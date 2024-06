El Área de Grandes Eventos y El Portón presenta la nueva edición de este ciclo, pensado para apoyar a jóvenes grupos y músicos emergentes y para revitalizar los negocios de hostelería de Alhaurín de la Torre. Las citas serán: 2 y 23 de julio y 6, 9 y 13 de agosto

Un año más, con la llegada del verano, el Área de Actividades en El Portón, Festivales y Grandes Eventos vuelve a apostar por el ciclo ‘De plaza en plaza’ con el objetivo de dar a conocer y promocionar a los músicos emergentes y de revitalizar los negocios de hostelería de las calles y plazas alhaurinas en las que se celebran estos conciertos al aire libre.

La edición de 2024 ha sido presentada por el concejal responsable del área organizadora, Andrés García, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez. El ciclo lo conforman cinco citas que se han previsto los días 2 de julio (martes) en la calle Málaga, 23 de julio (martes) en la Plaza del Llano de Zapata, 6 de agosto (martes) en la calle Alcalde José Benítez Rocha, 9 de agosto (viernes) en la Plaza de los Regulares y el cierre el día 13 de agosto (martes) en la avenida del Mar de Retamar.

Los grupos son de estilos diversos y de varios géneros musicales que no han pasado aún por este ciclo. Concretamente el 2 de julio actuará Papa’s Band, el 23 de julio Marco incomparable, 6 de agosto The Coovers, 9 de agosto Boogie Chilli Sound y 13 de agosto Nery’s Band.

Los concejales Andrés García y María del Mar Martínez han hecho un llamamiento a la ciudadanía en general para que acuda a disfrutar de estos conciertos y apoyar a estos jóvenes grupos locales, consumir en nuestros bares y restaurantes y disfrutar de una velada agradable entre amigos y vecinos. El edil de Grandes Eventos, Festivales y El Portón ha cifrado en más de treinta los grupos y artistas que se han presentado a esta selecci

SOBRE LOS GRUPOS PARTICIPANTES

Nery’ s Band es una formación creada en torno a la Cantante Nery Godoy. Con un estilo musical que abarca el pop actual con influencias latinas, con temas de creación propia así como de otros artistas. Un plantel de músicos consolidados, para un proyecto de continuidad en la figura de Nery Godoy. La banda es natural de Alhaurín de la Torre.

Marco Incomparable es el nombre artístico de Marcos Díaz, artista y productor malagueño. Su primera referencia es “Los Cuadros No Pintados” (2016-2020), íntegramente producido y compuesto por él mismo, que es como meter en una coctelera las percusiones del Hip Hop de los 90s, el Trip-Hop de Bristol, algo de Electrónica y Jazz… sirviendo así para ilustrar los momentos en los que estuvo emocional y musicalmente, y un contexto muy útil para dar paso a lo siguiente. En 2023 ha dado numerosos conciertos en salas y festivales organizados en su ciudad, así como produciendo y colaborando con diferentes artistas.

La Reencarnación and the Papa’s Band está formada por la reconocida cantante malagueña Encarni Navarro junto a otros dos músicos creando un estilo flamenco retropop fusión.

The Coovers cuenta con más de 20 años de experiencia en escenarios incluyendo versiones de: Queen, Michael Jackson, The Beatles, The Bee Gees, Oasis, Coldplay, Radiohead, Elvis Presley o Robbie Williams. Han actuado anteriormente en la Finca El Portón.

Boogie Chilli Sound hace versiones de canciones pop y rock muy conocidas, tanto en español como en inglés. Abarca bastantes estilos, generando interés en el público. Como ejemplos, tocan Twist and shout de los Beatles, un clásico inconfundible como La bamba y en la parte final del espectáculo canciones de rock inconfundibles como Seven Nation Army. Lo integran Paula Andrade como solista, Rafael Montoya en el bajo, Jonás Medina a la guitarra y Alberto Rittwagen en la batería.