A partir del Lunes 1 de junio se pueden realizar las reservas.

Ya tenemos fecha para la reapertura de las instalaciones municipales de raqueta. El Complejo Municipal de Tenis del Cardón y las pistas de pádel Francis Ceballos volverán a estar operativas el próximo martes, 2 de junio, según ha confirmado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Francisco José Sánchez Guerrero.

Después del cierre preventivo de estas instalaciones públicas debido a la crisis sanitaria del coronavirus, los tenistas y aficionados al pádel están de enhorabuena, ya que mañana lunes 1 de junio podrán ir realizando las reservas de pistas, eso sí, siendo conscientes de que las medidas de protección individual y de higiene han de cumplirse a rajatabla de acuerdo a la normativa actual.

Con toda probabilidad, el mismo lunes será la fecha elegida para llevar a cabo las labores de limpieza, desinfección y repaso general de ambos complejos deportivos, que han estado sin uso en estos últimos meses, por lo que esa puesta a punto resulta imprescindible para la reapertura.

A continuación compartimos la normativa para el correcto uso de las pistas de pádel:

• LA RESERVA DE LAS PISTAS SE HARÁ VÍA TELEFÓNICA EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 21:00 (LUNES A VIERNES). TELÉFONO 662634772

• LAS PISTAS HABILITADAS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE AFORO SERÁN LAS SIGUIENTES: ‘ALEX RUIZ’, 7, 8, 9, 10 y 11

• SOLO SE PODRÁ ALQUILAR CON UN MÁXIMO DE 48 HORAS DE ANTELACIÓN Y UNA PISTA POR USUARIO/A. NO HABRÁ RESERVAS FIJAS MENSUALES MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA.

• EL PAGO DE LAS PISTAS SE HARÁ PREVIO AL USO DE LA MISMA Y OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO. NO SE FRACCIONARÁ EL PAGO DE LA PISTA (SE ABONA EL IMPORTE ÍNTEGRO).

SE POSIBILITARÁ EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A CUENTA, SOLICITAR LAS INSTRUCCIONES AL WHATSAPP (662634772)

• LOS HORARIOS Y DÍAS DE ALQUILER SERÁN LOS SIGUIENTES:

LUNES A VIERNES

09:00 A 10:30, 11:00 A 12:30

17:00 A 18:30, 19:00 A 20:30, 21:00 A 22:30

• EL ACCESO A LAS PISTAS ESTARÁ ABIERTO 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DEL TURNO Y SE CERRARÁ 15 MINUTOS DESPUÉS. SE RUEGA PUNTUALIDAD TANTO AL INICIO COMO A LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN BENEFICIO DE TODOS.

• EN LAS INSTALACIONES SE DISPONDRÁ DE UN DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO. UTILIZA TU PROPIO GEL EN CADA CAMBIO DE PISTA DURANTE EL JUEGO.

• NO SE PODRÁ HACER USO DE LOS VESTUARIOS, ESTARÁN HABILITADOS LOS ASEOS DE LA PISTAS NUEVAS. ES RECOMENDABLE VENIR YA CAMBIADO/A A LAS PISTAS.

• EL ACCESO A LAS PISTAS Y AL RECINTO SOLO ESTARÁ PERMITIDO A LOS DEPORTISTAS QUE VAYAN A HACER USO DE LAS MISMAS.

• ESTARÁN FIJADOS LAS GUÍAS DE FLUJO DE PERSONAS EN LA ENTRADA Y SALIDA.

• EN CASO DE HABER RESERVADO Y NO ANULAR DICHA RESERVA EN CASO DE NO HACER USO DEL ALQUILER, SE COBRARÁ EL IMPORTE DE DICHA RESERVA.

• RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

• ATENDER LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

• NO COMPARTIR TOALLAS, BOTELLAS, ETC.

• EVITAR SALUDOS Y/O CELEBRACIONES QUE IMPLIQUEN CONTACTO FÍSICO.

• TRAS CADA CAMBIO DE TURNO SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES DE LA INSTALACIÓN.

POR EL BIEN DE TODOS NO ACUDIR A LAS INSTALACIONES SI HAS MANTENIDO CONTACTO RECIENTEMENTE CON ALGUIEN INFECTADO O TIENES SÍNTOMAS.

A continuación compartimos la normativa para el correcto uso de las pistas de tenis:

• LA RESERVA DE LAS PISTAS SE HARÁ VÍA TELEFÓNICA EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. TELEFONO 629482171 (Gustavo)

• LAS PISTAS HABILITADAS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE AFORO SERÁN LAS SIGUIENTES:

PISTA 1, PISTA 2, PISTA 3 Y PISTA 4

• SOLO SE PODRÁ ALQUILAR CON UN MÁXIMO DE 48 HORAS DE ANTELACIÓN Y UNA PISTA POR USUARIO/A. NO HABRÁ RESERVAS FIJAS MENSUALES MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA Y LAS CRISIS POR LA COVID 19.

• LOS HORARIOS Y DÍAS DE ALQUILER SERÁN LOS SIGUIENTES:

LUNES A VIERNES

09:00 A 10:00 10:00 A 11:00 12:00 A 13:00

17:00 A 18:00 18:30 A 19:30 20:00 A 21:00

• EL ACCESO A LAS PISTAS ESTARÁ ABIERTO 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DEL TURNO Y SE CERRARÁ 15 MINUTOS DESPUÉS. SE RUEGA PUNTUALIDAD TANTO AL INICIO COMO A LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN BENEFICIO DE TODOS.

• EN LAS INSTALACIONES SE DISPONDRÁ DE UN DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO. UTILIZA TU PROPIO GEL HIDROALCOHÓLICO EN CADA CAMBIO DE PISTA DURANTE EL JUEGO.

• NO SE PODRÁ HACER USO DE LOS VESTUARIOS, ESTARÁN HABILITADOS LOS ASEOS DE LA PISTAS NUEVAS. ES RECOMENDABLE VENIR YA CAMBIADO/A A LAS PISTAS.

• EL ACCESO A LAS PISTAS Y AL RECINTO SÓLO ESTARÁ PERMITIDO A LOS DEPORTISTAS QUE VAYAN A HACER USO DE LAS MISMAS.

• ESTARÁN FIJADOS LAS GUÍAS DE FLUJO DE PERSONAS EN LA ENTRADA Y SALIDA.

• EN CASO DE HABER RESERVADO Y NO ANULAR DICHA RESERVA EN CASO DE NO HACER USO DEL ALQUILER, SE COBRARÁ EL IMPORTE DE DICHA RESERVA.

• RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

• ATENDER LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

• NO COMPARTIR TOALLAS, BOTELLAS, ETC.

• EVITAR SALUDOS Y/O CELEBRACIONES QUE IMPLIQUEN CONTACTO FÍSICO

• TRAS CADA CAMBIO DE TURNO SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES DE LA INSTALACIÓN

POR EL BIEN DE TODOS NO ACUDIR A LAS INSTALACIONES SI HAS MANTENIDO CONTACTO RECIENTEMENTE CON ALGUIEN INFECTADO O TIENES SÍNTOMAS.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y RESERVAS 629482171 (Gustavo)

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE EQUIPAMIENTOS Y RECINTOS DEPORTIVOS (GIMNASIO, PISTAS DE VOLEY, CANCHAS DE FÚTBOL-7 Y FÚTBOL 11…) SE IRÁN ABRIENDO PAULATINAMENTE, DE FORMA PROGRESIVA, Y SIEMPRE DESPUÉS DE SER LIMPIADOS A FONDO Y DESINFECTADOS. PERMANEZCAN ATENTOS A LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES.