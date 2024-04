Casi la mitad de los negocios de Alhaurín de la Torre carece de página web y el 35% no tiene su cuenta de Google Maps verificada.

La empresa emergente My Marketing, situada en Alhaurín de la Torre, ha combinado el uso de fuentes de datos abiertas con la inteligencia artificial para realizar una auditoría digital exhaustiva que abarca cerca de 1000 negocios locales. Esta start-up innovadora integra software de última generación y técnicas de inteligencia artificial con el fin de impulsar el crecimiento de las PYMES en la provincia de Málaga y ofrecer una representación digital de su oferta de alta calidad.

El objetivo principal de esta auditoría es proporcionar una panorámica general sobre la situación actual de la huella digital de los negocios de la localidad, esperando que esta información sea un catalizador para que las PYMES identifiquen áreas de mejora en su presencia digital y, así, potenciar el crecimiento y el consumo local en Alhaurín de la Torre.

¿Cómo realiza las búsquedas el consumidor?

Cuando los usuarios buscan servicios o productos locales en línea, los resultados los dirigen, casi inevitablemente, a los mapas de su sistema operativo. Aproximadamente el 70% utiliza Google Maps, el buscador de mapas más popular actualmente.

Nuestra auditoría comenzó con la información disponible en Google Maps, lo que nos permitió obtener casi 1000 resultados de negocios únicos en Alhaurín de la Torre y analizar cómo es el negocio medio en línea y qué empresas están rezagadas respecto al promedio de la ciudad. ¡Los resultados fueron reveladores!

Por un lado, más de un tercio de los negocios no tienen una cuenta en Google Maps verificada. Esto significa que, aunque su negocio figure en Google Maps, el propietario no ha reclamado el negocio adecuadamente o no lo ha hecho en absoluto. ¿Por qué es esto crucial? Si tu negocio no está verificado en Google Maps, sencillamente no aparecerás en los resultados de búsqueda. Puedes tener el mejor restaurante de mariscos del mundo, pero Google no dirigirá a sus usuarios a un negocio no verificado.

Además, casi el 50% de los negocios no cuentan con página web o no han completado su perfil de Google Maps con una. Muchos negocios podrían pensar que no necesitan una página web, y podría ser cierto en algunos casos, pero el algoritmo de Google Maps no perdona y es improbable que un negocio sin página web aparezca entre los primeros resultados de una búsqueda local. Google considera que un negocio respetable y serio debe tener una página web.

La calificación media de los negocios en Alhaurín de la Torre es bastante alta, con un promedio de 4.45 sobre 5. Esto es una buena noticia para los consumidores de nuestra ciudad, aunque, por otro lado, más de 100 negocios tienen una calificación inferior a 4 estrellas, lo cual es significativo si consideramos que, al buscar un producto, uno tendería a elegir entre un comercio con una puntuación de 4.5 sobre otro con 3. La meta en nuestra ciudad debería ser mantener una calificación de al menos 4.4, ya que cualquier cosa por debajo se considera insuficiente.

En cuanto al volumen de reseñas, la media está en 150 por negocio. Esto tiene un impacto considerable en los resultados de las búsquedas en mapas. No basta con tener una calificación por encima de la media; es crucial contar con muchas reseñas. Confío más en un sitio con una calificación de 4 pero con 2000 reseñas que en uno con 5 estrellas y solo 3 reseñas.

Finalmente, respecto al número de fotos por negocio, la media es de 61. Obviamente, un restaurante o un bar de copas tendrá más fotos que una papelería. Sin embargo, esto es uno de los pocos aspectos que un propietario de negocio puede controlar en Google Maps, y, como mínimo, debería tener unas 10 fotos que representen adecuadamente su negocio, productos y servicios.

Hemos preparado una guía gratuita sobre cómo mejorar tu posicionamiento en Google Maps para ayudar a tu negocio a aparecer primero en los resultado de las búsquedas de Google Maps.

William Brooks Valero, residente de Alhaurín de la Torre, es uno de los socios fundadores de My Marketing. Si quieres hacerle una pregunta puedes contactar con el por WhatsApp en 649 24 58 83