El Alhaurín de la Torre C.F. se prepara para su debut en los octavos de final de la Copa de Andalucía, que tendrá lugar este domingo, 18 de agosto, a las 19:00 horas. El equipo se enfrentará al CD Vera en el Estadio Las Viñas, ubicado en la localidad almeriense.

Tras una destacada temporada en el Grupo II de la División de Honor Andaluza, en la que Mijas Las Lagunas, Atlético Porcuna y Martos C.D. lograron el ascenso a Tercera División, el Alhaurín de la Torre C.F. ha asegurado su lugar en esta competición como uno de los cuatro mejores equipos de la categoría. Junto a ellos, también participarán en la Copa de Andalucía el U.D. San Pedro, el C.D. Alhaurino y el Churriana C.F.

El sorteo de los octavos de final de la Copa de Andalucía 2024/2025, realizado el pasado 16 de julio por la Real Federación Andaluza de Fútbol en su delegación de Cádiz, ha determinado los enfrentamientos para esta fase única. Además de la eliminatoria entre el Alhaurín de la Torre C.F. y el CD Vera, los otros emparejamientos son los siguientes:

Isla Cristina FC vs. Castilleja C.F.

CD Ventippo vs. U.B. Lebrijana

Guadix CF vs. Churriana C.F.

Cabe destacar que cuatro equipos de la División de Honor Sénior, Chiclana CF y Montilla CF (Grupo 1), y UD San Pedro y CD Alhaurino (Grupo 2), han quedado exentos en esta ronda.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a la siguiente fase, donde lucharán por una de las dos plazas que otorgan el derecho a disputar la Copa de S.M. El Rey. Alcanzar este logro sería una manera excepcional de celebrar el cincuentenario del Alhaurín de la Torre C.F., un hito importante en la historia del club.

Desde aquí, deseamos la mejor de las suertes a nuestro equipo en esta emocionante competición. ¡Vamos Alhaurín!