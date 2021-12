(Chico López) … y recupera esos momentos, esos sitios, esos olores y sobre todo a esas personas que solo cuando desaparecen o no se puede estar con ellas es cuando más aflora esos sentimientos, esos recuerdos, el lúgubre encanto de lo que ya no puede retornar, que nunca lo podrás revivir, pero, ¿y si por un momento?…. por un momento te dieran a elegir entre volver al pasado, a los buenos ratos, ¡sería fabuloso! Volver a sentir, oler, notar esas presencias, el anhelo de la compañía mas deseada, eso, sin más palabras, es La Navidad

Desde pequeño, vivimos en una sociedad repleta de recuerdos, pero es una válvula atrapada en una mente con una temporalización programada, los recuerdos solo se activan cuando llegas a una edad, o cuando el recuerdo supera a la realidad, a la pérdida. Son esos los momentos donde ahora que ya pintamos canas algunos, vemos como se acelera la nostalgia de la vida, donde cada vez se ve mas cerca el invierno de nuestro destino, es sin dudas, la etapa mas entrañable de nuestras vidas, llegar a ser como ellos, una persona mayor, llena de sabiduría y lo mejor, experiencias, todas las que han sufrido, disfrutado y acumulado con idea de algún día transmitir a ti, a mi, a todos los que echamos la mirada atrás y pensamos en esos tiempos, con ellos, con quienes ya no están o no podemos vernos, eso es La Pandemia.

Y claro, son tiempos difíciles, para los que nunca hemos tenido un sufrimiento mundial es raro, para quienes lo sufrieron en su día con guerras, hambre, enfermedades y mis calamidades, es un no querer volver a eso, pero parece que aun hay una serie de personas mas cercanas a la inhumanidad y a la ignorancia, con grandes dosis de yoismo, sin ver más allá de sus cejas, esos que tiran piedras sobre el mismo tejado que les proteja, los que tumban los sistemas sanitarios con pamplinas y teorías del tres al cuarto y no miran por nada ni por nadie. Yo, a diferencia de ellos, que puedan ser de donde y como quieran adorar la píldora, si los contemplo, les pido que piensen igual antes de actuar, eso se llama Respeto.

Bueno, y como la Navidad y un mensaje navideño debe ser algo alegre y que llegue a los corazones, que mejor decir, esta lloviendo, ser podrá a empezar a regenerar lo que llevará años, las perdidas de incendios y deforestación, los caudales y fluviales empiezan a recoger agua, y probablemente recuperemos parte de la fauna y la naturaleza que cada vez el mundo civilizado destruye. Justo hace un par de noches, volví a localizar unos de los búhos que me han acompañado durante todos estos meses de Pandemia, pensé que tras la vuelta la «normalidad» dejarían de oírlos por la noche, pero no, siguen saludándome. Pero ¿y si el mejorar el medio ambiente ayudara al evitar las epidemias, cataclismos y demás calamidades mundiales? pues recordad que debemos tener una balanza mundial entre vivir y sobrevivir, hay que dejar que la vida sea para todos y todo, eso es Conciencia Medio Ambiental.

Bueno, tenia otro párrafo para los políticos que nos representan y quienes manejan el «cotarro», pero tras recordar los ejemplos que cada vez dan en sus reuniones y sus formas de dar ejemplo al mundo, he decido no hablar de ellos, pero si les deseo que como personas tengan felices fiestas, eso es Crispación Social.

Me despido con mis mejores deseos en Navidad para todos quienes mes leen, me rodean, me quieren, me odian, me ignoran, …. bueno, total, para todo el mundo, eso, amigos, es AMOR