispuestas a atravesar desiertos y mares y nieves y montañas, porque saben y ven por Internet y Televisión, que en una zona o varias del mundo, hasta los perros y gatos tienen veterinario y comen, y, ellos, no tienen ni médico, ni comida suficiente. Y, mientras lo vean por televisión, millones de personas se trasladarán de un lugar a otro. Mientras el vecino de su calle, ha llegado a tal sitio, y, con el móvil habla a la madre, que está viviendo mucho mejor ahora, que en su lugar de nacimiento. Pues los movimientos masivos serán ineludibles, nadie podrá detenerlos, en ningún lugar del mundo… ¡Y, nadie es nadie…! ¡A lo sumo ralentizarlos, debilitarlos, encauzarlos… pero no erradicarlos…!

Bien haría Internet buscar una manera o forma más racional, que cuándo se busque un autor o nombre, se encuentre ineludiblemente esa figura, porque coinciden con un nombre y el mismo apellido, a lo mejor diez personas… Poner un número voluntario a cada persona para Internet, poner el número de ISNI u otro para Internet. Porque buscas datos de autores y autoras, y, no sabes a quién se refiere… Este notable articulista, Julio Sierra, nos lanzó hace treinta y cinco años, un artículo planteándonos una cuestión y un problema. Creo que en algunas notas se adelantó. El problema de mi sociedad y país, es que no valora, lo suficiente, la riqueza que los artículos de opinión encierran, en pocas palabras, aunque no se esté de acuerdo en todas las cuestiones…

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (04-08 dic. 2024 cr).

Fin artículo 4.587º: “Los muros y las fronteras y Julio Sierra”.