“Estas prácticas en el extranjero me han permitido mejorar el idioma, conocer nuevas culturas y establecer relaciones internacionales valiosas para mi futuro profesional”

Yarithza Rueda, alumna del Ciclo Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI) de la FP del Colegio El Pinar nos cuenta su experiencia de ‘prácticas en empresa’ realizadas en un centro infantil de Polonia en el marco del programa Erasmus Plus. Se trata de la primera alumna de la institución académica de Alhaurín de la Torre que lleva a cabo su inmersión laboral dentro de esta iniciativa formativa que cada año moviliza a miles de estudiantes de la Unión, que se enriquecen en el ámbito personal, formativo y también laboral a través del conocimiento de nuevas culturas y formas de vidas. En la presente campaña; alumnos y alumnas de la decena de ciclos formativos de El Pinar volverán a elegir destinos europeos para su desarrollo profesional. El proceso de selección ya está en marcha y más estudiantes y docentes se sumarán al proyecto.

¿Qué te motivó a pedir la beca Erasmus +?

Lo que me motivó fue saber que podía mejorar el idioma, enriquecer personal y profesionalmente.

¿Cuál es tu opinión general sobre la experiencia de hacer prácticas de tu ciclo en el extranjero?

He tenido una experiencia increíble que me ha permitido no solo mejorar habilidades profesionales, sino también sumergirme en una nueva cultura y conocer diferentes enfoques pedagógicos. Además, he tenido la oportunidad de hacer nuevas amistades.

¿Qué te ha aportado profesionalmente realizar las prácticas en el extranjero?

Me ha permitido adquirir nuevas perspectivas y metodologías de enseñanza que han enriquecido mi práctica docente. Además, desarrollar habilidades de adaptabilidad, comunicación y trabajo en equipo que son muy valoradas en el ámbito laboral actual.

A nivel personal, ¿qué ha supuesto esta experiencia?

Me ha ayudado a desarrollar mi autonomía, a ganar confianza en mí misma y a ampliar mi mente al exponerme a diferentes formas de pensar y vivir.

¿Recomendarías realizar las prácticas de empresa a través de la beca Erasmus +? ¿Por qué?

Sí, recomiendo el programa Erasmus porque brinda a los estudiantes la oportunidad única de vivir una experiencia académica y personal enriquecedora en el extranjero. A través de Erasmus, puedes estudiar o hacer prácticas, lo que te permite expandir tus horizontes, mejorar tus habilidades lingüísticas, conocer nuevas culturas y establecer relaciones internacionales que pueden ser valiosas para tu futuro profesional. Es una experiencia que te desafía y te hace crecer como persona.

Algo que nos quieras contar sobre tu estancia allí, qué es lo que más vas a recordar, cómo has aprovechado, algún consejo o recomendación para quien esté decidiendo si hacer las prácticas en el extranjero….

Mi consejo sin ninguna duda, es que lo hagas, no pierdes nada, sólo puedes obtener cosas positivas en esta experiencia.

Lo que más me llevo de allí son las personas que he conocido, en tan poco tiempo la gente se vuelve parte de tu familia.