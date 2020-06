(PSOE) Los socialistas solicitan instar al Gobierno a impulsar una ley que recoja las reivindicaciones históricas del colectivo

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad, a través de una moción, que exija al Gobierno andaluz el desarrollo y cumplimiento de la ley que protege los derechos de las personas LGTBI; “una norma aprobada por el anterior Gobierno socialista que era pionera en el conjunto de España, en cuanto a protección, visibilidad y atención al colectivo”, ha explicado Micaela García, portavoz del Grupo Municipal Socialista y responsable de moción. Esta petición se basa en “el firme compromiso que han tenido, tienen y tendrán los socialistas en la defensa de las personas LGTBI y seguimos trabajando para erradicar la homofobia, la transfobia, lesbofobia y la bifobia”, ha señalado Gargía, quien ha defendido que desde el PSOE “entendemos que la libertad, la orientación y la identidad de cada individuo debe desarrollarse acorde a sus sentimientos y principios sin miedo a ser rechazados”.

“Creemos que la Junta de Andalucía no puede titubear en la defensa del colectivo, porque es una ataque directo al derecho individual de ser, sentir y amar con libertad, por eso, queremos frenar con esa moción las continuas amenazas que vienen, sobre todo, de la extrema derecha y sus círculos de acción”, ha aseverado la portavoz. En Andalucía, “hemos sido pioneros la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 recoge como principio rector la lucha contra el sexismo y la homofobia y reconoce el derecho a la orientación sexual e identidad de género”. Asimismo, ha seguido, “en 2017 se aprobó la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”. En España, en el año 2007, fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Hace 15 años, “un Gobierno socialista convirtió en derechos e igualdad real el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo el tercer país del mundo en hacerlo”. Sin embargo, ha matizado, “no fue hasta 2012 cuando la losa que pesaba sobre una posible inconstitucionalidad, presentada por el PP, no se vio plenamente despejada”. A esto, ha añadido, “no podemos olvidar que la derecha de este país nunca vio con buenos ojos que se legislara en favor de los derechos LGTBI”. Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista también ha solicitado instar al Gobierno central a impulsar una Ley Estatal LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como una normativa específica contra Delitos de Odio.

