22 kilómetros hacia el interior de Puerto Supe, a lo largo de la costa del desierto, 120 Km. al norte de la capital peruana, Lima, los arqueólogos demostraron que incluso en tiempos modernos, se pueden aún hacer importantes descubrimientos. Las antiguas pirámides de Caral son anteriores a la civilización inca por 4.000 años, pero estaban floreciendo un siglo antes que las pirámides de Giza… Han sido identificadas como el descubrimiento arqueológico más importante desde el descubrimiento de Machu Picchu en 1911.

Se encuentra en la margen izquierda del rio Supe sobre una gran terraza que está a 350 msnm., destacan siete grandes pirámides rodeadas de otras varias más pequeñas, sumando 32 montículos en total.

Los constructores organizaron la ciudad en dos sectores: Uno alto, al Norte, y otro bajo al Sur, un antiguo cauce seco divide ambas partes. En el sector alto hay seis pirámides principales rodeando un espacio vacío, en el sector bajo destaca la pirámide del anfiteatro y varios edificios menores alineados con esta. A pesar de que fueron descubiertas en 1905, fueron rápidamente olvidadas, ya que el sitio no contenía oro ni incluso cerámica.

Ruth Shady ha estado excavando en Caral, desde 1994. Es miembro del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional e San Marcos en Lima. Desde 1996, ha cooperado con Jonathan Haas, del Museo de Campo Americano. A su juicio, las “pirámides” eran sólo eso: antes, eran consideradas como colinas naturales. Su investigación condujo al anuncio de la datación por carbono del sitio en la revista Science el 27 de abril de 2001. El sitio es, de hecho, tan antiguo que es anterior al periodo de cerámica. Su importancia radica en la domesticación de las plantas, incluido el algodón, frijoles, calabazas y guayabas. La ausencia de cerámica significa que estos alimentos no podían ser cocinados — aunque tostarlos era una opción.

El corazón del sitio cubre 150 hectáreas y contiene seis montículos de plataformas de piedra — El montículo más grande mide 154 por 138 metros, aunque sólo se eleva a una altura de veinte metros, dos plazas hundidas están en la base del montículo y una gran plaza conecta a todos los montículos. La pirámide más grande del Perú fue terraceada con una escalera que conduce hasta una plataforma como atrio, que culmina en una cubierta plana superior con espacios cerrados y un fogón ceremonial. Todas las pirámides fueron construidas en una o dos fases, lo que significa que había un plan definitivo al erigir estos monumentos. El diseño de la plaza central sería también más adelante incorporado en todas las estructuras similares a través de los Andes, en los milenios por venir — lo cual demuestra que Caral era una verdadera cuna de civilización.

Alrededor de las pirámides había muchas estructuras residenciales. Una casa reveló los restos de un cuerpo que fue enterrado en la pared y parece haber sido muerte natural, en lugar de evidencia de sacrificios humanos. Entre los objetos descubiertos están 32 flautas hechas de huesos de pelícano y de animal, grabado con figuras de aves y monos. Esto demuestra que, aunque situados a lo largo de la costa, sus habitantes eran conscientes de los animales de la Amazonía. Antes de Caral, no había ninguna evidencia, salvo la existencia de varios pequeños pueblos. Se sugiere que estos se fusionaron en 2700 A.C., posiblemente basados en el éxito del cultivo de principios de la agricultura y técnicas de pesca. La invención de las redes de pesca de algodón debe haber facilitado enormemente la industria pesquera. Se cree que este exceso de alimentos pudiera haber tenido como resultado el comercio con los centros religiosos. Pero, aparte de un modelo económico de intercambio, el nuevo modelo social también significa que una fuerza de trabajo existía, y que, en esencia, tenía muy poco que hacer. Esta fuerza de trabajo, por lo tanto, podría ser utilizada para “fines religiosos”. Caral podría haber sido el resultado natural de este proceso — al igual que las pirámides de Egipto parecieran haber sido el resultado de una fuerza de trabajo disponible.

