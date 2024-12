Estas distinciones van dirigidas a personalidades que aúnan en su trayectoria profesional el Periodismo y la Cultura, las dos pasiones de Julián Sesmero Ruiz. El acto se realizará en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, con entrada libre, a las siete de la tarde

El Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz, dependiente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, vivirá mañana martes una jornada muy especial. Se entregarán dos menciones honoríficas a otras tantas personalidades del mundo de la Cultura y el Periodismo en su trayectoria y quehacer profesional. Los elegidos por la familia Sesmero Carrasco, que es la impulsora de estos reconocimientos de honor, son: Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2021, y Mariano Pozo, fotógrafo deportivo y periodista.

El acto de entrega de ambas condecoraciones tendrá lugar en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, a las siete de la tarde, con entrada totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo.

El concejal de Cultura y edil responsable del Centro Sesmero, Manuel López, considera “muy justa, acertada y merecida” esta decisión, porque representa un “homenaje” a aquellas personas y profesionales que “lo dan todo por el Periodismo, por la Cultura y por Málaga y su provincia”, al igual que el benefactor al que está dedicado dicho servicio municipal, quien las convirtió en “sus dos pasiones”, además de su familia.

En el evento de mañana también se anunciarán las actividades del Centro Sesmero para 2025, además de darse a conocer a las personas que obtendrán dicho reconocimiento honorífico el año próximo.

GUILLERMO BUSUTIL

Nacido en Granada en 1961 y afincado en Málaga desde 1988, Busutil es escritor, periodista y gestor cultural y una de las voces más reconocidas del país en el ámbito de la crítica literaria y artística, lo que le valió en 2021 la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural por parte del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Ha escrito una treintena de libros y miles de artículos periodísticos y es habitual colaborador en numerosos medios de comunicación del país, además de miembro de varias prestigiosas academias nacionales y ganador de multitud de premios literarios. Es un indispensable de la cultura malagueña, como demuestra en su enciclopedia ‘MA-Cultura.1988.2023’, publicado por Fundación Ciedes.

MARIANO POZO RUIZ

Malagueño nacido en 1966, es un apasionado de la fotografía y los viajes. Periodista y fotógrafo deportivo de prestigio internacional, lleva desde 1983 fotografiando al Caja de Ronda, actual Unicaja Baloncesto y también se ha desempeñado como redactor de varios periódicos. Ha hecho de la fotografía deportiva un auténtico arte, casi una religión, de la que da buena cuenta en sus varios libros publicados, algunos, con fines benéficos. Habitual fotógrafo de la Liga ACB y de la Euroleague, Medalla del Comité Olímpico de Lituania en 1992 por su apoyo a aquella mítica selección en las Olimpiadas de Barcelona. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos de fotografía periodística. Reside en Alhaurín de la Torre desde hace casi 30 años.

Mariano Pozo Ruiz, nace en Málaga (España) en 1966 y desde muy

joven comienza a hacer realidad sus dos auténticas pasiones, viajar y

hacer fotografías. Sus inicios están vinculados al baloncesto ya que la primera vez que cogió una cámara fue para hacer fotografías del Caja de Ronda, equipo al que en el 2008 llevará 25 años fotografiando.

Estudió derecho, aunque posteriormente, la cámara de fotos pudo más que las leyes.

Ha estudiado fotografía en el International Center of Photography (ICP) de New York.

Redactor jefe de fotografía de Diario Málaga durante 12 años (1994-2006).

Redactor de AS y fotógrafo del mismo medio desde 1989.

Redactor y fotógrafo de la revista Andalucía Unica (información turística) desde 2002.

Creador y director de la web de contenidos turísticos www.solturismo.com

Ha publicado sus reportajes en las más prestigiosas publicaciones

españolas e internacionales tales como, El Periódico de Cataluña,

Nómadas, El Mundo, El País, Randevu, Diario 16, ABC, El Día de Andalucía,

Turismo Europeo, Andalucía Unica, Yachting World, Nuevo Basket,

Gigantes, Orlando Sentinel, Viajes de National Geographic, Agencia

de Información EFE, Getty Images y un larguísimo etcétera de numerosas

publicaciones de todo género.

Fotógrafo oficial de la Liga ACB de baloncesto en España así como de la Euroleague de baloncesto europeo.

Medalla del Comité Olímpico de Lituania en 1992 por su apoyo a la selección nacional de dicho país.

En 1.999 dirigió y realizó la serie documental televisiva “Málaga Submarina”..

Atesora dos premios nacionales de fotografía periodística (Ejército y New look) y ha publicado cincos libros, “17 años bajo el aro” , “India, una mirada interior” y “Mozambique in Memorian”, “30 años de Unicaja” y “25 años de historia de la ACB”.

El libro “India, una mirada interior” nació tras un periplo por tierras indias en la que estuvo trabajando como voluntario en zonas deprimidas. La recaudación íntegra de este libro sirvió para el desarrollo de diferentes acciones humanitarias en el slum Kalakar Trust de New Delhi, beneficiándose alrededor de cinco mil personas.

En agradecimiento por dicha acción, las autoridades del distrito de Katapul Pandiv Nagar en Nueva Delhi bautizaron un parque con el nombre de Mariano Pozo (Mariano´s Garden).

En 2004, el director de cine ruso Nikita Mihalkov (Oscar de Hollywood

por “Burnt by the sun-1995), presidente de la Fundación Cultura de Rusia en

Moscú, invitó personalmente a Mariano Pozo a exponer su obra en dicha fundación al quedar impresionado por el libro del fotógrafo malagueño. Al acto inaugural asistieron más de 500 personas así como agregados culturales de 21 países. Con esta exposición se convirtió en el primer fotógrafo español en exponer en la capital moscovita.

En 2007 publicó el libro “Mozambique in Memorian” cuya recaudación integra destina a acciones humanitarias en el país africano. Esta obra contó con el apoyo incondicional de la cantante Luz Casal.