Participantes y organizadores de esta cita bianual impulsada por la sociedad española del mismo nombre visitaron el MAE y la Biblioteca Municipal, donde tuvo lugar una conferencia de José Antonio Mañas y la clausura oficial por parte del alcalde, Joaquín Villanova

Las IX Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo finalizaron este viernes Alhaurín de la Torre. Estas jornadas son de carácter bianual y, una vez más, reunieron a destacados investigadores, académicos y profesores. Este año, Alhaurín de la Torre y el Museo Andaluz de Educación (MAE) han sido protagonistas, ya que parte del programa y la propia asamblea de esta sociedad (SEPHE) ha tenido lugar en el municipio. La Universidad de Málaga (UMA) y el MAE han colaborado en la organización.

La tarde del viernes comenzó con la visita al MAE de los participantes, quienes quedaron gratamente sorprendidos con el lugar. Seguidamente, se celebró en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ una conferencia del donante de buena parte del legado que se exhibe en el museo, José Antonio Mañas. Durante su charla, habló sobre los aparatos científicos en funcionamiento. Una vez finalizada la conferencia, comenzó la asamblea de la sociedad y quedaron clausuradas las jornadas por parte del alcalde Joaquín Villanova.

El primer edil felicitó a los organizadores y resaltó la gran labor de los profesionales de la educación. Además, destacó que ha habido una gran evolución de la educación en España y que Málaga y, en concreto, Alhaurín de la Torre, apuestan por la innovación y las nuevas tecnologías para el progreso en la educación.

Esta edición ha sumado cerca de medio centenar de comunicaciones y se ha concebido con un sistema mixto, tanto presencial como ‘on line’, para que el mayor número de personas pudiera seguirlo. Los organizadores del evento se mostraron satisfechos con el resultado y por cómo se habían desarrollado. Entre los participantes en las comunicaciones cabe citar al concejal de Patrimonio Histórico-Artístico y del MAE, Manuel López, y a miembros del consejo asesor del museo como Carlos San Millán y Carmen Sanchidrián.