El descubrimiento de Caral, por lo tanto, reintrodujo un enigma de gran alcance: al mismo tiempo, en dos continentes diferentes, los avances agrícolas crearon un nuevo estilo de vida. La mano de obra disponible que la agricultura había creado se volvió a emplear en la construcción de las pirámides. Los investigadores alternativos seguramente pronto volverán a abrir este debate, pero los arqueólogos se mantienen alejados de él. Es muy viejo. Sin embargo, su datación de 2627 A. C. es indiscutible, basada en fechación por carbono, fechando láminas y bolsas tejidas que se encontraron en el lugar. Estas bolsas fueron utilizadas para transportar las piedras que fueron utilizadas para la construcción de las pirámides. El material es un excelente candidato para la datación, permitiendo una alta precisión. La ciudad tenía una población de aproximadamente 3,000 personas. Pero hay otros 17 sitios en el área, teniendo en cuenta una población total posible de 20.000 personas para el valle de Supe. Todos estos sitios en el valle de Supe comparten similitudes con Caral. Tenían pequeñas plataformas o círculos de piedras. Haas cree que Caral fue el centro de esta civilización, que a su vez fue parte de un conjunto aún más vasto, comerciando con las comunidades costeras y las regiones en el interior — tan lejos como hasta la Amazonia, si la representación de los monos es una indicación. Por una razón desconocida, Caral fue abandonada rápidamente después de un periodo de 500 años (aprox. 2100 A.C.). La teoría preferida en cuanto al por qué la gente migró es que la región se vio afectada por una sequía, lo que obligó a los habitantes a ir a otro lugar en busca de las fértiles llanuras.

Las duras condiciones de vida desde ese entonces no han desaparecido. Según el Fondo Mundial de Monumentos (WMF), Caral es uno de los 100 sitios importantes en extremo peligro. Shady sostiene que si las pirámides existentes no se refuerzan, seguirán desintegrándose. Las condiciones ambientales son tan extremas que esto no será una tarea fácil.

CONCLUSIONES:

Veamos que tenemos. En primer lugar los arqueólogos aceptan sin más que los hombres de hace 5.000 años hayan podido diseñar y construir estas edificaciones, que en realidad tienen 12.500 años.

Veamos algunas medidas: La pirámide mayor mide; 153,52m de largo, 109,42m de ancho y 28m de alto.

Pirámide de la cantera; 78m de largo, 56m de ancho y 13,40m de alto.

Piramide menor; 45,80m de largo, 37m de ancho y 7,5m de altura.

Pirámide de la galería 110m de largo, 80m de ancho y 17m de alto.

Pirámide de la huanca; 55m de lado y 12m de alto.

Piramide del anfiteatro; 155m de largo, 81m de ancho y 11m de altura.

Piramide del altar circular; 42,60m de largo, 28m de ancho y 4m de altura.

Todas estas anacrónicas construcciones estaban enterradas con densas capas de guijarros,

piedras cortadas y cantos rodados, y eran consideradas colinas naturales. No cabe duda que esto es un enorme volumen de tierra y un trabajo gigantesco para aquella época. Y desde luego no fueron los hombres de la edad de piedra los que las construyeron y mucho menos quienes las enterraron. Sin entrar a considerar cuales pudieronser los motivos que les llevaron a ello, cuando las construcciones estaban en un avanzado estado.

El lugar fue datado en base al hallazgo de una bolsa de fibra vegetal llamada sicra que había sido utilizada para acarrear rocas desde las montañas; fechandose en 2.600 años a. C. Resulta muy dificil aceptar que la tecnología empleada para hacer esa construcción sea esta, y resulta sorprendente que los arqueologos lo acepten sin más. Cuando esa misma bolsa muy bién podría haber servido para acarrear piedras desde esas construcciones hacia otro lugar, al haber sido posteriormente utilizadas las pirámides como cantera y llevarse las piedras, algo muy comun en todas estas construcciones.

Llama mucho la atención la relacción que tiene este lugar con Gobekli Tepe en Turquia. O con la tumba de Antioco, en Turquía. O con las pirámides de Caguachi, en Peru. O con las pirámides de China y los guerreros de terracota, que estaban enterrados. O con Theotihuacan en mexico que también estaba enterrado. O con los 460 tumulos del sur de inglaterra junto a Stonehenge, etc., ya que todos fueron enterrados por los verdaderos constructores, tal como ya hemos visto en anteriores capítulos. Lo que pone en entredicho cualquier datación oficialista.

Así pues todos fueron abandonados y enterrados, lo que sin duda los relaciona aunque esten en continentes distintos y al tener que abandonar el planeta de forma repentina, los verdaderos constructores los inutilizaron y enterraron para que no nos perjudicasen a nosotros.

Ya que muy posiblemente guardaban un fuerte voltaje positivo, motivo por el cual los verdaderos constructores arrojaron sobre estos lugares una tormenta de rayos para cortocircuitar y neutralizar ese voltaje, y de esto hemos visto pruebas por los impactos de rayos que hay en muchas de estas construcciones. ¿Es posible que los arqueologos no sean capaces de relacionar todos estos lugares que están enterrados? Y desde luego jamás seran capaces de ver que no están terminados de construir. Que se estaban construyendo con una tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas, y que esto se da en todo este tipo de construcciones que están por todo el mundo.

