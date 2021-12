Esta chica de origen cubana, pero con sabor alhaurino, está triunfando en el programa de Canal Sur Tierra de Talento, y para nosotros es un honor poder contarlo.

Con esas raíces caribeñas, nada mejor que ser la reina de la Salsa desde nuestra tierra malagueña, llevando el son cubano y la pasión alhaurina por toda Andalucía gracias a la cadena de televisión

Se puede seguir en la web del concurso: Tierra de talento (canalsur.es)

O en las Redes de nuestra artista vecina, suerte

ELAINE FERNÁNDEZ

Mi nombre es Elaine Fernández, nací en Cuba y hace unos años vivo en la maravillosa Málaga dónde he tenido el privilegio de cantar y grabar junto a Javier Ojeda, de quien puedo decir que me abrió la primera puerta para poder hacer música aquí, también he sido parte de un espectáculo maravilloso que estrenamos en el teatro Echegaray y en el que fusionamos la música de Cuba y la de España, compartiendo escenario con grandes músicos a quienes admiro.

Pienso que en la música como en casi todo tenemos la necesidad de recurrir a etiquetas y aunque suene a cliché preferiría no encasillarme ni a mi música, he desarrollado mi carrera profesional mayormente en mi país natal como parte de agrupaciones de géneros muy variados, crecí en un barrio de las afueras de La Habana escuchando una amplia variedad musical, sonidos de Latinoamérica, de Estados Unidos y por supuesto los de mi propio país me han influenciado.

Ahora unos cuantos años después de haber grabado un Álbum independiente que aunque estuvo nominado a un Cubadisco guardé en un cajón durante mucho tiempo y después de

bastantes actuaciones por toda la costa del Sol, retomo mi carrera y tengo muchísimas ganas de continuar publicando canciones y ganarme un espacio en la preferencia del público.

Hace mucho tiempo entendí que mi música es visceral, que simplemente escribo lo que siento, una buena muestra de ello es la canción que ahora presento, algo inesperado que surgió desde un lugar muy profundo un día de marzo en el sofá de mi casa, su Título 200314 y me gustaría poder compartirla con todo aquel a quien le pueda hacer sentir o decir algo, al fin y al cabo de eso se trata la música.

INSTAGRAM