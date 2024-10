(CCOO-Málaga) Bajo el lema «La Dependencia no espera”, la Plataforma por la Mayoría Social de Andalucía en Málaga, junto con centenares de personas, se han movilizado hoy en la capital malagueña ante la grave situación que esta viviendo las personas dependientes en Andalucía y para reivindicar el derecho a una dependencia digna y de calidad y por la garantías de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

CCOO Málaga, salimos a la calle hoy 26 de octubre, para decirle al gobierno de Andalucía que la dependencia no espera, le exigirmos que se cumplan los plazos que marca la ley, en la provincia de Málaga tenemos a más de 12.000 personas esperando más de 600 días a recibir un derecho social, a recibir una atención en dependencia, a recibir el derecho a ser cuidada/o.

Andalucía fue pionera en el desarrollo del Sistema desde sus inicios, pero primero los recortes, y después la falta de compromiso de los últimos gobiernos, han hecho que nos encontremos en una situación de gran deterioro y de baja credibilidad. Además, esta situación se ha vuelto alarmante en el último año debido a la nefasta gestión que se está realizando por el Gobierno andaluz Andalucía triplicando los plazos máximos que establece la ley y en esa espera, cada día 5 personas solicitantes de dependencia fallecen en málaga. La dependencia en Andalucía está colapsada, está maltratada y está muy mal gestionada.

Falta voluntad política por parte del gobierno andaluz para darle a la dependencia el lugar que se merece, dignificando a las personas usuarias que necesitan ser cuidadas en tiempo y en forma, cuidadas por profesionales. Como ha señalado Inmaculada Sánchez Allende, Secretaria de Políticas Sociales de CCOO Málaga “Desde esta Plataforma de Mayoría Social de Andalucía en Málaga exigimos al Gobierno de Andalucía una dependencia en tiempo y forma, una dependecia digna y de calidad para las personas beneficiarias, pero también exigimos unas condiciones dignas para todas las personas que trabajan en dependencia” Dignificando las condiciones laborales de las más de 18.0000 profesionales que a lo largo de la provincia de málaga se dejan la piel para cuidar y para atender.

Desde CCOO exigimos que es imprescindible municipalizar los servicios de ayuda a domicilio y recuperar la gestión pública directa de residencias y centros de día. El 85% de las plazas residenciales en Málaga son privadas donde las trabajadoras sufren sobrecargas laborales, desempeñan trabajos que no son de su categoría laboral porque no se cubren las ratios y porque no se cubren las bajas.

Aumentar las ratios de personal y establecer ratios en los servicos donde no existen como la teleasistencia. Las trabajadoras de tele asistencia tienen que atender una media de 310 llamadas diarias y solo tienen un minuto para cada personas, imposible dar un servicio de calidad, imposible asumir esa carga laboral

Ampliar las plantillas de la assda y que la junta se comprometa a cubrir bajas. Han perdido cerca del 20% del personal administrativo y de valoraciones con un inasumible número de expedientes anuales que atender 1.138 el año pasado cada profesional.

Por todo esto, nos hemos manifestado hoy sábado y hacemos un llamamiento a la ciudadanía a defender lo que es nuestro, lo que es de todos y todas, a defender el derecho a una dependencia digna y de calidad. En defensa de la dependencia, de la calidad del servicio y de las condiciones de empleo en el sector exigimos al Gobierno andaluz una apuesta decidida por un sistema de dependencia público y de calidad, tanto para las personas dependientes que la necesitan, como para las personas trabajadoras del sector.