El lugar se encuentra en la margen izquierda del rio Supe sobre una gran terraza que está a 350 msnm., Está claro que todos estos lugares están construidos sobre terrazas o masas de roca.

Veamos: también se ha asegurado que el sitio es anterior al periodo de la cerámica y que por ello los alimentos no podían ser cocinados, y que quizá podían ser tostados.

¿Pero cómo es posible que los supuestos habitantes de este enigmático lugar tuviesen los conocimientos técnicos y los medios necesarios para construir esa enormidad? Además de utilizar redes para pescar, ¿y sin embargo no supiesen nada de cerámica ni de cocinar alimentos?

Tal como se dice en los datos aportados: Antes de Caral, no había ninguna evidencia, salvo la existencia de varios pequeños pueblos y se sugiere que estos se fusionaron en 2700 A.C., posiblemente basados en el éxito del cultivo de principios de la agricultura y técnicas de pesca. La invención de las redes de pesca de algodón debe haber facilitado enormemente la industria pesquera. Se cree que este exceso de alimentos pudiera haber tenido como resultado el comercio con los centros religiosos. Pero, aparte de un modelo económico de intercambio, el nuevo modelo social también significa que una fuerza de trabajo existía, y que, en esencia, tenía muy poco que hacer. Esta fuerza de trabajo, por lo tanto, podría ser utilizada para “fines religiosos”. Caral podría haber sido el resultado natural de este proceso — al igual que las pirámides de Egipto parecieran haber sido el resultado de una fuerza de trabajo disponible.

Vamos a ver: Se está diciendo que había un exceso de comida y como no tenían nada que hacer, a los habitantes de no se sabe que ciudad; puesto que la estaban construyendo, les dio por ponerse a construir esa inmensidad inexplicable, que para la época sería futurista. Y además lo comparan nada menso que con las tres famosas pirámides de Egipto, que según ellos se construyeron por el mismo motivo.

Por otra parte aquí se dice que el lugar fue abandonado por una sequía lo que obligó a los habitantes a ir a otro lugar en busca de las fertiles llanuras. Pero por una simple sequía no van a abandonar esa supuesta ciudad; eso no tiene sentido. Y que fue lo que paso; ¿Que de un exceso de alimentos pasaron a no tener que comer, de la noche a la mañana?

Y además según parece se trata de un sequia que a fecha de hoy perdura, por tanto no se trataría de una sequia sino mas bien de una desertización de la zona. Esto es algo en lo que la arqueología oficialista no quiere entrar a considerar. Y desde luego que eso no se produce de un día para otro por lo que a buen seguro ese no fue el motivo de su abandono, o ¿Acaso sus supuestos moradores prevehieron que la zona se iba a desertizar y por eso de una manera absurda la enterraron? Si tuvieron que abandonar esa supuesta ciudad, ¿Por qué enterrarla? Esto supondría un trabajo gigantesco para esas pobres gentes que supuestamente se vieron obligadas a abandonar su ciudad despues de estar construllendola con tanto esfuerzo, durante no se sabe cuanto tiempo. Esa zona se desertizo por los mismos motivos que otras muchas, como por ejemplo la zona donde están los templos y pirámide de Egipto y que ya hemos visto en el capítulo de la Atlántida y otros.

Estas construcciones y las que hay distribuidas por toda la franja de Supe, no son viviendas que pudieran haber albergado 20.000 personas. Por tanto ¿Dónde están las ciudades o la ciudad donde vivian esos constructores durante el periodo de tiempo necesario para hacer las pirámides de Caral y vivir en ellas? Una vez más no están por ningún sitio. Solo están esas construcciones inexplicables enterradas.

Y desde luego la arqueología oficialista no habla de que esas construcciones esten a medio construir. Y además solo hace falta echar un vistazo para darse cuenta que esas construcciones inexplicables no son viviendas ya que están macizas y no hay habitáculos internos.

Desde luego que esta supuesta ciudad fue abandonada, pero no a causa de una sequía; sino que fue abandonada por los verdaderos constructores, en el mismo instante que todos los lugares que ya hemos considerado.

También dicen que una casa reveló los restos de un cuerpo que fue enterrado en la pared y parece haber sido muerte natural, en lugar de evidencia de sacrificios humanos.

Si realmente había un cuerpo enterrado ¿Por qué no se ha datado? Y por otra parte; que haya un cuerpo lo que quiere decir es que las gentes de esa época utilizaban estos lugares que llevan construidos 12.500 años, como lugar de enterramiento.

Pero al parecer le hicieron la autopsia al cadáver y vieron que fue muerte natural y no se trato de un sacrificio humano. Que es lo que se preguntan los arqueólogos, en lugar de preguntarse porque las gentes de esa época enterraban en esos lugares a sus seres queridos.