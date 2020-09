La medida, que afecta también al ‘skate park’ y el ‘pump track’, entra en vigor mañana, 1 de octubre, y tiene por objetivo evitar las aglomeraciones de jóvenes sin respetar la distancia de seguridad ni el uso de mascarillas, lo que ha dado lugar a numerosas quejas vecinales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha publicado un nuevo decreto dentro del plan municipal de lucha contra el coronavirus, que en esta ocasión va a suponer el cierre provisional de las pistas polivalentes en barriadas y urbanizaciones, así como del ‘skate-park’ de Ermita del Cerro y el de ciclismo urbano o ‘pump-track’ junto al parque ferial. El decreto se ha firmado este mismo miércoles, 30 de septiembre, por el edil Manuel López como alcalde por sustitución y entrará en vigor desde mañana, jueves, 1 de octubre.

El objetivo es contribuir en todo lo posible a frenar los contagios de Covid-19 en la población mediante la clausura de unos espacios que habitualmente registraban aglomeraciones de personas, sobre todo jóvenes, sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad, lo que ha dado lugar a numerosas quejas por parte de vecinos y residentes. El decreto será trasladado a la Policía Local y servicios municipales para la correspondiente señalización y vigilancia de su cumplimiento.

El cierre es temporal hasta nuevo aviso. En la resolución se alude a que “son numerosas y reiteradas las quejas recibidas en el Ayuntamiento en cuanto a incumplimientos en el aforo y en las medidas higiénico-sanitarias de los usuarios de las meritadas instalaciones, dándose repetidas ocasiones en los que se forman grupos numerosos sin respetar la distancia de seguridad ni el uso de mascarilla, lo cuál lleva a tomar medidas al respecto”.

En este sentido, se recuerda que la reapertura de estas pistas se produjo en el marco del plan de transición presentado por el Gobierno de España en abril, en el que se apelaba a llevar a cabo la desescalada con nuevas pautas de comportamiento y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, en cuanto a la autoprotección, la separación física o el cumplimiento de las recomendaciones higiénico-sanitarias.

“Sabemos que esta medida va a suponer molestias a muchas personas, pero ante todos debemos ser responsables. No podemos olvidar que la mayoría de los contagios se producen ahora entre la gente joven, que habitualmente se concentra en estos puntos. Hemos puesto ya muchas sanciones, pero no es suficiente. El Ayuntamiento no puede actuar en otros lugares donde no tenemos competencias, pero aquí sí podíamos hacerlo y esperamos que sirva para reducir los contagios”, ha explicado Manuel López, que recuerda que en otras localidades ya se han tomado medidas similares.